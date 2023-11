Part-time students earn academic accolades

Snow-covered trees in front of a building

KOKOMO, Ind. — Indiana University Kokomo honors part-time students who have earned a place on the Dean’s List for 2020. To qualify for the Dean’s List, each student must maintain a minimum 3.5 grade point average (GPA) on a 4.0 scale.

Those honored, listed by hometown, are:

Avon

Abekyelesh Abera Nebebe

Bringhurst

Amy Melinda Sheagley

Camden

Amanda R. Livingston

Carmel

Elizabeth Anne Domsich

Madeline Van Huss

Chicago, Illinois

Kathryn Clark

Geraldine Charmaine Jointer

Churubusco

Amanda Evagene Papenbrock

Denver

Sarah Renee Moore

Fort Wayne

Sarah Helen Pringle

Galveston

Paige Leah Buettner

Greentown

Allison Danielle Hanner

Indianapolis

Cheyenne Marie Brumbaugh

Rebecca Ivy Gerstorff

Kempton

Kortany Sue Hooper

Kingsbury

Karson Danielle Williams

Kokomo

Christian Bryce Babcock

Melodie Ann Cline

Tamara Roseanne Cody

Angelique Marie Fouch

Bridget Anne Gauthier

Anielise N. Harris

Benjamin D. Henn

Megan Breanne Henry

Brody Edward LaLonde

Debra Lynn Lytle

Stephanie Eileen Maus

Rachael Marie Morris

Tyler J. Reed

KCee Leigh Richardson

Solomon Benjamin Stine

Roger Vade Williams

Lafayette

Christina Diane Cox

Melany Joann Minjares

Zachary Scott Rhoades

Logansport

Carlie Ann Deardorff

David Diaz

Jessica Alea Renee Reinhart

Maria Cindy Sanchez Castro

Macy

Kyler Jacob Spencer

Marion

Danica Henderson

Ashley N. Pence

McCordsville

Bailey Madeline Wisehart

Michigantown

Heather Marie Sacha

Morristown

Amy Catherine Sidebottom

New Palestine

Carissa Dalton-Southgate

Noblesville

Karen Solis

Peru

Anbrea Piper Adams

Pauline Price

Lisa Marie Rummel

Jeffrey Smith

Roann

Jessika Krom

Rochester

Brenda Kitch Purkey

Alivia Grace Riegle

Bradley E. Thomas

Royal Center

Liagh Ann Raisor

Russiaville

Joseph Paul Branham

Kyle Nathan Copenhaver

Brittany Marie Siscel

Sherry Lucille Welch

Tipton

Jessica Cage

Alexander Cox

Emily Christine Derheimer

Upland

Svitlana Kochanek

Wabash

Brittany N. Blocker

Walton

Vivian Anahi Reynoso

West Lafayette

Rebecca Baah

Angela B. Halvorson

Westfield

Zachary Lavon Majors

David Robert Pence

Winamac

Brenda A. Westfall Salinas

Windfall

Esmeralda Rubi Schill

