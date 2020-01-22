Students earn accolades for academic excellence

KOKOMO, Ind. — Seven hundred thirty-six full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the fall 2019 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.
Akron
Shelby LeAnn Stakelbeck
Carissa R. Ziemek
Alexandria
Madison Moore
Mallory Catherine Naselroad
Mary Kaitlin Sayre
Amboy
Hannah Lynn Bahrenburg
Marlee Elizabeth Francois
Amanda Grace Shinn
Rebekah E. Shinn
Jarred Lee Spohn
James Edward Wilkison
Anderson
Kelsie Victoria Busby
Alison Marie Cartwright
Polina Victorovna Chevtaeva
Theresa Lynn Collis
Austin Michael Ventura
Arcadia
Zachary Austin Kinkead
Atlanta
Lilly Anne Duvall
Auburn
Erica Lorraine Bolinger
Sidney Kaylynn Gerig
Avon
Abekyelesh Abera Nebebe
Omowunmi Ayodele Ogunsanya
Battle Ground
Kayla Breanne Jacobshagen
Bloomington
Erinn Marie Adam
Elizabeth Sokeland
Bluffton
Garrison Todd Brege
Bringhurst
Briley Ann Blocher
Amanda Davis
Emily Grace Granson
Amy Melinda Sheagley
Brookston
Whitney LaBuda
Brownsburg
Kailyn Taylor Barrentine
Bunker Hill
Rebecca Christner
Corey Joseph Oaf
Natalie C. Tubb
Justice Leon Wilburn
Tyler Thomas Yoars
Burlington
Ashley Brielynn Fauble
Lauren Marie Spraker
Burnettsville
Sidney Kay Myers
Camden
Sadonna Marie Dillon
Amanda R. Livingston
Carmel
Zachary Quinn Davis
Andrew Glenn de Bie
Elizabeth Anne Domsich
Jessica Ann Garner
Madilyn Guffey
Ashley Lucas
Rochelle Marie Rott
Leighanna Marie Shoemaker
Chalmers
Hunter Alexis McMindes
Cicero
Brooke Band
Haley Teresa Freeland
Michala Ann Hirl
Peyton Lyn Zebrauskas
Colfax
Kaela Louise Erwin
Columbus
Samantha Ann Tumbarello
Converse
Megan L. Althouse
Alexis Mackenzie Carmichael
Madeline Grace Nall
Covington
Morgan Leigh Brown
Crawfordsville
Brittany Kay Rice
Cutler
Avery L. Fisher
Danville, Illinois
Madison Baylee Taylor
Delphi
Kaitlyn Brown
Kyra Elizabeth Brown
Hilary Cripe
Darci Lyn Huffman
Ericka S. Unger
Demotte
Breanna Marie Rose
Denver
Austin Bradly Carter
Baleigh Ann Hendrix
Sharlie Renee See
Elwood
Courtney Lee Altherr
Garrett Michael Elder
Elli Isabel Ferguson
Kennedee J. Franklin
Dylan Rawles
Evansville
Mallorie Elizabeth Siemers
Fairmount
Jennifer Rochelle Brown
Alana D. Hartley
Kelsey Lois Kohlmorgen
Fishers
Priscilla Antwi
Lateefat Bronson
Owen Robert Callaghan
Kellie A. Capria
Zachary Cole Spillman
Flora
Emma Grace Briggs
Samantha Rae Forbes
Tanya Robinson
Wesley Thomas Wise
Forest
Nash S. Smith
Fort Wayne
Bryce Jacob Jennings
Carson Michael Pocock
Fortville
Haley Bethanne Abel
Francesville
Elyssa Fern Pinks
Layne Jacob Rider
Frankfort
Landon Alder
Kaylah Marie Bolender-Heaton
Madison Ruth Cooper
Katelyn Ivy Ellis
Cordell J. Ford
Ana Mariela Garcia
Jalynn Kidwell
Kinsey Martin
Madeline Grace McKinney
Kallie R. Mennen
Jessica Balderas Munoz
Cristhian E. Perez Haro
Taylor M. Roberts
Micah Thomas Rose
Anahi Santos
Tanner J. Scott
Marvin E. Silva
Brendan Elliot Smith
Spencer Ryan Smith
Samantha Lynn Stewart
Oscar Tovar
Kaylea Whitcomb
Galloway, Ohio
Courtney Schroeder
Galveston
Ryan Andrew Aldridge
Christopher Thomas Burke
Sydnye Combs
Andrew Brady Conwell
Gracie Conwell
Nolan Matthew Lowe
Autumn Martinez
Jessica Synclair Pinkston
Clarice Mae Slater
Savanna Marie Thompson
Gas City
Paeyton Louise Frye
Natalee Nicole Heineman
Christopher Lemons
Taylor A. Ludlow
Logan Gage Smith
Ethan B. Stephenson
Gaston
Courtney Marie Dilly
Grand Rapids, Michigan
Mary Frances Westover
Greentown
Kaitlyn Marie Alexander
Brianna R. Ayres
Isaac John Beachy
Cassie Grace Bryan
Casey Jo Clark
Jamie Leigh Cole
Zach J. Cowsert
Josiah Frakes
Allison Danielle Hanner
Taylor Briann Hendrix
Zayne Allyn Mossburg
Tristen Isaac Moyers
Laura Ranae Otto
Zachary Steven Patterson
Heaven L. Powers
Delaney Sandlin
Blake W. Shrader
Curtis M. Siler
Ariel B. Stevens
Vivianne White
Taylor Scott Yoder
Idaville
Brianna Nicole Ramsey
Indianapolis
Jordyn Colleen Adomatis
Olive Asiedu
Cheyenne Marie Brumbaugh
Jessica Decker
John Charles Devine
Kyle Landon Drescher
Bailee Noel Evans
Adetoun O. Fabayo
Jarod Daniel Gillespie
Bryce Joseph Hudson
Madeline Anne Ivanov
Reese Olivia Johnson
Emily Kay Leak
Mckenna Shea Lundy
Heidi Jo Milbourn
Bamikole Oniyide
Dattaben Pandya
Ingalls
Jocilyn Claus
Jamestown
Emma Cathrine Phillips
Jonesboro
Sierra Catherine Colvin
Kokomo
Meagan Elizabeth Aaron
Kaela Justice Noel Adams
Nicole Jane Adams
Miranda I. Addison
Carter Stephen Adkins
Zakiya M. Aldarwish
Kelly Alford
Andrew James Anders
Skylar Leigh Anthony
Nolan Gabriel Arnold
Katherine Jean Asher
Leon Anthony Babb
David J. Bagby
Paxtyn Renee Bailey
Aimee Barnes
Jacob Andrew Batchelor
Bailie BreAnn Bautista
Amber Beatty
Jeremy Thomas Benziger
Jacob Dean Benzinger
Lucas Jamison Bolander
Abigail Renee Bowyer
Courtney L. Brackett
Tracy Lynn Brady
Logan Benson Brittain
Emily Rae Bryant
Keisha Marie Buntin
Rebekah K. Burnette
Abbagail Marie Burns
James H. Cain
Chelsee Lynn Carroll
Cheyenne Alexis Carter
Aaron Thomas Carver
Kristen Ann Childs
Adam Blaine Clark
Hunter Lily Clark
Melodie Ann Cline
Craig James Closson
Luis A.Colon
Carly Rose Conwell
Emily Conyers
Molly Ann Cooper
Taylor McKenzie Coram
Logan Catherine Cox
Nicole R. Cox
David Andrew Curtis
Elizabeth Ann Curtis
Makia Leshara Curtiss
Mackenzie Breanne Damon
Lynne Dang
Alyson Marie Davis Williams
Lindsay R. Dewey
Maxwell A. Dixon
Jack William Doerges
Emily Lyn Donovan
Zachary James Duranto
Michael Scott Erb
Amber Fain
Carleigh Madison Feldhouse
Candace Jo Fellows
Elijah Curtis Fields
Makinsey Alyssa Fields
Krystal Maybelle Fife
Brock Allen Floyd
Megan Marie Gaines
Angelica Garcia Guijosa
Courtney Ann Gentry
Kendal Fay Gentry
Quirin M. Gilbert
Kristin Kaye Gingerich
Chelsea Elizabeth Glenn
Henderson Clayton Glover
Tearsten Gonzalez
Jayona N. Gray
Alexandra Kay Grecu
Olivia Katherine Grecu
Ja’Lishia Lynn Green
Cameron Mackenzie Gregory
Lindsey Hall
Skyler Caleb Hall
Jessica Leigh Hamilton
Salem Ann Nicole Hanawalt
Hannah Christine Hanson
Hannah Nichole Harrell
Anielise N. Harris
Hannah Rae Harrison
Jenna M. Harrison
Victoria Ann Harrison
Emily Anne Harsh
Alan Dean Harshbarger
Kaylee Hartman
Nicholas Andrew Haworth
Stanley Alan Haynes
Jared Myqual Heard
Kelsey Helmer
Kiah J. Henson
Jorge Luis Hernandez
Hayden Conner Herring
Debra Lynn Herrmann
Abigail Marie Hibler
Bret A. Hisey
Mary I. Hogsett
Hannah K. Hopkins
Christiana Dawn Hopper
Kiersten Huey
Gretchen Hunt
Taylor Ann Hunt
Tanner Irish
Kaitlyn Brianne Isaac
Jared Michael Jackson
Jeremiah Adam Jackson
Jeremy Owen Jakes
Sandra Charmaine Johnson
Caitlyn Jones
Shikita Jones
Christina Larissa Joniak
Macey Elizabeth Jordan
Michael Ellis Kaster
Isabel Kelly
Gabrielle Cheyenne Killebrew
Emily Grace Kikpatrick
Kailyn C.A. Koontz
Hannah Janai Lalonde
Dylan Lapetina
Madison Abigail Lavengood
Hailey Lynne Law
Maryam Tomilola Lawal
NiKaylah Mae Lawson
Casey Elizabeth Lechner
Grace E. Lefler
Conner J. Leicht
Katelyn Grace Leonhard
Molly Shannon Lewis
Kearah Anne Little
Karyna Lohinova
Lyston Jade Louks
Brayton Scott MacLain
Reece Kaylynn Manton
Stephen Michael Markley
Chelsea LaDonna Marley
Kaitline Elizabeth Martin
Madison Faith Martin
Kevin Daniel May
Nathan J. McDaniel
Madison Ann McGriff
Sydney Aleece McIlrath
Cassie Johanna McKillip Sr.
Saundra V. McKinney-Rosemont
Iliana Mehmeti
Madelyn Rose Millikan
Adam Christopher Mitchell
James Earl Montgomery
Kinzie Marie Moore
Nathaniel Addison Moore
Rebekah M. Morgan
Kristina G. Moshelova
Violence Erika Mullins
Sydney Barrett Murphy
Zebulon Thomas Murray
Roman Christopher Nicholas
Christian K. O’Donnell
KeeJoh Patrick Deem OHearon
Katelyn Orwig
Amber Overton
Zane Matthew Padfield
Ava Clare Page
Ely Page
Henly Elias Page
Scarlet Abigail Partlow
Stephanie Nicole Paul
Chase Allen Pearce
Leah Michelle Pearce
Claire E. Pepka
Andrew Rehall Pervez
Haley Ann Peterson
Janelle Sheyenne Peterson
Joseph Charles Pickard
Alyssa Ann Pier
Sheris Ann Plemons
Jaylan M. Polk
Amanda Faye Purcell
Makenzie Noelle Quinn
Stephanie Diane Quirk
Janelle Marie Raulerson
Sarah Elizabeth Reel
Dori Hannah Rees
Hayden Nicole Renshaw
Cole Riley
Kiana Jade Robbins
Kaleb Matthew Roberson
Grace Catherine Roberts
Sabrina Rachelle Roberts
Shayne Matthew Roth
Alissa Claire Russell
Adjua Olympia Sababu
Rachel Anne Sallee
Sidney Diane Schelbert
Rebecca M. Schwartz
Samuel L. Scimia
John Lewis Scott
Christian Michael Sexton
Demi Nicole Shafer
Shaylee Shafer
Cheyenne M. Shrewsbury
Brooke Simms
Madeline Rose Sinnamon
Brooke Lynette Smith
Jade Smith
Kayla Breanne Smith
Richard Snow
Brittany Leann Stacy
Brandon Creed Stansberry
Kaylee S. Stearnes-Moore
Hunter N. Stephens
Kaila Stiner
Sydney Faith Stoerger
Richard Allen Stout
Victoria Strong
Brittney Kayla Sturgeon
Casey William Switzer
Terin Micheal Tharp
Rabia Ummad
Emma Grayce Uncapher
Maya Makena Valadez
Maya J. Vandergriff
Jasmine Nicole Vincent
Joshua Adam Vogel
Grace Elizabeth Walton
Destiny Marie Wasson
Emma Joelle Watson
Amanda Rae Weaver
James William Webster
Cameron James Weddell
Joseph Isaac White
Katie Mae White
Erica Michael WIllhite
Olivia Jean Williford
Samantha J. Wise
Bailey Wood
Victoria L. Wunderlich
Kathleen Rachelle Yotter
La Fontaine
Courtney Michelle Andrick
Brittany N. Blocker
Meghan Elizabeth Brane
Mary Elizabeth Guisewhite
Bailey Elynn Hobbs
Leshly Lopez Martinez
Courtlin Isabelle Poe
Coassidy Jo Puglisi
Jared Benjamin Smith
Kloe Robyn Smith
Jaycie Ryan Wright
Lafayette
Trinity Mary Anders
Steffany Lynn Bearden
Christine E. Biang
Katie Lynn Burris
Jeffrey Scott Chilcott
Arthur Aaron May
Ana Yessenia Medrano Alvarez
Caitlin Pauline Slate
Tessa Maria Sondgerath
Troy M. Weger
Lagrange
April Kay Chrisman
Lagro
Kelcie Nicole Thomson
Lapel
David Lee Crosley
Allison Haley Lehman
Brooke Troutman
Las Vegas, Nevada
Eunsung Kim
Lebanon
Katlin Hart
Logansport
Ashlyn Rayanne Anderson
Kaylee Elizabeth Balasa
Margarita Botello
Grace Isabella Boyd
Brady E. Bryan
Juan Ramon Castillo Zamudio
Madison Eve Christensen
Natasha M. Corcoran
Andrea Davis
Judith Ann Doran
Rahela Dzambo
Kendra Figueroa
Makenzie Fowler
Christian Hall
Taylor Rae Hinkle
Ethan Jeffrey Hostetler
Dalea E. Hubenthal
Lilith Margaret Foreman Jay
Luke Austin Kitchel
Jose Lopez-Reyes
Timothy Martin
Karina Majano Mejia
Erika Dawn Mullins
Gracie Nicole Musselman
Monika Lynne Ness
Abriana Grace Pearson
Trey Jameson Popejoy
Alicia Pelita Popovich
Mikayla Rogers
Lyndsey Marie Rozzi
Beidy L. Rubio Lopez
Macee Marie Strycker
Jasmine Mae Sullivan
Sienna Yvette Urbina
Tyler Halsey Whitehead
Oliva J. Woodruff
Donald Bryan Benjamin Zehner
Macy
Casey Wade Conley
Kaitlyn Renee Maish
Jacqueline Anna Paul
Samantha Tims
Ryley Gayle Working
Madison, Alabama
Phill Benton Jones
Marion
Madison Bealler
Samantha Ann Bratcher
Jackson Bush
Gabrielle Ann Carrillo
Kody Lynn Cowgill
Lily Mae Davis
Rudi Janee Marin-Enyeart
Michael Marley
Michael Lee Mckee
Mariah Misson
Haley Reschke
Anthony Isaiah Reynolds
Karly Riggs
Samuel J. Robinson
Emily Grace Taylor
Madison Lee Taylor
Ryan Michael Wells
Olivia Louise Younce
McCordsville
Hajer Meniaoui
Mexico
Gabrielle Marie Wilkinson
Michigantown
Justin David Pelling
Middletown
Macee Lee Rudy
Milwaukee, Wisconsin
Riley O’Brien Garczynski
Monticello
Heather W. Downey
Samuel Garcia-Lopez
Hagen Alyssa Jacobs
Rebekah Michelle Maiden
Jennifer Elizabeth Serratos
Mooresville
Mackenzie Kay Johnson
Morgan City, Louisiana
Dustin Bagwell
Mountain Home, Idaho
Kaci Danielle Stuber
Mulberry
Nolan Phillip Deboy
Muncie
Caitlyn Alene Kimbrough
New Palestine
Pamela A. Strassburg-Doyle
New Richmond
Riley James Brown
New Whiteland
Jessyca Lynn Napier
Noblesville
Alecksa G. Baker
Meghan K. Bartelson
Courtney Jo Beaver
Allisen Jocelyn Bishop
Jennifer Campbell
Austin Douglas Carie
Kathryn Rose Cole
Jodie Rae Ditchen
Megan Dorsch
Kyle David Earl
Ana Estefani Galdamez
Alexis Danielle Gilbert
Maibrunn Ann Hartline
Karen Lynn Highers
Caitlin Grace Kinkead
Kimberly Fern Morgan
Alexa Shae Roberts
Lia Grace Roudebush
Emily Grace Sims
Alissa B. Stohler
Autumn Strong
Olivia Caryn Terry
Kinzie Leigh Whipple
North Manchester
Ali Nichole Casper
Maria Claudia Ramos Hernandez
Frances Paige Schannep
Makayla Marie Snodderly
Halie Renee Wampler
North Webster
Hannah L. Gaerte
Oklahoma City, Oklahoma
Anuarite Nahgela
Orestes
Rowan Hannah
Pendleton
Justin Lee Reed
Bryce Eston Stull
Peru
Anbrea Piper Adams
Catherine Anastasia Allen
Joanna Louise Andrews
Joshua Ian Bertrand
Kaylee Monique Bohn
Jessica Rose Brubaker
Kourtney Breann Burrus
Hannah Elaine Burton
Kylie Noel Burton
Noah Anthony Claus
Bryce A. Cochran
Jessica Rae Conner
Quentin T. Coppernoll
Cindy Rose Cornelius
Madison T. Edwards
Michelle Lee Eisaman
Josh Levi Fewell
Cera Glassburn
Haley Holycross
Alexanne Jia Lun Hough
Dustin L. Hughes
Holly K. Huneryager
Brandi Sue Jones
Kaitlyn J. Jones
Bryan Kay
Nathan Krisher
Aaron D. Lorenz
Jenna Renee Main
Danielle Marie McCord
Rachel Nichole Meehan
Cassidy G. Miles
Adhir Narendra Patel
Julia Marie Joanne Petzold
Betsy Michelle Powell
William Cole Radel
Carson C. Ray
Blake M. Sarver
Karly Schwingle
Ashyln Shircliff
Kelsie Merlene Silvers
Morgan Marie Simpson
Zane T. Smith
Larkin Emxadi Adar Stephens-Avery
Jamie Rose Stoll
Amber R. Strik
Drew Rylee Thompson
Miranda L. Torres
Grace Ann Tubb
Darren Wayne Ulerick
Morgan Lee Wade
Mersadie Jenea Wilson
Madison E. Winegardner
Michaela Sue Woolum
Dinah R. Wray
Plainfield
Nicholas Edward Cottongim
Kofoworola Elesinnla-Howard
Rochester
Kaelan Joseph Baker
Kristyn L. Childers
Mason Copeland
Alexia Marie Gohn
Jakob Dane Good
Ashlynn Daun Kline
Kara Lexy Nelson
Samuel Augustus Rhymer
Kaitlyn Marie Robison
Sydney Nicole Robison
Taryn Leigh Stockberger
Emilee Gail Thomson-Rhymer
Alivia Macy Williams
Rossville
Leila Faith Barker
Kimberly Diane Bradshaw
Carly Disinger
Allyson Dunk
Royal Center
Cassidy Faye Morris
Russiaville
Tyler Burthay
Kelcee Grace Cochran
Abigail Ann Cox
Coralyn M. Cregar
Mallory May Davis
Michael N. Duke
Logan James Mace
Allison R. McMinn
Seth Edward Pavey
Casey Vail
Saint Joseph, Michigan
Savannah Renee Pigman
Saint Peters, Missouri
Chanell Turks
Secor, Illinois
Sarah Grace Morin
Sellersburg
Zoie Elaine Zimmerman
Seymour
Celina Nichole Alexander
Sharpsville
Taylor Bubp
Elise M. Leonard
John W. Parkison
Emily M. Terry
Sheridan
Alisa Marie Bowman
Autumn Danielle Kinkead Bundy
Sims
Korinne Ann Perkins
Somerset
Brooke Nicole Law
Summitville
Haiden Laine Hiatt
Swayzee
Linda Brianne Dail
Rylea N. Royer
Megan Elizabeth Shaw
Brenna E. Simpson
Sweetser
Rachel Irene Arens
Terre Haute
Karlie Grace Kellett
Andrea Lee Saylor
Tipton
Paighton N. Armes
Roman Harrison Baird
Elliot Thomas Barnett
Katherine Boike
Grace Courtney Clifford
McKayla Marie Dell
Paige L. Eby
Makenzie Leigh Gillam
Tayler R. Henry
Rachel Marie Majors
Cheyenna Bree Ley Mills
Rachel Dawn Moore
Kellie Marie Morgan
Britney Lynn Netherton
Thomas Orion Richter
Brice Walker Sheets
Preston Stewart
Brenna Shae Taitano
Deborah Tatman
Konner Andrew Tilley
Payton Joseph Wiggington
Twelve Mile
Haley Rachelle Johnson
Upland
Svitlana Kochanek
Hannah Jo Smith
Van Buren
Jessica Rennee Pattison
Veedersburg
Krista Danielle Bailey
Vincennes
Andrea Paul Williams
Wabash
Kelsey Paige Burnham
Cassidy Joy Carter
Emily Brooke Daniel
Meghan Elizabeth Daub
Sterling Lee DeLauter
Gabrielle Nichole Denham
Andrew Thomas Finicle
Cameron Scott Gibson
Taylor Ann Mettler
Makenna Jae Norman
Mandy Denys Roth
Allison Paige Smith
Hope Olivia Unger
Walton
Keegan Lynn Boring
Hannah Marie Bowers
Dixon Michael Collins
Megan N. Dishon
Elizabeth Jacqueline Eurit
Alexis Paige Jackson
Chloe Morning
Shiloh L. Pullen
Jacob Charles Snook
Warsaw
Ciara Catherine Stout
West Lafayette
Rebecca Baah
Luke Brennen Bame
Allison Ireland-Haight
Emily Claire Payton
Jacqueline Rodriguez
Westfield
Jennifer L. Bemis
Randell Lawrence John Bruns
Jacob C. Crabtree
Haley Renee Dedrick
Bridget T. Matthews
Emily Marie Matthews
Benjamin Ryan Walker
Wheatfield
Alex Steven Martakis
Winamac
Erika Lavon Brogdon
Mackenzie Howard
Richard Alan Nelson Jr.
Trynity S. Reed
Windfall
Taylor Nicole Davis
Wolcott
Jasmine Diane Haas
Montana L. Jordan
Indiana University Kokomo celebrates 75 years as north central Indiana’s choice for higher education.