Chancellor’s list, dean’s list students applauded

KOKOMO, Ind. — Eight hundred eighty-four full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the spring 2020 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.

Alexandria

Sarah Holder

Madison Moore

Mallory Catherine Naselroad

Mary Kaitlin Sayre

Amboy

Hannah Lynn Bahrenburg

Marlee Elizabeth Francois

Jessica Christine Frazier

Amanda Grace Shinn

Rebekah E. Shinn

Anderson

Kelsie Victoria Busby

Polina Victorovna Chevtaeva

Theresa Lynn Collis

Elissa Nichole Dalton

Brenda Ireland

Salena Renee O’Neill

Austin Michael Ventura

Casie D. Yeskie

Andrews

Samantha Jo Pierson

Arcadia

Zachary Austin Kinkead

Emma K. Probst

Claire Renae Schildmeier

Atlanta

Kaylee Marie Beck

Lilly Anne Duvall

Brianna Rose Schildmeier

Auburn

Erica Lorraine Bolinger

Sidney Kaylynn Gerig

Sarah Ann Williams

Avon

Omowunmi Ayodele Ogunsanya

Battle Ground

Kayla Breanne Jacobshagen

Bloomington

Erinn Marie Adam

Sydney N. Conger

Elizabeth Sokeland

Bluffton

Garrison Todd Brege

Brazil

Benjamin R. Murphy

Bremen

Jennifer R. Fitzpatrick-Monts

Bringhurst

Briley Ann Blocher

Amanda Davis

Emily Grace Granson

Brookston

Whitney LaBuda

Bunker Hill

Rebecca Christner

Ashley Collins

Corey Joseph Oaf

Logan Nicholas Smith

Burlington

Kimberly Robin Keihn

Cameron T. Langston

Brandon S. Michael

Lauren Marie Spraker

Camden

Kayla M. Fogarasi

Carmel

Andrew Glenn de Bie

Elijah Curtis Fields

Jessica Ann Garner

Parker Jay Harris

Solomon Haynes

Sara Ashley McCoy

Alena Nusbaum

Rochelle Marie Rott

Mary-Matalyn Arianna Tom

Mikayla Anne Tosiff Tom

Erica D. Washington

Cicero

Yudi Esperanza Gil Hernandez

Seth A. Handy

Tara Leeman

Peyton Lyn Zebrauskas

Clayton

Megan Nicole Bridges

Colfax

Kaela Louise Erwin

Columbus

Samantha Ann Tumbarello

Converse

Megan L. Althouse

Alexis Mackenzie Carmichael

Madyson Raigh Dedman

Madeline Grace Nall

Covington

Morgan Leigh Brown

Crawfordsville

Brittany Kay Rice

Brittney Lynn Robbins

Cutler

Madison Lynn Wade

Dardenne Prairie, Missouri

Clarke Benton Davenport

Delphi

Kaitlyn Brown

Kyra Elizabeth Brown

Randee Carnell Miller

Victoria Jane Fehrholz

Darci Lyn Huffman

Braxton Thompson

Rebecca Lynn Titus

Ericka S. Unger

Demotte

Breanna Marie Rose

Denver

Austin Bradly Carter

Baleigh Ann Hendrix

Alyssa Leigh McKinney

Sharlie Renee See

Matthew Eric Stewart

Elwood

Shantel Marie Blackford

Garrett Michael Elder

Elli Isabel Ferguson

Haley Kathryn Hoover

Jakob D.Wilson

Fairmount

Jennifer Rochelle Brown

Kacey Lynn Copeland

Alana D. Hartley

Kelsey Lois Kohlmorgen

Nadeene Ann Marie Persinger

Fishers

Priscilla Antwi

Lateefat Bronson

Kellie A. Capria

Peren Christian

Amos M. Kangau

Connor Ryan Lancashire

Nicholas Austin Novosel

Kaytlynn Pitts

Chassidy Russell

Lori Ann Summers

Flora

Alisyn Raylee Scott

Emily Scott

Erica Renee’ Teter

Forest

Nash S. Smith

Fort Wayne

Bryce Jacob Jennings

Carson Michael Pocock

Lanie Irene Pocock

Francesville

Michelle Elizabeth Hopkins

Layne Jacob Rider

Frankfort

Jose Omar Alanis

Landon Alder

Itzel Barrera Campos

Kaylah Marie Bolender-Heaton

Madison Ruth Cooper

Savannah Grace Cooper

Bechel Franklin Crew

Taylor Madison Dillingham

Cordell J. Ford

Ana Mariela Garcia

Gustavo A. Garcia

Esmeralda Jose Cruz

Zoe Pearl Martin

Shawna LeAnn McDaniel

Kallie R. Mennen

Jessica Balderas Munoz

Cristhian E. Perez Haro

Marlene Regalado Alanis

Taylor M. Roberts

Vanessa Santiago

Alexis G. Schrimsher

Breanna Mae Smart

Brendan Elliott Smith

Spencer Ryan Smith

Samantha Lynn Stewart

Brandi K. Teyema

Kaylea Whitcomb

Allison Marie Yoder

Franklin

Mckenna Shea Lundy

Fulton

Dakota Hayden

Galloway, Ohio

Courtney Schroeder

Galveston

Ryan Andrew Aldridge

Brooke Chase

Gracie Conwell

Cody Duane Harden

Nolan Matthew Lowe

Autumn Martinez

Jessica Synclair Pinkston

Kellyn Marie Rowe

Clarice Mae Slater

Savanna Marie Thompson

Gas City

Kristin Jane Elson

Brooke Eileen Myers

Mackenzie Michelle Skeens

Logan Gage Smith

Ethan B. Stephenson

Gaston

Victoria Renee Mattucci

Godfrey, Illinois

Rebecca Ann Adney

Greentown

Kaitlyn Marie Alexander

Angela Joy Bailiff

Isaac John Beachy

Cassie Grace Bryan

Casey Jo Clark

Jamie Leigh Cole

Zach J. Cowsert

Jessica Renae Cox

Carrissa Jane Cripe

Brooke D. Haalck

Taylor Briann Hendrix

Asha N. Hochstedler

Jamie Arlene Honchell

Zayne Allyn Mossburg

James Eric Nester

Laura Ranae Otto

Heaven L. Powers

Emily Allison Robbins

Jessica A. Roberts

Abby Nicole Shaffer

Cole Andrew Walker

Vivianne White

Addison F. Yager

Hammond

Akil Samuel McClain

Hartford City

Monica Renea Gaither

Grace Kathleen Marshall

Huntington

Autumn Heather Schoeff

Indianapolis

Jordyn Colleen Adomatis

Jeffery Michael Allbright

Olive Asiedu

Sara Marie Brown

Craig Cochran

John Charles Devine

Kyle Landon Drescher

Bailee Noel Evans

Adetoun O. Fabayo

Jasmine Diane Haas

George Hoskins II

Alexis Hunt

Thao Thi Thu Huynh

Madeline Anne Ivanov

Reese Olivia Johnson

Success Poweitei Kegbe

Fanoon S. Kobaree

Winny Njeri Kungu

Emily Kay Leak

Bamikole Oniyide

Dattaben Pandya

Paul Pinkham

Israel Rivera

Kathryn Marie Rowe

Baily Elizabeth Snow

Alexa Yost

Ingalls

Jocilyn Claus

Jamestown

Emma Cathrine Phillips

Jasper

Allison Danaye Rogers

Jonesboro

Sierra Catherine Colvin

Christine Louise Martini

Emma Mae Sovern

Laci Shae Stone

Kempton

Joseph Nathanial Hackett

Kewanna

Alicen Corrine Harsh

Kokomo

Meagan Elizabeth Aaron

Kaela Justice Noel Adams

Nicole Jane Adams

Miranda I. Addison

Zakiya M. Aldarwish

Kelly Alford

Parker Ava Mackinsey Allen

Spencer Janay Arnett

Nolan Gabriel Arnold

Katherine Jean Asher

Leon Anthony Babb

Brook L. Badgley

Paxtyn Renee Bailey

Christopher Michael Barbour

Aimee Barnes

Alec Timothy Barreira

Jacob Andrew Batchelor

Amber Beatty

Jeremy Thomas Benziger

Molly Ann Benziger

Zoe Alexandra Bixler

Makayla Lynn Blount

Lucas Jamison Bolander

Tyler William Bolinger

Michael J. Bolyard

Abigail Renee Bowyer

Courtney L. Brackett

Ethan B. Breisch

Nakia Antoniek Brigham

Logan Benson Brittain

Emily Rae Bryant

Conner Buck

Keisha Marie Buntin

Rebekah K. Burnette

Abbagail Marie Burns

Dominque Butler

James H. Cain

Owen Robert Callaghan

Jacob Roth Alexander Carpenter

Chelsee Lynn Carroll

Danielle Dee Carstensen

Cheyenne Alexis Carter

Aaron Thomas Carver

Luke Taylor Catron

Marlie Mei Chaffee

Adam Blaine Clark

Hunter Lily Clark

Craig James Closson

Elizabeth Collins

Luis A.Colon

Ashley N. Cone

Carly Rose Conwell

Taylor McKenzie Coram

Logan Catherine Cox

Nicole R. Cox

Ashley Leeann Crist

Elizabeth Ann Curtis

Makia Leshara Curtiss

Connor Philip Dailey

Mackenzie Breanne Damon

Sophia Marie Davidson

MaKenzie Leigh Davis

Kailyn Kole DeVault

Lindsay R. Dewey

Meredith Lynn Dittfield

Jack William Doerges,

Jesse Lee Dominguez

Emily Lyn Donovan

Braden Drew Dunlap

Zachary James Duranto

Labrea M. Ellis

Carlos Enyih Enci

Michael Scott Erb

Alicia Flora Espinosa

Carleigh Madison Feldhouse

Candace Jo Fellows

Veronica L.Fiscus

Samantha D. Flatt

Brock Allen Floyd

Kayla Marie Fogle

Megan Marie Gaines

Embree Gambill

Angelica Garcia Guijosa

Grant Wayne Gaylor

Courtney Ann Gentry

Kendal Fay Gentry

Quirin M. Gilbert

Chelsea Elizabeth Glenn

Camryn Michelle Goodin

Alexandra Kay Grecu

Olivia Katherine Grecu

Garrett A. Green

Ja’Lishia Lynn Green

Madison Joy Green

Cameron Mackenzie Gregory

Tinelle Jean Groover

Ashley N. Guynn

Madison Hair

Braden Hall

Skyler Caleb Hall

Jessica Leigh Hamilton

Salem Ann Nicole Hanawalt

Levi W. Hanny

Hannah Nichole Harrell

Victoria Ann Harrison

Alan Dean Harshbarger

Kali Lynn Haschel

Karlie Ann Hatley

Jared Myqual Heard

Ellie-Marie Ann Hendrickson

Kiah J. Henson

Hayden Conner Herring

Debra Lynn Herrmann

Abigail Marie Hibler

Bret A. Hisey

Mary I. Hogsett

Zara Kay Hooper

Christiana Dawn Hopper

Cassidy Amber Hoppes

Kiersten Huey

Holly K. Huneryager

Gretchen Hunt

Noah Ethan Hurlock

Liam Ireland

Kaitlyn Brianne Isaac

Jared Michael Jackson

Jeremy Owen Jakes

Bailey Anne Jenkins

Sandra Charmaine Johnson

Shikita Jones

Christina Larissa Joniak

Macey Elizabeth Jordan

Isabel Kelly

Ken S. Kessler

Mackenzie Leigh Kimbrough

Mallory Lynn King

Emily Grace Kirkpatrick

Elora C. Klepinger

Kailyn C. A. Koontz

Alexis Abreyelle Kranz

Hannah Janai Lalonde

Dylan Lapetina

Madison Abigail Lavengood

Maryam Tomilola Lawal

NiKaylah Mae Lawson

Casey Elizabeth Lechner

Tyler Dennis Lechner

Grace E. Lefler

Katelyn Grace Leonhard

Naomi H. Leuck

Molly Shannon Lewis

Jaylen Shon Little

Monique Laura Mabona Kanoha Wessi

Anthony Jacob Macaluso

Kristina F. MacLain

Mikaela A. Marcus

Stephen Michael Markley

Blake Edward Martin

Kaitline Elizabeth Martin

Renn Westley Martin

Kevin Daniel May

Madison Ann McGriff

Sydney Aleece McIlrath

Cassie Johanna McKillip

Saundra V. McKinney-Rosemont

Iliana Mehmeti

Jadon Paul Meise

Charles Cameron Mensing

Mariah S. Miller

Sabrina Illaine Miller

Madelyn Rose Millikan

Adam Christopher Mitchell

James Earl Montgomery

Destiny A. Moore

Kinzie Marie Moore

Nathaniel Addison Moore

Brittney Rae Morton

Violence Erika Mullins

Zebulon Thomas Murray

Jena Lynne Myers

Kelly B. Myers

Roman Christopher Nicholas

Hanna M. Oberle-Bullock

Christian K. O’Donnell

KeeJoh Patrick Deem OHearon

Amber Overton

Ava Clare Page

Ely Page

Henly Elias Page

Scarlet Abigail Partlow

Eliza Caroline Patton

Leah Michelle Pearce

Claire E. Pepka

Andrew Rehall Pervez

Han Phan

Alyssa Ann Pier

Jaylan M. Polk

Raelee Jacqueline Puckett-Sharpless

Asya Ashanta Randolph

Calvin J. Rausch

Jean Panissara Redfern

Morgan Elise Reecer

Sarah Elizabeth Reel

Dori Hannah Rees

Abigail Leigh Rich

Cole Riley

Grace Catherine Roberts

Jessica Lynn Roberts

Sabrina Rachelle Roberts

Miranda Leighanne Rood

Shayne Matthew Roth

Alissa Claire Russell

Hunter R. Russell

Adjua Olympia Sababu

Sidney Diane Schelbert

Samuel L .Scimia

Christian Michael Sexton

Schuyla Dai Sharp

Cheyenne M. Shrewsbury

Madeline Rose Sinnamon

Brooke Lynette Smith

Nicholas Scott Sottong Sr.

Bailey K. Stanley

Brandon Creed Stansberry

Kaila Stiner

Richard Allen Stout

Brittney Kayla Sturgeon

Casey William Switzer

Syeda M. Tahir

Terin Micheal Tharp

Theresa Thieleke

Natalie Ann Thomson

Riley V. Tomlinson

Tyce Towner

Trevor Wayne Townsend

Rabia Ummad

Maya Makena Valadez

Ian Wesley Van Meter

Maya J. Vandergriff

Jasmine Nicole Vincent

Joshua Adam Vogel

Grace Elizabeth Walton

Destiny Marie Wasson

Emma Joelle Watson

Shelby Claire Waymire

James William Webster

Morgan E. White

Elizabeth Ann Wickey

Alexis Anna Wiggers

Justice Leon Wilburn

Eric Michael Willhite

Samantha J. Wise

Sean D. Witter

Bailey Wood

Brayton Matthew Woolley

Sadie Elizabeth Working

John Adam Yount

Megan Michelle Zurcher

La Fontaine

Courtney Michelle Andrick

Alyssa Marie Bitzel

Mary Elizabeth Guisewhite

Bailey Elynn Hobbs

Leshly Lopez Martinez

Jenna Rache’e Nieman

Allie Renee Rebholz

Kloe Robyn Smith

Lafayette

Trinity Mary Anders

MaKail Elizabeth Arnold

Katie Lynn Burris

Jeffrey Scott Chilcott

Cassie Michelle Dispennett

Virginia Edgman

Jenna Rose Harrison

Hailey Lynne Law

Fabian Leyva

Oscar Machado-Galaviz

Amy L. Mickschl

Elizabeth Nerurkar

Mason Ray Pate

Noah Tristan Richardson

Yadira E. Salazar

Laurel Elaine Shade

Stacey Trent

Alexis Dashay Vardiman

Troy M. Weger

LaGrange

April Kay Chrisman

Lansing, Michigan

Gabrielle Marie Orlando

Lapel

David Lee Crosley

MacKenzi Frances Crosley

Kimberly Joest

Allison Haley Lehman

Logansport

Ashlyn Rayanne Anderson

Andrew J. Bell

Margarita Botello

Grace Isabella Boyd

Brady E. Bryan

Paris Kennedy Butler

Juan Ramon Castillo Zamudio

Madison Eve Christensen

Connor Corcoran

Natasha M. Corcoran

Andrea Davis

Judith Ann Doran

Johnathan Douglas Easter

Kelsie Nicole Ellington

Kendra Figueroa

Makenzie Fowler

Jessi B. Gebhardt

Bryce J. Hallam

Taylor Rae Hinkle

Walker Keith Holcomb

Dalea E. Hubenthal

Scott Robert Jarvis

Lilith Margaret Foreman Jay

Hannah Marie Jewell

Luke Austin Kitchel

Hsa Mu Lei

Jose Lopez-Reyes

Luis Alexander Martinez

Hunter Dylan McBride

Shadd Leon McLochlin

Karina Majano Mejia

Allison Kate Molencupp

Erika Dawn Mullins

Elba Karina Munoz-Diaz

Monika Lynne Ness

Ashley Marie Packard

Sara E. Poe-Jarrett

Alicia Pelita Popovich

Bryce Michael Reish

Adilene Rodriguez Rodriguez

Mikayla Rogers

Beidy L. Rubio Lopez

Elizabeth Paige Smith

Jasmine Mae Sullivan

Sienna Yvette Urbina

Olivia J. Woodruff

Valeria Zarate

Annie Marie Zeck

Macy

Brady Richard Conley

Casey Wade Conley

Elizabeth Ann Deeds

Kaitlyn Renee Maish

Jacqueline Anna Paul

Haven Skyanne Vorhees

Ryley Gayle Working

Marion

Madison Bealler

Samantha Ann Bratcher

Jackson Bush

Gabrielle Ann Carrillo

Bhupesh Chauhan

Justin Isaiah Clariett

Kody Lynn Cowgill

Tyler Jordan Fairchild

Lacey Dee Hale

Kaylee Brooke Kierstead

Ryan Weston Mansbarger

Michael Marley

Michael Lee McKee

Brandie Lee Miller

Mariah Misson

Mary Danielle Moreno

Chanse E. Mygrant

Jasmin Marie Marian Reed

Anthony Isaiah Reynolds

Karly Riggs

Emily Grace Taylor

Madison Lee Taylor

McCordsville

Hajer Meniaoui

Joseph Neary

McKinney, Texas

Anuarite Tayong Nahgela

Michigantown

Chelsea Irene McDaniel

Justin David Pelling

Middletown

Maxwell Jaxon McKee

Macee Lee Rudy

Mishawaka

Hanbyul Lim

Monon

Marissa Donae Rowe

Monticello

Laura Elizabeth Burcham

Heather W. Downey

Samuel Garcia-Lopez

Erin McLochlin

Jennifer Elizabeth Serratos

Morgan City, Louisiana

Dustin Bagwell

Mountain Home, Idaho

Kaci Danielle Stuber

Mulberry

Nolan Phillip Deboy

Parker R. George

Muncie

Holly Parker

Krista R. Swoboda

New Palestine

Pamela A. Strassburg-Doyle

New Whiteland

Jessyca Lynn Napier

Noblesville

Alecksa G. Baker

Meghan K. Bartelson

Courtney Jo Beaver

Jennifer Campbell

Austin Douglas Carie

Kathryn Rose Cole

Dakota A. Crandall

Jodie Rae Ditchen

Victoria Yazmeen Dittmar

Megan Dorsch

Kyle David Earl

Cristina Elizabeth Esquivel

Kaitlyn Sue Gaskin

Mark Goudy

Mary Josephine Gregory VII

Maibrunn Ann Hartline

Karen Lynn Highers

Lexiann M. Hines

Xavier David Hines

Keely Mae Hoopingarner

Mallory Morgan Johnson

Caitlin Grace Kinkead

Amanda Lee

Ashley Lucas

Mersadez Lynn-Eva McGann-Polendo

Ashlyn Elizabeth Morefield

Kimberly Fern Morgan

Lisa Suzanne Reed

Alexa Shae Roberts

Lia Grace Roudebush

Kaitlyn Nicole Sams

Emily Grace Sims

Alissa B. Stohler

Olivia Caryn Terry

Lyndsey Marie Weaver

Rebekah M. Welbaum

Lilian Marie Welch

Kinzie Leigh Whipple

North Manchester

Ali Nichole Casper

Maria Claudia Ramos Hernandez

Melissa Saucedo

Halie Renee Wampler

North Webster

Hannah L. Gaerte

Oconomowoc, Wisconsin

Frances Ann Ruedin

Orestes

Rowan Hannah

Robyn Lee Lawhorn

Otterbein

Christina Marie Hoaks

Brittany Lyn Sapp

Pendleton

Justin Lee Reed

Bryce Eston Stull

Peru

Catherine Anastasia Allen

Nicholas Gregory Atkinson

Ricardo Garcia Bautista Jr.

Joshua Ian Bertrand

Kaylee Monique Bohn

Hannah Marie Bourne

Anna Madeline Boyer

Kourtney Breann Burrus

Kylie Noel Burton

Anna Joy Butler

Noah Anthony Claus

Bryce A. Cochran

Jessica Rae Conner

Cindy Rose Cornelius

Madison T. Edwards

Michelle Lee Eisaman

Ayris L. Gilbertson

Cera Glassburn

Alexandra Leigh Hartley

Alexanne Jia Lun Hough

Dustin L. Hughes

Abby MeShelle Jewell

Brandi Sue Jones

Kaitlyn J. Jones

Nathan Krisher

Aaron D. Lorenz

Danielle Marie McCord

Rachel Nichole Meehan

Cassidy G. Miles

Adhir Narendra Patel

Julia Marie Joanne Petzold

Betsy Michelle Powell

William Cole Radel

Carson C. Ray

Casey Elizabeth Ray

Gracie E. Ressett

Blake M. Sarver

Karly Schwingle

Ashlyn Shircliff

Kassie Sue Silvers

Kelsie Merlene Silvers

Morgan Marie Simpson

Maegan A. Sinkovics

Zane T. Smith

Larkin Emxadi Adar Stephens-Avery

Jamie Rose Stoll

Amber R. Strik

Anthony Strohecker

Dakota Cheyenne Swinford

Drew Rylee Thompson

Miranda L. Torres

Brady Alexander Turner

Darren Wayne Ulerick

Morgan Lee Wade

Mersadie Jenea Wilson

Madison E. Winegardner

Bridget Marie Wold

Dinah R. Wray

Pittsford, New York

Michael Joseph Stoev

Plainfield

Kofoworola Elesinnla-Howard

Renee Delaney Hudspeth

Plymouth

Brooke Lynn May

Roann

Spencer Blake Enyeart

Rochester

Aleksandr Andrianov

Kaelan Joseph Baker

Paige Marie Eriks

Alexia Marie Gohn

Jakob Dane Good

Ashlynn Daun Kline

Samuel Augustus Rhymer

Kaitlyn Marie Robison

Sydney Nicole Robison

Emilee Gail Thomson-Rhymer

Alivia Macy Williams

Rossville

Kimberly Diane Bradshaw

Carly Disinger

Allyson Dunk

Robert Evan McGill

Virginia Ann Murphy

Royal Center

Olivia Tate Belt

Cassidy Faye Morris

Russiaville

Haley Berry

Abriele Loree Boehler

Kelcee Grace Cochran

Abigail Ann Cox

Coralyn M. Cregar

Michael N. Duke

Taryn Ashley Fackler

Kendall Breann Head

Alivia F. Kirk

Logan James Mace

Allison R. McMinn

Madison Elaine Middleton

Seth Edward Pavey

Janae A. Quinn

Casey Vail

Alyson Kathleen Williams

Saint Joe

Rebekah Ridings Forti

Secor, Illinois

Sarah Grace Morin

Sellersburg

Zoie Elaine Zimmerman

Seymour

Celina Nichole Alexander

Sharpsville

Haley B. Bitner

Taylor Bubp

John W. Parkison

Lilly A. Ragan

Shelbyville

Erick Bunch

Sheridan

Brooke Michelle Bishop

Autumn Danielle Kinkead Bundy

Abigail Grace Hartman

Alexis Leigh Hartman

Katelyn Marie McMillan

Sims

Korinne Ann Perkins

Somerset

Brooke Nicole Law

Star City

Lauren Machel Wagner

Summitville

Taylor Nicole Smith

Swayzee

Rylea N. Royer

Megan Elizabeth Shaw

Brenna E. Simpson

April A. Studebaker

Sweetser

Rachel Irene Arens

Landry Reece Ozmun

Thayer

Hanna Christine Halliar

Thorntown

Kara Danielle Funk

Tipton

Paighton N. Armes

Roman Harrison Baird

Katherine Boike

Grace Courtney Clifford

Kaelin Maxine Crawford

Bret M. Cummins

Morgan E. Earl

Paige L. Eby

Makenzie Leigh Gillam

Tayler R. Henry

Kamden Robert Hoycus

Rachel Marie Majors

Rachel Dawn Moore

Kellie Marie Morgan

Britney Lynn Netherton

Samuel Dean Phillips

Andrew James Powell

Thomas Orion Richter

Brice Walker Sheets

Madison Theresa Rose Sloan

Kaylee S. Stearnes-Moore

Preston Stewart

Brenna Shae Taitano

Deborah Tatman

Konner Andrew Tilley

Alexander Townsend

Alec Peyton Weddell

Payton Joseph Wiggington

Twelve Mile

Haley Rachelle Johnson

Upland

Hayley Denechia Marn Hutson

Nathaniel A. James

Urbana

Jacob Carson Watkins

Van Buren

Jessica Renee Pattison

Veedersburg

Hannah Abaigael Hudson

Vincennes

Andrea Paul Williams

Wabash

Kelsey Paige Burnham

Cassidy Joy Carter

Emily Brooke Daniel

Meghan Elizabeth Daub

Sterling Lee DeLauter

Gabrielle Nichole Denham

Andrew Thomas Finicle

Cameron Scott Gibson

Chloe D. Kendall

Taylor Ann Mettler

Paige Alexandra Nelson

Makenna Jae Norman

Morgan Brianne Owens

Josie R. Phillipy

Makayla Jean Proffitt

Mandy Denys Roth

Alicyn Sheets

Walton

Keegan Lynn Boring

Hannah Marie Bowers

Dixon Michael Collins

Delanie C. Deeter

Megan N. Dishon

Elizabeth Jacqueline Eurit

Brandy Lea Gamblin

Kassi D. Hardy

Alexis Paige Jackson

Chloe Morning

Kayla Renee Paul

Victoria Anne Powell

Jacob Charles Snook

Warsaw

Ciara Catherine Stout

West Lafayette

Brianne Nicole Abrahamson

Luke Brennen Bame

Heather Rae-Marie Fledderman

Allison Ireland-Haight

Jacqueline Rodriguez

Jaden Simpson

Westfield

Jaclyn Marie Conrad

Jacob C. Crabtree

Jalen Davis

Haley Renee Dedrick

Meghan Shelby Hetzner

Emily Marie Matthews

Olesya Nurmamatova

Andrea Emeli Santiago

Andrea E. Stephan

Gregory Allen Stone

Benjamin Ryan Walker

Westpoint

Hanna Marie Richards

Wheatfield

Alex Steven Martakis

Winamac

Erika Lavon Brogdon

Mackenzie Howard

Richard Alan Nelson Jr.

Madison Leigh White

Windfall

Jaide Nicole Cassity

Taylor Davis

Kaitlin Elizabeth Tentler

Zionsville

Samuel Trent Hinshaw

Indiana University Kokomo celebrates 75 years as north central Indiana’s choice for higher education.