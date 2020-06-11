Chancellor’s list, dean’s list students applauded

KOKOMO, Ind. — Eight hundred eighty-four full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the spring 2020 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.
Alexandria
Sarah Holder
Madison Moore
Mallory Catherine Naselroad
Mary Kaitlin Sayre
Amboy
Hannah Lynn Bahrenburg
Marlee Elizabeth Francois
Jessica Christine Frazier
Amanda Grace Shinn
Rebekah E. Shinn
Anderson
Kelsie Victoria Busby
Polina Victorovna Chevtaeva
Theresa Lynn Collis
Elissa Nichole Dalton
Brenda Ireland
Salena Renee O’Neill
Austin Michael Ventura
Casie D. Yeskie
Andrews
Samantha Jo Pierson
Arcadia
Zachary Austin Kinkead
Emma K. Probst
Claire Renae Schildmeier
Atlanta
Kaylee Marie Beck
Lilly Anne Duvall
Brianna Rose Schildmeier
Auburn
Erica Lorraine Bolinger
Sidney Kaylynn Gerig
Sarah Ann Williams
Avon
Omowunmi Ayodele Ogunsanya
Battle Ground
Kayla Breanne Jacobshagen
Bloomington
Erinn Marie Adam
Sydney N. Conger
Elizabeth Sokeland
Bluffton
Garrison Todd Brege
Brazil
Benjamin R. Murphy
Bremen
Jennifer R. Fitzpatrick-Monts
Bringhurst
Briley Ann Blocher
Amanda Davis
Emily Grace Granson
Brookston
Whitney LaBuda
Bunker Hill
Rebecca Christner
Ashley Collins
Corey Joseph Oaf
Logan Nicholas Smith
Burlington
Kimberly Robin Keihn
Cameron T. Langston
Brandon S. Michael
Lauren Marie Spraker
Camden
Kayla M. Fogarasi
Carmel
Andrew Glenn de Bie
Elijah Curtis Fields
Jessica Ann Garner
Parker Jay Harris
Solomon Haynes
Sara Ashley McCoy
Alena Nusbaum
Rochelle Marie Rott
Mary-Matalyn Arianna Tom
Mikayla Anne Tosiff Tom
Erica D. Washington
Cicero
Yudi Esperanza Gil Hernandez
Seth A. Handy
Tara Leeman
Peyton Lyn Zebrauskas
Clayton
Megan Nicole Bridges
Colfax
Kaela Louise Erwin
Columbus
Samantha Ann Tumbarello
Converse
Megan L. Althouse
Alexis Mackenzie Carmichael
Madyson Raigh Dedman
Madeline Grace Nall
Covington
Morgan Leigh Brown
Crawfordsville
Brittany Kay Rice
Brittney Lynn Robbins
Cutler
Madison Lynn Wade
Dardenne Prairie, Missouri
Clarke Benton Davenport
Delphi
Kaitlyn Brown
Kyra Elizabeth Brown
Randee Carnell Miller
Victoria Jane Fehrholz
Darci Lyn Huffman
Braxton Thompson
Rebecca Lynn Titus
Ericka S. Unger
Demotte
Breanna Marie Rose
Denver
Austin Bradly Carter
Baleigh Ann Hendrix
Alyssa Leigh McKinney
Sharlie Renee See
Matthew Eric Stewart
Elwood
Shantel Marie Blackford
Garrett Michael Elder
Elli Isabel Ferguson
Haley Kathryn Hoover
Jakob D.Wilson
Fairmount
Jennifer Rochelle Brown
Kacey Lynn Copeland
Alana D. Hartley
Kelsey Lois Kohlmorgen
Nadeene Ann Marie Persinger
Fishers
Priscilla Antwi
Lateefat Bronson
Kellie A. Capria
Peren Christian
Amos M. Kangau
Connor Ryan Lancashire
Nicholas Austin Novosel
Kaytlynn Pitts
Chassidy Russell
Lori Ann Summers
Flora
Alisyn Raylee Scott
Emily Scott
Erica Renee’ Teter
Forest
Nash S. Smith
Fort Wayne
Bryce Jacob Jennings
Carson Michael Pocock
Lanie Irene Pocock
Francesville
Michelle Elizabeth Hopkins
Layne Jacob Rider
Frankfort
Jose Omar Alanis
Landon Alder
Itzel Barrera Campos
Kaylah Marie Bolender-Heaton
Madison Ruth Cooper
Savannah Grace Cooper
Bechel Franklin Crew
Taylor Madison Dillingham
Cordell J. Ford
Ana Mariela Garcia
Gustavo A. Garcia
Esmeralda Jose Cruz
Zoe Pearl Martin
Shawna LeAnn McDaniel
Kallie R. Mennen
Jessica Balderas Munoz
Cristhian E. Perez Haro
Marlene Regalado Alanis
Taylor M. Roberts
Vanessa Santiago
Alexis G. Schrimsher
Breanna Mae Smart
Brendan Elliott Smith
Spencer Ryan Smith
Samantha Lynn Stewart
Brandi K. Teyema
Kaylea Whitcomb
Allison Marie Yoder
Franklin
Mckenna Shea Lundy
Fulton
Dakota Hayden
Galloway, Ohio
Courtney Schroeder
Galveston
Ryan Andrew Aldridge
Brooke Chase
Gracie Conwell
Cody Duane Harden
Nolan Matthew Lowe
Autumn Martinez
Jessica Synclair Pinkston
Kellyn Marie Rowe
Clarice Mae Slater
Savanna Marie Thompson
Gas City
Kristin Jane Elson
Brooke Eileen Myers
Mackenzie Michelle Skeens
Logan Gage Smith
Ethan B. Stephenson
Gaston
Victoria Renee Mattucci
Godfrey, Illinois
Rebecca Ann Adney
Greentown
Kaitlyn Marie Alexander
Angela Joy Bailiff
Isaac John Beachy
Cassie Grace Bryan
Casey Jo Clark
Jamie Leigh Cole
Zach J. Cowsert
Jessica Renae Cox
Carrissa Jane Cripe
Brooke D. Haalck
Taylor Briann Hendrix
Asha N. Hochstedler
Jamie Arlene Honchell
Zayne Allyn Mossburg
James Eric Nester
Laura Ranae Otto
Heaven L. Powers
Emily Allison Robbins
Jessica A. Roberts
Abby Nicole Shaffer
Cole Andrew Walker
Vivianne White
Addison F. Yager
Hammond
Akil Samuel McClain
Hartford City
Monica Renea Gaither
Grace Kathleen Marshall
Huntington
Autumn Heather Schoeff
Indianapolis
Jordyn Colleen Adomatis
Jeffery Michael Allbright
Olive Asiedu
Sara Marie Brown
Craig Cochran
John Charles Devine
Kyle Landon Drescher
Bailee Noel Evans
Adetoun O. Fabayo
Jasmine Diane Haas
George Hoskins II
Alexis Hunt
Thao Thi Thu Huynh
Madeline Anne Ivanov
Reese Olivia Johnson
Success Poweitei Kegbe
Fanoon S. Kobaree
Winny Njeri Kungu
Emily Kay Leak
Bamikole Oniyide
Dattaben Pandya
Paul Pinkham
Israel Rivera
Kathryn Marie Rowe
Baily Elizabeth Snow
Alexa Yost
Ingalls
Jocilyn Claus
Jamestown
Emma Cathrine Phillips
Jasper
Allison Danaye Rogers
Jonesboro
Sierra Catherine Colvin
Christine Louise Martini
Emma Mae Sovern
Laci Shae Stone
Kempton
Joseph Nathanial Hackett
Kewanna
Alicen Corrine Harsh
Kokomo
Meagan Elizabeth Aaron
Kaela Justice Noel Adams
Nicole Jane Adams
Miranda I. Addison
Zakiya M. Aldarwish
Kelly Alford
Parker Ava Mackinsey Allen
Spencer Janay Arnett
Nolan Gabriel Arnold
Katherine Jean Asher
Leon Anthony Babb
Brook L. Badgley
Paxtyn Renee Bailey
Christopher Michael Barbour
Aimee Barnes
Alec Timothy Barreira
Jacob Andrew Batchelor
Amber Beatty
Jeremy Thomas Benziger
Molly Ann Benziger
Zoe Alexandra Bixler
Makayla Lynn Blount
Lucas Jamison Bolander
Tyler William Bolinger
Michael J. Bolyard
Abigail Renee Bowyer
Courtney L. Brackett
Ethan B. Breisch
Nakia Antoniek Brigham
Logan Benson Brittain
Emily Rae Bryant
Conner Buck
Keisha Marie Buntin
Rebekah K. Burnette
Abbagail Marie Burns
Dominque Butler
James H. Cain
Owen Robert Callaghan
Jacob Roth Alexander Carpenter
Chelsee Lynn Carroll
Danielle Dee Carstensen
Cheyenne Alexis Carter
Aaron Thomas Carver
Luke Taylor Catron
Marlie Mei Chaffee
Adam Blaine Clark
Hunter Lily Clark
Craig James Closson
Elizabeth Collins
Luis A.Colon
Ashley N. Cone
Carly Rose Conwell
Taylor McKenzie Coram
Logan Catherine Cox
Nicole R. Cox
Ashley Leeann Crist
Elizabeth Ann Curtis
Makia Leshara Curtiss
Connor Philip Dailey
Mackenzie Breanne Damon
Sophia Marie Davidson
MaKenzie Leigh Davis
Kailyn Kole DeVault
Lindsay R. Dewey
Meredith Lynn Dittfield
Jack William Doerges,
Jesse Lee Dominguez
Emily Lyn Donovan
Braden Drew Dunlap
Zachary James Duranto
Labrea M. Ellis
Carlos Enyih Enci
Michael Scott Erb
Alicia Flora Espinosa
Carleigh Madison Feldhouse
Candace Jo Fellows
Veronica L.Fiscus
Samantha D. Flatt
Brock Allen Floyd
Kayla Marie Fogle
Megan Marie Gaines
Embree Gambill
Angelica Garcia Guijosa
Grant Wayne Gaylor
Courtney Ann Gentry
Kendal Fay Gentry
Quirin M. Gilbert
Chelsea Elizabeth Glenn
Camryn Michelle Goodin
Alexandra Kay Grecu
Olivia Katherine Grecu
Garrett A. Green
Ja’Lishia Lynn Green
Madison Joy Green
Cameron Mackenzie Gregory
Tinelle Jean Groover
Ashley N. Guynn
Madison Hair
Braden Hall
Skyler Caleb Hall
Jessica Leigh Hamilton
Salem Ann Nicole Hanawalt
Levi W. Hanny
Hannah Nichole Harrell
Victoria Ann Harrison
Alan Dean Harshbarger
Kali Lynn Haschel
Karlie Ann Hatley
Jared Myqual Heard
Ellie-Marie Ann Hendrickson
Kiah J. Henson
Hayden Conner Herring
Debra Lynn Herrmann
Abigail Marie Hibler
Bret A. Hisey
Mary I. Hogsett
Zara Kay Hooper
Christiana Dawn Hopper
Cassidy Amber Hoppes
Kiersten Huey
Holly K. Huneryager
Gretchen Hunt
Noah Ethan Hurlock
Liam Ireland
Kaitlyn Brianne Isaac
Jared Michael Jackson
Jeremy Owen Jakes
Bailey Anne Jenkins
Sandra Charmaine Johnson
Shikita Jones
Christina Larissa Joniak
Macey Elizabeth Jordan
Isabel Kelly
Ken S. Kessler
Mackenzie Leigh Kimbrough
Mallory Lynn King
Emily Grace Kirkpatrick
Elora C. Klepinger
Kailyn C. A. Koontz
Alexis Abreyelle Kranz
Hannah Janai Lalonde
Dylan Lapetina
Madison Abigail Lavengood
Maryam Tomilola Lawal
NiKaylah Mae Lawson
Casey Elizabeth Lechner
Tyler Dennis Lechner
Grace E. Lefler
Katelyn Grace Leonhard
Naomi H. Leuck
Molly Shannon Lewis
Jaylen Shon Little
Monique Laura Mabona Kanoha Wessi
Anthony Jacob Macaluso
Kristina F. MacLain
Mikaela A. Marcus
Stephen Michael Markley
Blake Edward Martin
Kaitline Elizabeth Martin
Renn Westley Martin
Kevin Daniel May
Madison Ann McGriff
Sydney Aleece McIlrath
Cassie Johanna McKillip
Saundra V. McKinney-Rosemont
Iliana Mehmeti
Jadon Paul Meise
Charles Cameron Mensing
Mariah S. Miller
Sabrina Illaine Miller
Madelyn Rose Millikan
Adam Christopher Mitchell
James Earl Montgomery
Destiny A. Moore
Kinzie Marie Moore
Nathaniel Addison Moore
Brittney Rae Morton
Violence Erika Mullins
Zebulon Thomas Murray
Jena Lynne Myers
Kelly B. Myers
Roman Christopher Nicholas
Hanna M. Oberle-Bullock
Christian K. O’Donnell
KeeJoh Patrick Deem OHearon
Amber Overton
Ava Clare Page
Ely Page
Henly Elias Page
Scarlet Abigail Partlow
Eliza Caroline Patton
Leah Michelle Pearce
Claire E. Pepka
Andrew Rehall Pervez
Han Phan
Alyssa Ann Pier
Jaylan M. Polk
Raelee Jacqueline Puckett-Sharpless
Asya Ashanta Randolph
Calvin J. Rausch
Jean Panissara Redfern
Morgan Elise Reecer
Sarah Elizabeth Reel
Dori Hannah Rees
Abigail Leigh Rich
Cole Riley
Grace Catherine Roberts
Jessica Lynn Roberts
Sabrina Rachelle Roberts
Miranda Leighanne Rood
Shayne Matthew Roth
Alissa Claire Russell
Hunter R. Russell
Adjua Olympia Sababu
Sidney Diane Schelbert
Samuel L .Scimia
Christian Michael Sexton
Schuyla Dai Sharp
Cheyenne M. Shrewsbury
Madeline Rose Sinnamon
Brooke Lynette Smith
Nicholas Scott Sottong Sr.
Bailey K. Stanley
Brandon Creed Stansberry
Kaila Stiner
Richard Allen Stout
Brittney Kayla Sturgeon
Casey William Switzer
Syeda M. Tahir
Terin Micheal Tharp
Theresa Thieleke
Natalie Ann Thomson
Riley V. Tomlinson
Tyce Towner
Trevor Wayne Townsend
Rabia Ummad
Maya Makena Valadez
Ian Wesley Van Meter
Maya J. Vandergriff
Jasmine Nicole Vincent
Joshua Adam Vogel
Grace Elizabeth Walton
Destiny Marie Wasson
Emma Joelle Watson
Shelby Claire Waymire
James William Webster
Morgan E. White
Elizabeth Ann Wickey
Alexis Anna Wiggers
Justice Leon Wilburn
Eric Michael Willhite
Samantha J. Wise
Sean D. Witter
Bailey Wood
Brayton Matthew Woolley
Sadie Elizabeth Working
John Adam Yount
Megan Michelle Zurcher
La Fontaine
Courtney Michelle Andrick
Alyssa Marie Bitzel
Mary Elizabeth Guisewhite
Bailey Elynn Hobbs
Leshly Lopez Martinez
Jenna Rache’e Nieman
Allie Renee Rebholz
Kloe Robyn Smith
Lafayette
Trinity Mary Anders
MaKail Elizabeth Arnold
Katie Lynn Burris
Jeffrey Scott Chilcott
Cassie Michelle Dispennett
Virginia Edgman
Jenna Rose Harrison
Hailey Lynne Law
Fabian Leyva
Oscar Machado-Galaviz
Amy L. Mickschl
Elizabeth Nerurkar
Mason Ray Pate
Noah Tristan Richardson
Yadira E. Salazar
Laurel Elaine Shade
Stacey Trent
Alexis Dashay Vardiman
Troy M. Weger
LaGrange
April Kay Chrisman
Lansing, Michigan
Gabrielle Marie Orlando
Lapel
David Lee Crosley
MacKenzi Frances Crosley
Kimberly Joest
Allison Haley Lehman
Logansport
Ashlyn Rayanne Anderson
Andrew J. Bell
Margarita Botello
Grace Isabella Boyd
Brady E. Bryan
Paris Kennedy Butler
Juan Ramon Castillo Zamudio
Madison Eve Christensen
Connor Corcoran
Natasha M. Corcoran
Andrea Davis
Judith Ann Doran
Johnathan Douglas Easter
Kelsie Nicole Ellington
Kendra Figueroa
Makenzie Fowler
Jessi B. Gebhardt
Bryce J. Hallam
Taylor Rae Hinkle
Walker Keith Holcomb
Dalea E. Hubenthal
Scott Robert Jarvis
Lilith Margaret Foreman Jay
Hannah Marie Jewell
Luke Austin Kitchel
Hsa Mu Lei
Jose Lopez-Reyes
Luis Alexander Martinez
Hunter Dylan McBride
Shadd Leon McLochlin
Karina Majano Mejia
Allison Kate Molencupp
Erika Dawn Mullins
Elba Karina Munoz-Diaz
Monika Lynne Ness
Ashley Marie Packard
Sara E. Poe-Jarrett
Alicia Pelita Popovich
Bryce Michael Reish
Adilene Rodriguez Rodriguez
Mikayla Rogers
Beidy L. Rubio Lopez
Elizabeth Paige Smith
Jasmine Mae Sullivan
Sienna Yvette Urbina
Olivia J. Woodruff
Valeria Zarate
Annie Marie Zeck
Macy
Brady Richard Conley
Casey Wade Conley
Elizabeth Ann Deeds
Kaitlyn Renee Maish
Jacqueline Anna Paul
Haven Skyanne Vorhees
Ryley Gayle Working
Marion
Madison Bealler
Samantha Ann Bratcher
Jackson Bush
Gabrielle Ann Carrillo
Bhupesh Chauhan
Justin Isaiah Clariett
Kody Lynn Cowgill
Tyler Jordan Fairchild
Lacey Dee Hale
Kaylee Brooke Kierstead
Ryan Weston Mansbarger
Michael Marley
Michael Lee McKee
Brandie Lee Miller
Mariah Misson
Mary Danielle Moreno
Chanse E. Mygrant
Jasmin Marie Marian Reed
Anthony Isaiah Reynolds
Karly Riggs
Emily Grace Taylor
Madison Lee Taylor
McCordsville
Hajer Meniaoui
Joseph Neary
McKinney, Texas
Anuarite Tayong Nahgela
Michigantown
Chelsea Irene McDaniel
Justin David Pelling
Middletown
Maxwell Jaxon McKee
Macee Lee Rudy
Mishawaka
Hanbyul Lim
Monon
Marissa Donae Rowe
Monticello
Laura Elizabeth Burcham
Heather W. Downey
Samuel Garcia-Lopez
Erin McLochlin
Jennifer Elizabeth Serratos
Morgan City, Louisiana
Dustin Bagwell
Mountain Home, Idaho
Kaci Danielle Stuber
Mulberry
Nolan Phillip Deboy
Parker R. George
Muncie
Holly Parker
Krista R. Swoboda
New Palestine
Pamela A. Strassburg-Doyle
New Whiteland
Jessyca Lynn Napier
Noblesville
Alecksa G. Baker
Meghan K. Bartelson
Courtney Jo Beaver
Jennifer Campbell
Austin Douglas Carie
Kathryn Rose Cole
Dakota A. Crandall
Jodie Rae Ditchen
Victoria Yazmeen Dittmar
Megan Dorsch
Kyle David Earl
Cristina Elizabeth Esquivel
Kaitlyn Sue Gaskin
Mark Goudy
Mary Josephine Gregory VII
Maibrunn Ann Hartline
Karen Lynn Highers
Lexiann M. Hines
Xavier David Hines
Keely Mae Hoopingarner
Mallory Morgan Johnson
Caitlin Grace Kinkead
Amanda Lee
Ashley Lucas
Mersadez Lynn-Eva McGann-Polendo
Ashlyn Elizabeth Morefield
Kimberly Fern Morgan
Lisa Suzanne Reed
Alexa Shae Roberts
Lia Grace Roudebush
Kaitlyn Nicole Sams
Emily Grace Sims
Alissa B. Stohler
Olivia Caryn Terry
Lyndsey Marie Weaver
Rebekah M. Welbaum
Lilian Marie Welch
Kinzie Leigh Whipple
North Manchester
Ali Nichole Casper
Maria Claudia Ramos Hernandez
Melissa Saucedo
Halie Renee Wampler
North Webster
Hannah L. Gaerte
Oconomowoc, Wisconsin
Frances Ann Ruedin
Orestes
Rowan Hannah
Robyn Lee Lawhorn
Otterbein
Christina Marie Hoaks
Brittany Lyn Sapp
Pendleton
Justin Lee Reed
Bryce Eston Stull
Peru
Catherine Anastasia Allen
Nicholas Gregory Atkinson
Ricardo Garcia Bautista Jr.
Joshua Ian Bertrand
Kaylee Monique Bohn
Hannah Marie Bourne
Anna Madeline Boyer
Kourtney Breann Burrus
Kylie Noel Burton
Anna Joy Butler
Noah Anthony Claus
Bryce A. Cochran
Jessica Rae Conner
Cindy Rose Cornelius
Madison T. Edwards
Michelle Lee Eisaman
Ayris L. Gilbertson
Cera Glassburn
Alexandra Leigh Hartley
Alexanne Jia Lun Hough
Dustin L. Hughes
Abby MeShelle Jewell
Brandi Sue Jones
Kaitlyn J. Jones
Nathan Krisher
Aaron D. Lorenz
Danielle Marie McCord
Rachel Nichole Meehan
Cassidy G. Miles
Adhir Narendra Patel
Julia Marie Joanne Petzold
Betsy Michelle Powell
William Cole Radel
Carson C. Ray
Casey Elizabeth Ray
Gracie E. Ressett
Blake M. Sarver
Karly Schwingle
Ashlyn Shircliff
Kassie Sue Silvers
Kelsie Merlene Silvers
Morgan Marie Simpson
Maegan A. Sinkovics
Zane T. Smith
Larkin Emxadi Adar Stephens-Avery
Jamie Rose Stoll
Amber R. Strik
Anthony Strohecker
Dakota Cheyenne Swinford
Drew Rylee Thompson
Miranda L. Torres
Brady Alexander Turner
Darren Wayne Ulerick
Morgan Lee Wade
Mersadie Jenea Wilson
Madison E. Winegardner
Bridget Marie Wold
Dinah R. Wray
Pittsford, New York
Michael Joseph Stoev
Plainfield
Kofoworola Elesinnla-Howard
Renee Delaney Hudspeth
Plymouth
Brooke Lynn May
Roann
Spencer Blake Enyeart
Rochester
Aleksandr Andrianov
Kaelan Joseph Baker
Paige Marie Eriks
Alexia Marie Gohn
Jakob Dane Good
Ashlynn Daun Kline
Samuel Augustus Rhymer
Kaitlyn Marie Robison
Sydney Nicole Robison
Emilee Gail Thomson-Rhymer
Alivia Macy Williams
Rossville
Kimberly Diane Bradshaw
Carly Disinger
Allyson Dunk
Robert Evan McGill
Virginia Ann Murphy
Royal Center
Olivia Tate Belt
Cassidy Faye Morris
Russiaville
Haley Berry
Abriele Loree Boehler
Kelcee Grace Cochran
Abigail Ann Cox
Coralyn M. Cregar
Michael N. Duke
Taryn Ashley Fackler
Kendall Breann Head
Alivia F. Kirk
Logan James Mace
Allison R. McMinn
Madison Elaine Middleton
Seth Edward Pavey
Janae A. Quinn
Casey Vail
Alyson Kathleen Williams
Saint Joe
Rebekah Ridings Forti
Secor, Illinois
Sarah Grace Morin
Sellersburg
Zoie Elaine Zimmerman
Seymour
Celina Nichole Alexander
Sharpsville
Haley B. Bitner
Taylor Bubp
John W. Parkison
Lilly A. Ragan
Shelbyville
Erick Bunch
Sheridan
Brooke Michelle Bishop
Autumn Danielle Kinkead Bundy
Abigail Grace Hartman
Alexis Leigh Hartman
Katelyn Marie McMillan
Sims
Korinne Ann Perkins
Somerset
Brooke Nicole Law
Star City
Lauren Machel Wagner
Summitville
Taylor Nicole Smith
Swayzee
Rylea N. Royer
Megan Elizabeth Shaw
Brenna E. Simpson
April A. Studebaker
Sweetser
Rachel Irene Arens
Landry Reece Ozmun
Thayer
Hanna Christine Halliar
Thorntown
Kara Danielle Funk
Tipton
Paighton N. Armes
Roman Harrison Baird
Katherine Boike
Grace Courtney Clifford
Kaelin Maxine Crawford
Bret M. Cummins
Morgan E. Earl
Paige L. Eby
Makenzie Leigh Gillam
Tayler R. Henry
Kamden Robert Hoycus
Rachel Marie Majors
Rachel Dawn Moore
Kellie Marie Morgan
Britney Lynn Netherton
Samuel Dean Phillips
Andrew James Powell
Thomas Orion Richter
Brice Walker Sheets
Madison Theresa Rose Sloan
Kaylee S. Stearnes-Moore
Preston Stewart
Brenna Shae Taitano
Deborah Tatman
Konner Andrew Tilley
Alexander Townsend
Alec Peyton Weddell
Payton Joseph Wiggington
Twelve Mile
Haley Rachelle Johnson
Upland
Hayley Denechia Marn Hutson
Nathaniel A. James
Urbana
Jacob Carson Watkins
Van Buren
Jessica Renee Pattison
Veedersburg
Hannah Abaigael Hudson
Vincennes
Andrea Paul Williams
Wabash
Kelsey Paige Burnham
Cassidy Joy Carter
Emily Brooke Daniel
Meghan Elizabeth Daub
Sterling Lee DeLauter
Gabrielle Nichole Denham
Andrew Thomas Finicle
Cameron Scott Gibson
Chloe D. Kendall
Taylor Ann Mettler
Paige Alexandra Nelson
Makenna Jae Norman
Morgan Brianne Owens
Josie R. Phillipy
Makayla Jean Proffitt
Mandy Denys Roth
Alicyn Sheets
Walton
Keegan Lynn Boring
Hannah Marie Bowers
Dixon Michael Collins
Delanie C. Deeter
Megan N. Dishon
Elizabeth Jacqueline Eurit
Brandy Lea Gamblin
Kassi D. Hardy
Alexis Paige Jackson
Chloe Morning
Kayla Renee Paul
Victoria Anne Powell
Jacob Charles Snook
Warsaw
Ciara Catherine Stout
West Lafayette
Brianne Nicole Abrahamson
Luke Brennen Bame
Heather Rae-Marie Fledderman
Allison Ireland-Haight
Jacqueline Rodriguez
Jaden Simpson
Westfield
Jaclyn Marie Conrad
Jacob C. Crabtree
Jalen Davis
Haley Renee Dedrick
Meghan Shelby Hetzner
Emily Marie Matthews
Olesya Nurmamatova
Andrea Emeli Santiago
Andrea E. Stephan
Gregory Allen Stone
Benjamin Ryan Walker
Westpoint
Hanna Marie Richards
Wheatfield
Alex Steven Martakis
Winamac
Erika Lavon Brogdon
Mackenzie Howard
Richard Alan Nelson Jr.
Madison Leigh White
Windfall
Jaide Nicole Cassity
Taylor Davis
Kaitlin Elizabeth Tentler
Zionsville
Samuel Trent Hinshaw
Indiana University Kokomo celebrates 75 years as north central Indiana’s choice for higher education.