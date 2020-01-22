Skip to main content
IU Kokomo News & Events Indiana University

Students earn accolades for academic excellence

Jan 22, 2020
A photo of Hunt Hall
A photo of Hunt Hall

KOKOMO, Ind. — Seven hundred thirty-six full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the fall 2019 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown. 

Akron

Shelby LeAnn Stakelbeck

Carissa R. Ziemek

Alexandria

Madison Moore

Mallory Catherine Naselroad

Mary Kaitlin Sayre

Amboy

Hannah Lynn Bahrenburg

Marlee Elizabeth Francois

Amanda Grace Shinn

Rebekah E. Shinn

Jarred Lee Spohn

James Edward Wilkison

Anderson

Kelsie Victoria Busby

Alison Marie Cartwright

Polina Victorovna Chevtaeva

Theresa Lynn Collis

Austin Michael Ventura 

Arcadia

Zachary Austin Kinkead

Atlanta

Lilly Anne Duvall

Auburn

Erica Lorraine Bolinger

Sidney Kaylynn Gerig

Avon

Abekyelesh Abera Nebebe

Omowunmi Ayodele Ogunsanya

Battle Ground

Kayla Breanne Jacobshagen

Bloomington

Erinn Marie Adam

Elizabeth Sokeland

Bluffton

Garrison Todd Brege

Bringhurst

Briley Ann Blocher

Amanda Davis

Emily Grace Granson

Amy Melinda Sheagley

Brookston

Whitney LaBuda 

Brownsburg

Kailyn Taylor Barrentine

Bunker Hill

Rebecca Christner

Corey Joseph Oaf

Natalie C. Tubb

Justice Leon Wilburn

Tyler Thomas Yoars

Burlington

Ashley Brielynn Fauble

Lauren Marie Spraker

Burnettsville

Sidney Kay Myers

Camden

Sadonna Marie Dillon

Amanda R. Livingston

Carmel

Zachary Quinn Davis

Andrew Glenn de Bie

Elizabeth Anne Domsich

Jessica Ann Garner

Madilyn Guffey

Ashley Lucas

Rochelle Marie Rott

Leighanna Marie Shoemaker

Chalmers

Hunter Alexis McMindes 

Cicero

Brooke Band

Haley Teresa Freeland

Michala Ann Hirl

Peyton Lyn Zebrauskas

Colfax

Kaela Louise Erwin

Columbus

Samantha Ann Tumbarello

Converse

Megan L. Althouse

Alexis Mackenzie Carmichael

Madeline Grace Nall

Covington

Morgan Leigh Brown

Crawfordsville

Brittany Kay Rice

Cutler

Avery L. Fisher

Danville, Illinois

Madison Baylee Taylor

Delphi

Kaitlyn Brown

Kyra Elizabeth Brown

Hilary Cripe

Darci Lyn Huffman

Ericka S. Unger 

Demotte

Breanna Marie Rose

Denver

Austin Bradly Carter

Baleigh Ann Hendrix

Sharlie Renee See

Elwood

Courtney Lee Altherr

Garrett Michael Elder

Elli Isabel Ferguson

Kennedee J. Franklin

Dylan Rawles

Evansville

Mallorie Elizabeth Siemers

Fairmount

Jennifer Rochelle Brown

Alana D. Hartley

Kelsey Lois Kohlmorgen

Fishers

Priscilla Antwi

Lateefat Bronson

Owen Robert Callaghan

Kellie A. Capria

Zachary Cole Spillman 

Flora

Emma Grace Briggs

Samantha Rae Forbes

Tanya Robinson

Wesley Thomas Wise

Forest

Nash S. Smith

Fort Wayne

Bryce Jacob Jennings

Carson Michael Pocock

Fortville

Haley Bethanne Abel

Francesville

Elyssa Fern Pinks

Layne Jacob Rider

Frankfort

Landon Alder

Kaylah Marie Bolender-Heaton

Madison Ruth Cooper

Katelyn Ivy Ellis

Cordell J. Ford

Ana Mariela Garcia

Jalynn Kidwell

Kinsey Martin

Madeline Grace McKinney

Kallie R. Mennen

Jessica Balderas Munoz

Cristhian E. Perez Haro

Taylor M. Roberts

Micah Thomas Rose

Anahi Santos

Tanner J. Scott

Marvin E. Silva

Brendan Elliot Smith

Spencer Ryan Smith

Samantha Lynn Stewart

Oscar Tovar

Kaylea Whitcomb

Galloway, Ohio

Courtney Schroeder

Galveston

Ryan Andrew Aldridge

Christopher Thomas Burke

Sydnye Combs

Andrew Brady Conwell

Gracie Conwell

Nolan Matthew Lowe

Autumn Martinez

Jessica Synclair Pinkston

Clarice Mae Slater

Savanna Marie Thompson

Gas City

Paeyton Louise Frye

Natalee Nicole Heineman

Christopher Lemons

Taylor A. Ludlow

Logan Gage Smith

Ethan B. Stephenson

Gaston

Courtney Marie Dilly

Grand Rapids, Michigan

Mary Frances Westover

Greentown

Kaitlyn Marie Alexander

Brianna R. Ayres

Isaac John Beachy

Cassie Grace Bryan

Casey Jo Clark

Jamie Leigh Cole

Zach J. Cowsert

Josiah Frakes

Allison Danielle Hanner

Taylor Briann Hendrix

Zayne Allyn Mossburg

Tristen Isaac Moyers

Laura Ranae Otto

Zachary Steven Patterson

Heaven L. Powers

Delaney Sandlin

Blake W. Shrader

Curtis M. Siler

Ariel B. Stevens

Vivianne White

Taylor Scott Yoder

Idaville

Brianna Nicole Ramsey

Indianapolis

Jordyn Colleen Adomatis

Olive Asiedu

Cheyenne Marie Brumbaugh

Jessica Decker

John Charles Devine

Kyle Landon Drescher

Bailee Noel Evans

Adetoun O. Fabayo

Jarod Daniel Gillespie

Bryce Joseph Hudson

Madeline Anne Ivanov

Reese Olivia Johnson

Emily Kay Leak

Mckenna Shea Lundy

Heidi Jo Milbourn

Bamikole Oniyide

Dattaben Pandya

Ingalls

Jocilyn Claus

Jamestown

Emma Cathrine Phillips 

Jonesboro

Sierra Catherine Colvin

Kokomo

Meagan Elizabeth Aaron

Kaela Justice Noel Adams

Nicole Jane Adams

Miranda I. Addison

Carter Stephen Adkins

Zakiya M. Aldarwish

Kelly Alford

Andrew James Anders

Skylar Leigh Anthony

Nolan Gabriel Arnold

Katherine Jean Asher

Leon Anthony Babb

David J. Bagby

Paxtyn Renee Bailey

Aimee Barnes

Jacob Andrew Batchelor

Bailie BreAnn Bautista

Amber Beatty

Jeremy Thomas Benziger

Jacob Dean Benzinger

Lucas Jamison Bolander

Abigail Renee Bowyer

Courtney L. Brackett

Tracy Lynn Brady

Logan Benson Brittain

Emily Rae Bryant

Keisha Marie Buntin

Rebekah K. Burnette

Abbagail Marie Burns

James H. Cain

Chelsee Lynn Carroll

Cheyenne Alexis Carter

Aaron Thomas Carver

Kristen Ann Childs

Adam Blaine Clark

Hunter Lily Clark

Melodie Ann Cline

Craig James Closson

Luis A.Colon

Carly Rose Conwell

Emily Conyers

Molly Ann Cooper

Taylor McKenzie Coram

Logan Catherine Cox

Nicole R. Cox

David Andrew Curtis

Elizabeth Ann Curtis

Makia Leshara Curtiss

Mackenzie Breanne Damon

Lynne Dang

Alyson Marie Davis Williams

Lindsay R. Dewey

Maxwell A. Dixon

Jack William Doerges

Emily Lyn Donovan

Zachary James Duranto

Michael Scott Erb

Amber Fain

Carleigh Madison Feldhouse

Candace Jo Fellows

Elijah Curtis Fields

Makinsey Alyssa Fields

Krystal Maybelle Fife

Brock Allen Floyd

Megan Marie Gaines

Angelica Garcia Guijosa

Courtney Ann Gentry

Kendal Fay Gentry

Quirin M. Gilbert

Kristin Kaye Gingerich

Chelsea Elizabeth Glenn

Henderson Clayton Glover

Tearsten Gonzalez

Jayona N. Gray

Alexandra Kay Grecu

Olivia Katherine Grecu

Ja’Lishia Lynn Green

Cameron Mackenzie Gregory

Lindsey Hall

Skyler Caleb Hall

Jessica Leigh Hamilton

Salem Ann Nicole Hanawalt

Hannah Christine Hanson

Hannah Nichole Harrell

Anielise N. Harris

Hannah Rae Harrison

Jenna M. Harrison

Victoria Ann Harrison

Emily Anne Harsh

Alan Dean Harshbarger

Kaylee Hartman

Nicholas Andrew Haworth

Stanley Alan Haynes

Jared Myqual Heard

Kelsey Helmer

Kiah J. Henson

Jorge Luis Hernandez

Hayden Conner Herring

Debra Lynn Herrmann

Abigail Marie Hibler

Bret A. Hisey

Mary I. Hogsett

Hannah K. Hopkins

Christiana Dawn Hopper

Kiersten Huey

Gretchen Hunt

Taylor Ann Hunt

Tanner Irish

Kaitlyn Brianne Isaac

Jared Michael Jackson

Jeremiah Adam Jackson

Jeremy Owen Jakes

Sandra Charmaine Johnson

Caitlyn Jones

Shikita Jones

Christina Larissa Joniak

Macey Elizabeth Jordan

Michael Ellis Kaster

Isabel Kelly

Gabrielle Cheyenne Killebrew

Emily Grace Kikpatrick

Kailyn C.A. Koontz

Hannah Janai Lalonde

Dylan Lapetina

Madison Abigail Lavengood

Hailey Lynne Law

Maryam Tomilola Lawal

NiKaylah Mae Lawson

Casey Elizabeth Lechner

Grace E. Lefler

Conner J. Leicht

Katelyn Grace Leonhard

Molly Shannon Lewis

Kearah Anne Little

Karyna Lohinova

Lyston Jade Louks

Brayton Scott MacLain

Reece Kaylynn Manton

Stephen Michael Markley

Chelsea LaDonna Marley

Kaitline Elizabeth Martin

Madison Faith Martin

Kevin Daniel May

Nathan J. McDaniel

Madison Ann McGriff

Sydney Aleece McIlrath

Cassie Johanna McKillip Sr.

Saundra V. McKinney-Rosemont

Iliana Mehmeti

Madelyn Rose Millikan

Adam Christopher Mitchell

James Earl Montgomery

Kinzie Marie Moore

Nathaniel Addison Moore

Rebekah M. Morgan

Kristina G. Moshelova

Violence Erika Mullins

Sydney Barrett Murphy

Zebulon Thomas Murray

Roman Christopher Nicholas

Christian K. O’Donnell

KeeJoh Patrick Deem OHearon

Katelyn Orwig

Amber Overton

Zane Matthew Padfield

Ava Clare Page

Ely Page

Henly Elias Page

Scarlet Abigail Partlow

Stephanie Nicole Paul

Chase Allen Pearce

Leah Michelle Pearce

Claire E. Pepka

Andrew Rehall Pervez

Haley Ann Peterson

Janelle Sheyenne Peterson

Joseph Charles Pickard

Alyssa Ann Pier

Sheris Ann Plemons

Jaylan M. Polk

Amanda Faye Purcell

Makenzie Noelle Quinn

Stephanie Diane Quirk

Janelle Marie Raulerson

Sarah Elizabeth Reel

Dori Hannah Rees

Hayden Nicole Renshaw

Cole Riley

Kiana Jade Robbins

Kaleb Matthew Roberson

Grace Catherine Roberts

Sabrina Rachelle Roberts

Shayne Matthew Roth

Alissa Claire Russell

Adjua Olympia Sababu

Rachel Anne Sallee

Sidney Diane Schelbert

Rebecca M. Schwartz

Samuel L. Scimia

John Lewis Scott

Christian Michael Sexton

Demi Nicole Shafer

Shaylee Shafer

Cheyenne M. Shrewsbury

Brooke Simms

Madeline Rose Sinnamon

Brooke Lynette Smith

Jade Smith

Kayla Breanne Smith

Richard Snow

Brittany Leann Stacy

Brandon Creed Stansberry

Kaylee S. Stearnes-Moore

Hunter N. Stephens

Kaila Stiner

Sydney Faith Stoerger

Richard Allen Stout

Victoria Strong

Brittney Kayla Sturgeon

Casey William Switzer

Terin Micheal Tharp

Rabia Ummad

Emma Grayce Uncapher

Maya Makena Valadez

Maya J. Vandergriff

Jasmine Nicole Vincent

Joshua Adam Vogel

Grace Elizabeth Walton

Destiny Marie Wasson

Emma Joelle Watson

Amanda Rae Weaver

James William Webster

Cameron James Weddell

Joseph Isaac White

Katie Mae White

Erica Michael WIllhite

Olivia Jean Williford

Samantha J. Wise

Bailey Wood

Victoria L. Wunderlich

Kathleen Rachelle Yotter

La Fontaine

Courtney Michelle Andrick

Brittany N. Blocker

Meghan Elizabeth Brane

Mary Elizabeth Guisewhite

Bailey Elynn Hobbs

Leshly Lopez Martinez

Courtlin Isabelle Poe

Coassidy Jo Puglisi

Jared Benjamin Smith

Kloe Robyn Smith

Jaycie Ryan Wright

Lafayette

Trinity Mary Anders

Steffany Lynn Bearden

Christine E. Biang

Katie Lynn Burris

Jeffrey Scott Chilcott

 Arthur Aaron May

Ana Yessenia Medrano Alvarez

Caitlin Pauline Slate

Tessa Maria Sondgerath

Troy M. Weger

Lagrange

April Kay Chrisman

Lagro

Kelcie Nicole Thomson

Lapel

David Lee Crosley

Allison Haley Lehman

Brooke Troutman

Las Vegas, Nevada

Eunsung Kim 

Lebanon

Katlin Hart

Logansport

Ashlyn Rayanne Anderson

Kaylee Elizabeth Balasa

Margarita Botello

Grace Isabella Boyd

Brady E. Bryan

Juan Ramon Castillo Zamudio

Madison Eve Christensen

Natasha M. Corcoran

Andrea Davis

Judith Ann Doran

Rahela Dzambo

Kendra Figueroa

Makenzie Fowler

Christian Hall

Taylor Rae Hinkle

Ethan Jeffrey Hostetler

Dalea E. Hubenthal

Lilith Margaret Foreman Jay

Luke Austin Kitchel

Jose Lopez-Reyes

Timothy Martin

Karina Majano Mejia

Erika Dawn Mullins

Gracie Nicole Musselman

Monika Lynne Ness

Abriana Grace Pearson

Trey Jameson Popejoy

Alicia Pelita Popovich

Mikayla Rogers

Lyndsey Marie Rozzi

Beidy L. Rubio Lopez

Macee Marie Strycker

Jasmine Mae Sullivan

Sienna Yvette Urbina

Tyler Halsey Whitehead

Oliva J. Woodruff

Donald Bryan Benjamin Zehner 

Macy

Casey Wade Conley

Kaitlyn Renee Maish

Jacqueline Anna Paul

Samantha Tims

Ryley Gayle Working 

Madison, Alabama

Phill Benton Jones

Marion

Madison Bealler

Samantha Ann Bratcher

Jackson Bush

Gabrielle Ann Carrillo

Kody Lynn Cowgill

Lily Mae Davis

Rudi Janee Marin-Enyeart

Michael Marley

Michael Lee Mckee

Mariah Misson

Haley Reschke

Anthony Isaiah Reynolds

Karly Riggs

Samuel J. Robinson

Emily Grace Taylor

Madison Lee Taylor

Ryan Michael Wells

Olivia Louise Younce

McCordsville

Hajer Meniaoui

Mexico

Gabrielle Marie Wilkinson

Michigantown

Justin David Pelling

Middletown

Macee Lee Rudy

Milwaukee, Wisconsin

Riley O’Brien Garczynski

Monticello

Heather W. Downey

Samuel Garcia-Lopez

Hagen Alyssa Jacobs

Rebekah Michelle Maiden

Jennifer Elizabeth Serratos

Mooresville

Mackenzie Kay Johnson

Morgan City, Louisiana

Dustin Bagwell

Mountain Home, Idaho

Kaci Danielle Stuber

Mulberry

Nolan Phillip Deboy

Muncie

Caitlyn Alene Kimbrough 

New Palestine

Pamela A. Strassburg-Doyle

New Richmond

Riley James Brown

New Whiteland

Jessyca Lynn Napier

Noblesville

Alecksa G. Baker

Meghan K. Bartelson

Courtney Jo Beaver

Allisen Jocelyn Bishop

Jennifer Campbell

Austin Douglas Carie

Kathryn Rose Cole

Jodie Rae Ditchen

Megan Dorsch

Kyle David Earl

Ana Estefani Galdamez

Alexis Danielle Gilbert

Maibrunn Ann Hartline

Karen Lynn Highers

Caitlin Grace Kinkead

Kimberly Fern Morgan

Alexa Shae Roberts

Lia Grace Roudebush

Emily Grace Sims

Alissa B. Stohler

Autumn Strong

Olivia Caryn Terry

Kinzie Leigh Whipple

North Manchester

Ali Nichole Casper

Maria Claudia Ramos Hernandez

Frances Paige Schannep

Makayla Marie Snodderly

Halie Renee Wampler

North Webster

Hannah L. Gaerte

Oklahoma City, Oklahoma

Anuarite Nahgela

Orestes

Rowan Hannah

Pendleton

Justin Lee Reed

Bryce Eston Stull

Peru

Anbrea Piper Adams

Catherine Anastasia Allen

Joanna Louise Andrews

Joshua Ian Bertrand

Kaylee Monique Bohn

Jessica Rose Brubaker

Kourtney Breann Burrus

Hannah Elaine Burton

Kylie Noel Burton

Noah Anthony Claus

Bryce A. Cochran

Jessica Rae Conner

Quentin T. Coppernoll

Cindy Rose Cornelius

Madison T. Edwards

Michelle Lee Eisaman

Josh Levi Fewell

Cera Glassburn

Haley Holycross

Alexanne Jia Lun Hough

Dustin L. Hughes

Holly K. Huneryager

Brandi Sue Jones

Kaitlyn J. Jones

Bryan Kay

Nathan Krisher

Aaron D. Lorenz

Jenna Renee Main

Danielle Marie McCord

Rachel Nichole Meehan

Cassidy G. Miles

Adhir Narendra Patel

Julia Marie Joanne Petzold

Betsy Michelle Powell

William Cole Radel

Carson C. Ray

Blake M. Sarver

Karly Schwingle

Ashyln Shircliff

Kelsie Merlene Silvers

Morgan Marie Simpson

Zane T. Smith

Larkin Emxadi Adar Stephens-Avery

Jamie Rose Stoll

Amber R. Strik

Drew Rylee Thompson

Miranda L. Torres

Grace Ann Tubb

Darren Wayne Ulerick

Morgan Lee Wade

Mersadie Jenea Wilson

Madison E. Winegardner

Michaela Sue Woolum

Dinah R. Wray

Plainfield

Nicholas Edward Cottongim

Kofoworola Elesinnla-Howard

Rochester

Kaelan Joseph Baker

Kristyn L. Childers

Mason Copeland

Alexia Marie Gohn

Jakob Dane Good

Ashlynn Daun Kline

Kara Lexy Nelson

Samuel Augustus Rhymer

Kaitlyn Marie Robison

Sydney Nicole Robison

Taryn Leigh Stockberger

Emilee Gail Thomson-Rhymer

Alivia Macy Williams

Rossville

Leila Faith Barker

Kimberly Diane Bradshaw

Carly Disinger

Allyson Dunk

Royal Center

Cassidy Faye Morris

Russiaville

Tyler Burthay

Kelcee Grace Cochran

Abigail Ann Cox

Coralyn M. Cregar

Mallory May Davis

Michael N. Duke

Logan James Mace

Allison R. McMinn

Seth Edward Pavey

Casey Vail

Saint Joseph, Michigan

Savannah Renee Pigman

Saint Peters, Missouri

Chanell Turks

Secor, Illinois

Sarah Grace Morin

Sellersburg

Zoie Elaine Zimmerman

Seymour

Celina Nichole Alexander

Sharpsville

Taylor Bubp

Elise M. Leonard

John W. Parkison

Emily M. Terry

Sheridan

Alisa Marie Bowman

Autumn Danielle Kinkead Bundy

Sims

Korinne Ann Perkins

Somerset

Brooke Nicole Law

Summitville

Haiden Laine Hiatt

Swayzee

Linda Brianne Dail

Rylea N. Royer

Megan Elizabeth Shaw

Brenna E. Simpson

Sweetser

Rachel Irene Arens

Terre Haute

Karlie Grace Kellett

Andrea Lee Saylor 

Tipton

Paighton N. Armes

Roman Harrison Baird

Elliot Thomas Barnett

Katherine Boike

Grace Courtney Clifford

McKayla Marie Dell

Paige L. Eby

Makenzie Leigh Gillam

Tayler R. Henry

Rachel Marie Majors

Cheyenna Bree Ley Mills

Rachel Dawn Moore

Kellie Marie Morgan

Britney Lynn Netherton

Thomas Orion Richter

Brice Walker Sheets

Preston Stewart

Brenna Shae Taitano

Deborah Tatman

Konner Andrew Tilley

Payton Joseph Wiggington

Twelve Mile

Haley Rachelle Johnson

Upland

Svitlana Kochanek

Hannah Jo Smith 

Van Buren

Jessica Rennee Pattison

Veedersburg

Krista Danielle Bailey

Vincennes

Andrea Paul Williams

Wabash

Kelsey Paige Burnham

Cassidy Joy Carter
Emily Brooke Daniel

Meghan Elizabeth Daub

Sterling Lee DeLauter

Gabrielle Nichole Denham

Andrew Thomas Finicle

Cameron Scott Gibson

Taylor Ann Mettler

Makenna Jae Norman

Mandy Denys Roth

Allison Paige Smith

Hope Olivia Unger 

Walton

Keegan Lynn Boring

Hannah Marie Bowers

Dixon Michael Collins

Megan N. Dishon

Elizabeth Jacqueline Eurit

Alexis Paige Jackson

Chloe Morning

Shiloh L. Pullen

Jacob Charles Snook

Warsaw

Ciara Catherine Stout

West Lafayette

Rebecca Baah

Luke Brennen Bame

Allison Ireland-Haight

Emily Claire Payton

Jacqueline Rodriguez 

Westfield

Jennifer L. Bemis

Randell Lawrence John Bruns

Jacob C. Crabtree

Haley Renee Dedrick

Bridget T. Matthews

Emily Marie Matthews

Benjamin Ryan Walker

Wheatfield

Alex Steven Martakis

Winamac

Erika Lavon Brogdon

Mackenzie Howard

Richard Alan Nelson Jr.

Trynity S. Reed

Windfall

Taylor Nicole Davis

Wolcott

Jasmine Diane Haas

Montana L. Jordan

Indiana University Kokomo celebrates 75 years as north central Indiana’s choice for higher education.

Filed under:

Honors and Awards Student success
View all tags Plus sign

More stories

Two people in academic garb at Commencement
Campus Life

IU Kokomo congratulates August 2023 graduates

IU Kokomo  
A woman wearing a tiara on a race track
Business and Innovation,Campus Life

Business grad enjoys inside perspective as 500 festival princess

IU Kokomo  