More than 750 students make dean’s list, chancellor’s list

KOKOMO, Ind. —Seven hundred sixty-three full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the fall 2020 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.

Albany

Emily Sells

Alexandria

Allyson E. Granger

Mallory Catherine Naselroad

Amboy

Marlee Elizabeth Francois

Renee N. Gunion

Amanda Grace Shinn

Rebekah E. Shinn

Anderson

Austin Michael Ventura

Emily R. Young

Arcadia

Emma Kay Probst

Attica

Morgan E. Summers

Auburn

Sidney Kaylynn Gerig

Avon

Muskan Kenwal

Nehaben Rakeshkumar Patel

Bedford

Tanner Daniel McBride

Bloomington

Sydney N. Conger

Erinn Marie Adam

Bremen

Jennifer R. Fitzpatrick-Monts

Bringhurst

Briley Ann Blocher

Morgan Paige Clark

Emily Grace Granson

Brownsburg

Brian Andrew Jessee

Bunker Hill

Corey Joseph Oaf

Mason Jacob Williams

Tyler Thomas Yoars

Burlington

Ashley Brielynn Fauble

Aleighia Dawn King

Kimberly Robin Keihn

Burnettsville

Sidney Kay Myers

Camden

Alie Kathleen Ford

Sarah Catherine Richeson

Carmel

Jessica Ann Garner

Brittni Gray

McKaylie Ann Kantz

Sara Ashley McCoy

Alena Nusbaum

Cicero

Tara Leeman

Peyton Lyn Zebrauskas

Colfax

Kaela Louise Erwin

Converse

Bethany Lynn Curtis

Madyson Raigh Dedman

Katherine Marie Fincher

Marlie Sue Martin

Madeline Grace Nall

Hunter James Weedling

Crawfordsville

Brittany Kay Rice

Cutler

Lacy Salgat

Madison Lynn Wade

Danville

Lauren Townsend

Darlington

Brittney Lynn Robbins

Delphi

Kyra Elizabeth Brown

Rebecca Lynn Titus

Jaycee Lynn Allen

Kaitlyn Brown

Denver

Austin Bradly Carter

Sharlie Renee See

Dunkirk

Trinity M. Current

Elwood

Courtney Lee Altherr

Corinne Nicole Chimel

Jakob D. Wilson

Evansville

Mallorie Elizabeth Siemers

Fairmount

Parker Keith Amburgey

Kelsey Lois Kohlmorgen

Kelsey Rae Shields

Fishers

Ayden Taylor Gulley

Matthew Anthony Iacobucci

Kiran James

Connor Ryan Lancashire

Allison Poffenbarger

Flora

Samantha Jo Feltner

Ross Filbrun

Mandy Nicole McGill

Alisyn Raylee Scott

Allison Marie Yoder

Forest

Kayla Josephine Faulkner

Danielle Lee Myers

Nash S. Smith

Forsyth, Illinois

Lydia Agnes Hubbard

Fort Wayne

Bailee Noel Hall

Kaylin Rayne Howard

Bryce Jacob Jennings

Kaley A. Lyons

Fowler

Audrey Taylor Strawsma

Frankfort

Jessica Ann Akard

Landon Alder

Kaylah Marie Bolender

Hailey Elyse Campbell

Itzel Barrera Campos

Esperanza Cervantes

Kayla Danielle Chapin

Alexis Jane Collins

Madison Ruth Cooper

Savannah Grace Cooper

Cordell J. Ford

Berenice Garcia Hernandez

Jenny Lopez

Zoe Pearl Martin

Kallie R. Mennen

Shawna LeAnn McDaniel

Madeline Grace McKinney

Jennifer LeeAnne Mink

Serena Nicole Morgan

Jessica Balderas Munoz

Caitlin Michelle Pearcy

Alanis Marlene Regalado

Vanessa Santiago

Tanner J. Scott

Alexis G. Schrimsher

Brendan Elliott Smith

Yuridiana Valdez-Mejia

Coltyn Paul Vandegriff

Megan Breann Wall

Kaylea Whitcomb

Franklin

George Hoskins II

McKenna Shea Lundy

Fulton

Ginger S. Slisher

Galveston

Jessica Synclair Becerril

Monica Martinez Brooks

Melissa Dawn Cohee

Cody Duane Harden

Rebecca Harris

Katelyn Renee Schreckenghaust

Clarice Mae Slater

McKayla Sue Thompson

Savanna Marie Thompson

Gas City

Alec James Barney

Chloe R. Barney

Hallie Ann Carper

Joshua Dakin

Amanda Hunter

Ethan B. Stephenson

Gaston

Courtney Marie Swain

Greentown

Kaitlyn Marie Alexander

Angela Joy Bailiff

Holden C. Booher

Makayla Calloway

Danielle Dee Carstensen

Casey Jo Clark

Zach J. Cowsert

Evan W. Dean

Ethan John Duchateau

Gabriel J. Franks

Taylor Briann Hendrix

Jamie Arlene Honchell

Laura Ranae Otto

Emily Allison Robbins

Amy Lynn Rust

Kathleen Eliza Smith

Ariel B. Stevens

Cole Andrew Walker

Vivianne White

Taylor Scott Yoder

Greenwood

Bethany Nicole Schacht

Joshua Wickert

Hartford City

Monica Renea Gaither

Grace Kathleen Marshall

Indianapolis

Victor Sunday Akinmulegun

Allison Armstrong

Sarah Rochelle Ashcraft

Kartikey Bhatia

Elizabeth Adebimpe Dada

Ken Dang

Martha Araceli Espinoza Navarro

Danielle Marie Ellis

Cecilia Tolulope Fakuade

Thao Thi Thu Huynh

Reese Olivia Johnson

Esmeralda Jose Cruz

Samantha Kain

Grace Elizabeth Lindvall

Adetoyese Adesoye Oyedele

Olamigoke David Omotayo

Ingalls

Jocilyn Claus

Jamestown

Emma Cathrine Phillips

Kempton

Olivia Mary Johnson

Kewanna

Alicen Corrine Harsh

Amelia Jo Lowry

Johnathan Paul Henry Seno

Kokomo

Kaela Justice Noel Adams

Miranda I. Addison

Carter Stephen Adkins

Zakiya M. Aldarwish

Daniel Anthony Allender West

Emily Akers

Austin Arlan Anderson

Skylar Leigh Anthony

Nolan Gabriel Arnold

Katherine Jean Asher

Paxtyn Renee Bailey

Larry David Bernard Baker

Blake Ian Banter

Aimee Barnes

Alec Timothy Barreira

Jacob Andrew Batchelor

Amber Leigh Beatty

Sarah E. Becker

Andrew J. Bell

Jeremy Thomas Benziger

Zoe Alexandra Bixler

Makayla Lynn Blount

Lucas Jamison Bolander

Tanner David Boley

Destiny Elaine Booth

Tahj Christian Borom

Abigail Renee Bowyer

Courtney L. Brackett

Garrison Todd Brege

Elise Breisch

Logan Benson Brittain

Erika Lavon Brogdon

Clayton Brown

Jacob A. Brown

Averi Landrum Brunk

Brennan Christopher Buchanan

Kyle Richard Burdette

Tifany N. Burnett

Abbagail Marie Burns

Dominque Butler

Emma Grace Byrum

Robert Wayne Campbell

Chelsee Lynn Carroll

Aaron Thomas Carver

Brooke Y. Castleberry

Luke Taylor Catron

Marlie Mei Chaffee

Kacey Sean Cheek

Hunter Lily Clark

Kelcee Grace Cochran

Gabrielle Marie Cooper

Cindy Rose Cornelius

Logan Catherine Cox

Nicole R. Cox

Sydney D. Crume

Kimberly Jo Cumbo

Brenton Mark Davisson

Cassie Michelle Dispennett

Haob Garcia Bino Dos Santos

Clayton J. Douglass

Allison Drake

Scout Driver

Donna Lynn Durham

Favour Ojima Ebikwo

Arthur Edwards

Labrea M. Ellis

Brittany Marie Ennis

Brandy A. Enyeart

Amber Fain

Carleigh Madison Feldhouse

Veronica L. Fiscus

Gloribel Flores

Kayla Marie Fogle

Megan Marie Gaines

Sophie Maxine Galloway

Embree Gambill

Brooklyn Kay Garber

Riley O’Brien Garczynski

Grant Wayne Gaylor

Kendal Fay Gentry

Quirin M. Gilbert

Karen Gonzalez

Ethan Matthew Graves

Monica Renee Graves

Garrett A. Green

Jacob Chandler Guy

Ashley N. Guynn

Jocelyn Hack

Evalin Rose Hair

Kelsey Hall

Lindsey Hall

Skyler Caleb Hall

Jessica Leigh Hamilton

Kelsey Elizabeth Hammond

Rowan Hannah

Levi W. Hanny

Hannah Nichole Harrell

Victoria Ann Harrison

Benjamin Harris

Jenna M. Harrison

Alan Dean Harshbarger

Hannah Nicole Haworth

Nicholas Andrew Haworth

Stanley Alan Haynes

Jared Myqual Heard

Kiah J. Henson

Hayden Conner Herring

Meghan Shelby Hetzner

Madison Grace Hine

Xavier David Hines

Jetney Hollonquest

Keely Mae Hoopingarner

Hannah K. Hopkins

Isaac Fulton Hogsett

Mary I. Hogsett

Hannah Abaigael Hudson

Kelsey Humphrey

Gretchen Hunt

Liam Ireland

Payton J. Irwin

Kaitlyn Brianne Isaac

Jared Michael Jackson

Alexis Christine James

Caleb Johnson

Lauren Michelle Johnson

Matthew S. Johnson

Kelsey Nicole Jones

Christina Larissa Joniak

Ryan Wayne Keller

Ken S. Kessler

Sophia Sterling Kidd

Ethan Monroe Kinney

Aubree Breckelle Kline

Jadon Nathaniel Kosberg

Evan E. Kozienski

Macaela Renee Kuntzman

Nolan Lapp

Hailey Lynne Law

Maryam Tomilola Lawal

NiKaylah Mae Lawson

Alexander Ethan Leicht

Christian Hunter Lewis

Mason Tucker Lewis

Molly Shannon Lewis

Kearah Anne Little

Zain A. Loges

Brenton Adam Long

Megan Elizabeth Mann

Shanna Marie Mannion

Reece Kaylynn Manton

Chelsea LaDonna Marley

Anna Rose Marie Marcum

Mikaela A. Marcus

Blake Edward Martin

Kaitline Elizabeth Martin

Lucas Michael Martin

Renn Westley Martin

Levi J. Marx

Nathan J. McDaniel

Emma Rose McGregor

Madison Ann McGriff

Sydney Aleece McIlrath

Kelci Rae McKay

Saundra V. McKinney-Rosemont

Masen L. Melton

Sammie Lee Miles III

Madelyn Rose Millikan

Destiny A. Moore

Sarah Grace Morin

Kristina May Moreland

Brittney Rae Morton

Kristina G. Moshelova

Violence Erika Mullins

Zebulon Thomas Murray

Kinsey Michelle Neher

Zachary Ellis Neighbors

Claire Elizabeth Nichols

Hanna M. Oberle-Bullock

Christian K. O’Donnell

Larissa Evelyn O’Rourke

Lydia Dee Owens

Mia Owens

Landry Reece Ozmun

Ava Clare Page

Lillian Rose Parker

Sierra Nicole Peete

Andrew Rehall Pervez

Han Phan

Alexis R. Pier

Alyssa Ann Pier

Jaylan M. Polk

Lorelei Aubrey Porter

Shiloh L. Pullen

Sierra Lynn Pyle

Ledonna Sue Ragland

Jean Panissara Redfern

Morgan Elise Reecer

Dori Hannah Rees

Hayden Nicole Renshaw

Sawyer Ashton Michael Reynolds

Tisha Marie Riggleman

Cole Riley

Alexa Shae Roberts

Grace Catherine Roberts

Kaleb Matthew Roberson

Miranda Leighanne Rood

Shayne Matthew Roth

Lucie D. Rothrauff

Alissa Claire Russell

Kaitlyn Russell

Taylor Ann Russell

Dalton Roy Ryan

Adjua Olympia Sababu

Isaac Daniel Sanders

Mary Kaitlin Sayre

Samuel L. Scimia

Benjamin David Scott

Morgan Paige Scruggs

Christian Michael Sexton

Schuyla Dai Sharp

Madeline Rose Sinnamon

Alexis M. Smith

Alyvia J. Smith

Justin A. Smith

Logan Gage Smith

Baylie N. Stanley

Preston Stewart

Sydney Faith Stoerger

Casey William Switzer

Syeda M. Tahir

Megan Mckenzy Tanner

Terin Micheal Tharp

Seth Thomas

Nicholas R. Thomson

Miranda L. Torres

Tyce Towner

Mason Lee Townsley

Melissa Troyer

George Roy Tucker

Rabia Ummad

Elizabeth Lee Wallace

Dajah Shafawn Walker

Grace Elizabeth Walton

Halie Renee Wampler

John Wasmuth

Emma Joelle Watson

Nikki Marie Watts

Shelby Claire Waymire

Olivia Ann Waymouth

Kaylee C. Weeks

James William Webster

Joseph Isaac White

Trevor Bryant White

Justice Leon Wilburn

Eric Michael Willhite

Sarah Nicole Williford

Sean D. Witter

Bailey Wood

Victoria L. Wunderlich

Jillian Nicole Yotter

Monica Zavala

Megan Michelle Zurcher

La Fontaine

Courtney Michelle Andrick

Alyssa Marie Bitzel

Mary Elizabeth Guisewhite

Leshly Lopez Martinez

Kirsten Renee Pecsenye

Courtlin Isabelle Poe

Jared Benjamin Smith

Kloe Robyn Smith

Lafayette

Trinity Mary Anders

MaKail Elizabeth Arnold

Jennifer Rebecca Baute

Brent Isaac Bellah

Christine E. Biang

Kendra Marie Brewer

William David Cornego

Ashlyn Drake

Ana Yessenia Medrano Alvarez

Mason Ray Pate

Yadira E. Salazar

Brook Renee Switzer

Abigail Renee Trownsell

Alexis Dashay Vardiman

Maggin Cherrel Webb

Troy M. Weger

Kelly Ann Whitmore

LaGrange

April Kay Chrisman

Lansing, Michigan

Gabrielle Marie Orlando

Lapel

MacKenzi Frances Crosley

Allison Haley Lehman

Luke Patrick Richardson

Lebanon

Lisa Elaine Rhoades

Lemont, Pennsylvania

Kara Ashley Walters

Logansport

Savannah Besimah Adair

Brady E. Bryan

Elizabeth Gail Byrum

William Josue Cardona

Juan Ramon Castillo Zamudio

Natasha M. Corcoran

Abigail Nicole Coryea

Makenzie Fowler

Krista L. Frye

Salem Ann Nicole Hanawalt

Walker Keith Holcomb

Ethan Jeffrey Hostetler

Jordan Elliot Hostetler

Dalea E. Hubenthal

Scott Robert Jarvis

Lilith Margaret Foreman Jay

Sofia Nicole Pedersen Kertesz

Luke Austin Kitchel

Daniel Christian Knutson

Hsa Mu Lei

Macie Renae Moon

Monika Lynne Ness

Sara E Poe-Jarrett

Matthew J. Rans

Bryce Michael Reish

Natalya Marie Reynoso

Adilene Rodriguez Rodriguez

Mikayla Rogers

Beidy L. Rubio Lopez

Patience See

Paige Joelle Johansen Schrum

Alyson D. Shoemaker

Dustin Stone

Annie Marie Zeck

Macy

Elizabeth Ann Deeds

Kaitlyn Renee Maish

Robert Eugene Moore

Samantha Tims

Haven Skyanne Vorhees

Shelby Lynn Walker

Ryley Gayle Working

Madison, Alabama

Phill Benton Jones

Marion

Megan L. Althouse

Madison Bealler

Jackson Maurice Bush

Gabrielle Ann Carrillo

Brooke Marie Clifton

Kody Lynn Cowgill

Miah Noel Hudson

Carli Lee Jones

Ryan Weston Mansbarger

Michael Lee McKee

Mariah Misson

Chanse E. Mygrant

Nikki Lee Persinger

Emily Grace Taylor

McCordsville

Stevie Lin Barr

Joseph Neary

Medora

Brayton N. Hattabaugh

Michigantown

Justin David Pelling

Middletown

Macee Lee Rudy

Monticello

Kassandra Mae Burchett

Jaquelin Castillo Santiago

Samuel Garcia-Lopez

Jonathan George Haygood

Jennifer Elizabeth Serratos

Mulberry

Nolan Phillip Deboy

Muncie

Lexus Paige Humbert

Katelyn Grace Leonhard

Victoria Renee Mattucci

Calvin J. Rausch

Jenna Renee Winters

Nashville

Mary K. Means

New Whiteland

Jessyca Lynn Napier

Newmarket, Ontario, Canada

Brandon Lee Clarke

Noblesville

Alecksa G. Baker

Meghan K. Bartelson

Katie Lynn Burris

Austin Douglas Carie

Kathryn Rose Cole

Dakota A. Crandall

Matthew Lea Cunningham

Victoria Yazmeen Dittmar

Kyle David Earl

Cristina Elizabeth Esquivel

Joshua Edward Farmer

Kaitlin Noel Garner

Alexis Danielle Gilbert

Mary Josephine Gregory VII

Tyler David Horner

Madeline Anne Ivanov

Caitlin Grace Kinkead

Anna Christina Kiser

Mark William Landis

Ashley Lucas

Tyler Alan Marcum

Mersadez Lynn-Eva McGann-Polendo

Cassidy Ray Reasoner

Lia Grace Roudebush

Brooke Aline Rundle

Leighanna Marie Shoemaker

Alissa B. Stohler

Daniil Antonovich Svintsitskiy

Archie Joesph Tarzwell

Olivia Caryn Terry

Joselyn Liujia van de Venter

Coby Rae Woodring

North Manchester

Samantha Kissell

Melissa Saucedo

Drew Rylee Thompson

Aaron S. Wilson

Oceanside, California

Karleigh Elaine Bryant

Otterbein

Ashlyn Pritchett

Brittany Lyn Sapp

Pendleton

Justin Lee Reed

Bryce Eston Stull

Peru

Danielle Marie Chapman

Noah Anthony Claus

Jessica Rae Conner

Malarye Sierra Jo Crowley

Kirsta Ann Davis

Michelle Lee Eisaman

Joetta Alice George

Sidney McCall Higgenbotham-Wecht

Haley Holycross

Alexanne Jia Lun Hough

Dustin L. Hughes

Janet Lynn Johnston

Brandi Sue Jones

Kaitlyn J. Jones

Nathan Krisher

Austin Anthony Martino

Rachel Nichole Meehan

Zoe L. Musselman

Chase Allen Ogle

Adhir Narendra Patel

Kathryn Allen Peck

Julia Marie Joanne Petzold

Betsy Michelle Powell

William Cole Radel

Casey Elizabeth Ray

Gracie E. Ressett

Andrew Jacob Robinson

Blake M. Sarver

Meagan M. Sarver

Kelsie Merlene Silvers

Zane T. Smith

Jamie Rose Stoll

Faith Truax

Morgan Lee Wade

Gabrielle Marie Wilkinson

Madison E. Winegardner

Cooper Christopher Wolfe

Dinah R. Wray

Plainfield

Renee Delaney Hudspeth

Plymouth

Brooke Lynn May

Redkey

Calli Rose Stigleman

Roanoke

Kristen Ann Childs

Rochester

Kaelan Joseph Baker

Paige Marie Eriks

Alexia Marie Gohn

Hannah Hunting

Jakob Dane Good

Maddison C. Meyer

Kennedy Musselman

Maegan Elizabeth Pendley

Kaitlyn Marie Robison

Sydney Nicole Robison

Jennifer L. Sheets

Amber Victoria Willard

Rossville

Carly Disinger

Allyson Dunk

Ryan McEntire

Robert Evan McGill

Anna Marie Winn

Rushville

Jessica Howlett

Russiavlle

Brooke Benner

Haley Berry

Abriele Loree Boehler

Tyler Burthay

Abigail Ann Cox

Coralyn M. Cregar

Emilee Nicole Cregar

Breanna Marie DeWeese

Amanda D. Hay

Tara L Hellriegel

Alex Lee Herren

Megan Shirley Hill

Tillie M. Kanable

Logan James Mace

Kelly Paden

Abigail Grace Pasquale

Rebecca Penrod

Sara Nicole Penrod

Janae A. Quinn

Casey Vail

Alyson Kathleen Williams

Saint Joseph, Michigan

Savannah Renee Pigman

Seymour

Celina Nichole Alexander

Sharpsville

Melissa Renee Amos

Elise M. Leonard

Karly Angelle McKay

John W. Parkison

Lilly A. Ragan

Brenna Shae Taitano

Emily M. Terry

Shelbyville

Erick Bunch

Sheridan

Autumn Danielle Kinkead Bundy

Zachary Austin Kinkead

Katelyn Marie McMillan

Allacyn Marie Rogers

Sims

Korinne Ann Perkins

Somerset

Brooke Nicole Law

Star City

Lauren Machel Wagner

Stockbridge, Georgia

Karla Garcia

Summitville

Cody Wayne Grimme

Blayklee K. Stitt

Swayzee

Linda Brianne Dail

Logan Scott Deaton

Olivia Grace Middlesworth

Brenna E. Simpson

Templeton

Kelsey Lynn Coffman

Thorntown

Kara Danielle Funk

Tipton

Elliot Thomas Barnett

Haley B. Bitner

Katherine Boike

Bret M. Cummins

Dezaray Marie Dagey

Noah J. Dane

Paige L. Eby

Tayler R. Henry

Sharee Lynn Knotts

Rachel Marie Majors

Cheyenna Bree Ley Mills

Rachel Dawn Moore

Kellie Marie Morgan

Britney Lynn Netherton

Andrew James Powell

Brittany Emma Ryan

Kaylee Sierra Stearnes-Moore

Alec Peyton Weddell

Twelve Mile

Haley Rachelle Johnson

Alexa Nicole Quillen

Van Buren

Jessica Renee Pattison

Vincennes

Andrea Paul Williams

Wabash

Kelsey Paige Burnham

Cassidy Joy Carter

Meghan Elizabeth Daub

Payton Thomas Deeter

Sterling Lee DeLauter

Hannah Brooke Halverson

Ariel Elizabeth Johnson

Taylor Ann Mettler

Makenna Jae Norman

Tiffany Joann Rayburn

Makayla Jean Proffitt

Alicyn Sheets

Summer Dawn Sisco

Daisy Wren Sparks

Hope Olivia Unger

Walton

Hannah Marie Bowers

Olivia J. Collins

Megan N. Dishon

Emily Lyn Donovan

Elizabeth Jacqueline Eurit

Alexis Paige Jackson

Lauren Kay McLeland

Wesley Merritt

Kaylin Alexis Silcox

Kenzie Taylor Silcox

Warsaw

Ciara Catherine Stout

West Lafayette

Luke Brennen Bame

Allison Ireland-Haight

Jacqueline Rodriguez

Krystina Rush

Tao Wang

Westfield

Jacob C. Crabtree

Mikayla Rose Crabtree

Zoe B. Evans

Gabriel Mason Henderson

Parker Jude Kalis

Emily Marie Matthews

Amanda Marie Moran

Lindsey Morgan Tatman

Benjamin Ryan Walker

Windfall

Ruby Willow Boor

Jaide Nicole Cassity

Jossie Marie Helmerick

Allison R. McMinn

Ashley J. Strunk

Zionsville

Samuel Trent Hinshaw

