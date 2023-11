Nearly 800 earn chancellor’s list, dean’s list honors for spring

A limestone building

KOKOMO, Ind. — Seven hundred ninety-seven full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the spring 2021 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.

Albany

Emily Sells

Alexandria

Madison Moore

Mary Kaitlin Sayre

Amboy

Jessica Christine Crome

Renee N. Gunion

Marlie Sue Newhouse

Corbin C. Robison

Amanda Grace Shinn

Rebekah E. Shinn

Arcadia

Cassidy N. Clifford

Emma Kay Probst

Atlanta

Shaylee Marie Ison

Auburn

Erica Lorraine Bolinger

Sidney Kaylynn Gerig

Aurora

Jonathan Evan Hartford Sanders

Avon

Nehaben Rakeshkumar Patel

Zachary Alan Rinehart

Katie A. Skellie

Bloomington

Erinn Marie Adam

Sydney N. Conger

Kristen N. Ridner

Bluffton

Nathan M. Lozoya

Bourbonnais, Illinois

Rebecca Harmon

Bringhurst

Morgan Paige Clark

Emily Grace Granson

Duncan Andrew Reach

Bunker Hill

Jacob N. Pierson

Mason Jacob Williams

Tyler Thomas Yoars

Burlington

Kelsey Elizabeth Hammond

Kimberly Robin Keihn

Aleighia Dawn King

Cameron T. Langston

Burnettsville

Obadiah Jones

Camden

Madison Claire Dyke

Carmel

Karl Tomas Eugene Bozek

Kaylen Grace Broadwater

Rewant Chaudhary

Jessica Ann Garner

Brittni Gray

Madilyn Guffey

Katelyn Nicole Hall

McKaylie Ann Kantz

Madison Lane Simmons

Mikayla Anne Tosiff Tom

Cicero

Haley Teresa Freeland

Seth A. Handy

Peyton Lyn Zebrauskas

Clayton

Megan Nicole Bridges

Columbia, South Carolina

Alyssa Monet Newsome

Converse

Casey Jo Clark

Bethany Lynn Curtis

Madyson Raigh Dedman

Katherine Marie Fincher

Brody Catt Hardcastle

Aubrianna Payge Mitchell

Madeline Grace Nall

Crawfordsville

Tamara Louise Montgomery

Brittany Kay Rice

Cutler

Jake Austin Roddel

Lacy Salgat

Madison Lynn Wade

Danville

Lauren Townsend

Darlington

Brittney Lynn Robbins

Delphi

Kaitlyn Brown

Kyra Elizabeth Brown

Braxton Thompson

Denver

Austin Bradly Carter

Sharlie Renee See

Dunkirk

Trinity M. Current

Edwardsburg, Michigan

Jocelyn Hack

Elwood

Shantel Marie Blackford

Corinne Nicole Chimel

Garrett Michael Elder

Hannah Rose Everson

Jakob D. Wilson

Fairland

Syeda M. Tahir

Fairmount

Parker Keith Amburgey

Fishers

Ayden Taylor Gulley

Connor Ryan Lancashire

Nicholas Austin Novosel

Kaytlynn Pitts

Allison Poffenbarger

Flora

Samantha Jo Feltner

Ross Filbrun

Gabriella R. Gonzales

Forest

Kayla Josephine Faulkner

Nash S. Smith

Fort Wayne

Darriyn Hackbarth

Kaylin Rayne Howard

Bryce Jacob Jennings

Aubree Breckelle Kline

Kaley A. Lyons

Fortville

Lexus Paige Humbert

Fowler

Audrey Taylor Strawsma

Frankfort

Jessica Ann Akard

Jose Omar Alanis

Landon Alder

Itzel Alejandra Barrera Campos

Hailey Elyse Campbell

Dayana Campos-Salinas

Esperanza Cervantes

Fernando Alonzo Chavez

Madison Ruth Cooper

Savannah Grace Cooper

Jorge Luis Escobar Jr.

Cordell J. Ford

Berenice Garcia Hernandez

Allison Marie Johnson

Jalynn Kidwell

Allison K. Larson

Jonny Lopez Regalado

Flor Lopez

Zoe Pearl Martin

Madeline Grace McKinney

Kallie R. Mennen

Jennifer LeeAnne Mink

Serena Nicole Morgan

Jessica Balderas Munoz

Caitlin Michelle Pearcy

Alanis Marlene Regalado

McKinzie Lynn Remaly

Arisbeth A. Rosales

Tanner J. Scott

Brendan Elliott Smith

Yuridiana Valdez-Mejia

Megan Breann Wall

Kaylea Whitcomb

Franklin

George Hoskins II

Mckenna Shea Lundy

Frankton

Kelsey Hall

Fulton

Dakota Hayden

Ginger S. Slisher

Elizabeth Sutton

Galloway, Ohio

Courtney Schroeder

Galveston

Jessica Synclair Becerril

Monica Martinez Brooks

Melissa Dawn Cohee

Andrew Brady Conwell

Cody Duane Harden

Rebecca Harris

Katelyn Renee Schreckenghaust

Clarice Mae Slater

McKayla Sue Thompson

Gas City

Alec James Barney

Chloe R. Barney

Aubry Jo Bennett

Hallie Ann Carper

Joshua Dakin

Paeyton Louise Frye

Amanda Hunter

Ethan B. Stephenson

Goshen

Evelyn Agaptus-Anaele

Greenfield

Danielle Lee Rhodes

Greentown

Kaitlyn Marie Alexander

Kaiya Mckenzie Allen

Aliya Katherine Barends

Isaac John Beachy

Holden C. Booher

Noah B. Brown

Zachary J. Cowsert

Ethan John Duchateau

Gabriel Jackson Franks

Brooke Haalck

Allison Danielle Hanner

Taylor Briann Hendrix

Jamie Arlene Honchell

Skylar Rae Mannon

Sarah Rose Ross

Isabel Rose Shepherd

Kathleen Eliza Smith

Ariel B. Stevens

Gwendolyn Michelle Tyler

Olivia Grace Vogl

Cole Andrew Walker

Vivianne White

Ethan Marcus Wilcox

Greenwood

Matthew S. Johnson

Hartford City

Grace Kathleen Marshall

Haslett, Michigan

Gabrielle Marie Orlando

Hemlock

Novalee Bultman

Hope

Caleb Albert Leuellen

Indianapolis

Jordyn Colleen Adomatis

Allison Armstrong

Sarah Rochelle Ashcraft

Tahj Christian Borom

Leah Estell Coe

Danielle Marie Ellis

Merit E. Engaly

Austyn Makenna Huffer

Thao Thi Thu Huynh

Reese Olivia Johnson

Grace Elizabeth Lindvall

Ashley Trone

Majd Watson

Taylor Ryan Yoder

Ingalls

Jocilyn Claus

Jamestown

Emma Cathrine Phillips

Jasper

Allison Danaye Rogers

Jonesboro

Ellie Logan Alcala

Kempton

Olivia Mary Johnson

Paul Allen Reehling Jr.

Kewanna

Alicen Corrine Harsh

Amelia Jo Lowry

Johnathan Paul Henry Seno

Knox

Dylan Eric Materna

Kokomo

Kaela Justice Noel Adams

Miranda I. Addison

Carter Stephen Adkins

Emily Akers

Kelly Alford

Daniel Anthony Allender West

Brooke Elise Amsbury

Skylar Leigh Anthony

Haylie Marie Armstrong

Nolan Gabriel Arnold

Katherine Jean Asher

Drew Nicholas Barber

Aimee Barnes

Alec Timothy Barreira

Jacob Andrew Batchelor

Makayla Lynn Blount

Lucas Jamison Bolander

Abigail Renee Bowyer

Courtney L. Brackett

Garrison Todd Brege

Elise Breisch

Logan Benson Brittain

Erika Lavon Brogdon

Jacob A. Brown

Marcie R. Burk

Tifany N. Burnett

Rebekah K. Burnette

Emma Grace Byrum

Lucy Skywalker Calhoun

Owen Robert Callaghan

Robert Wayne Campbell

Ashley Christina Carter

Brooke Y. Castleberry

Luke Taylor Catron

Marlie Mei Chaffee

Dustin Alan Chase

Kelcee Grace Cochran

Elizabeth Collins

Gabrielle Marie Cooper

Cindy Rose Cornelius

Logan Catherine Cox

Nicole R. Cox

Kimberly Jo Cumbo

Sophia Marie Davidson

MaKenzie Leigh Davis

Brenton Mark Davisson

Keith Aaron Dell

Lindsay R. Dewey

Noe David Dominguez

Clayton J. Douglass

Noah A. Dowden

Allison Drake

Scout Driver

Chelsea Duke

Arthur Edwards

Labrea M. Ellis

Brittany Marie Ennis

Brandy A. Enyeart

Katharine Estella Evans

Dustin Robert Farrer

Drew Conner Fearnow

Carleigh Madison Feldhouse

Cyrus Michael Felger Sr.

Karlee Nicole Finicle

Veronica L. Fiscus

Joshua Glen Fisher

Samantha D. Flatt

Kayla Marie Fogle

Rachel M. Foster

Joseph Lee Frakes

Shelby Ralynn Friend

Megan Marie Gaines

Sophie Maxine Galloway

Brooklyn Kay Garber

Jamie Nicole Gassoway

Kendal Fay Gentry

Quirin M. Gilbert

Jarod Daniel Gillespie

Chelsea Elizabeth Glenn

Henderson Clayton Glover

Monica Renee Graves

Garrett A. Green

Catherine Emanuella Hale

Lindsey Hall

Jessica Leigh Hamilton

Levi William Hanny

Hannah Nichole Harrell

Benjamin Harris

Jenna M. Harrison

Jenna Rose Harrison

Isabel R. Harsh

Kaylee Hartman

Jared Myqual Heard

Ellie-Marie Ann Hendrickson

Hayden Conner Herring

Savannah Hickman

Madison Grace Hine

Xavier David Hines

Bret A. Hisey

Isaac Fulton Hogsett

Mary I. Hogsett

Jetney Hollonquest

Hannah K. Hopkins

Nicolas Alexander Huff

Kelsey Humphrey

Holly K. Huneryager

Gretchen Hunt

Liam Ireland

Kelsey Jackson

Jeremy Owen Jakes

Alexis Christine James

Nathaniel Stephen James

Kelsey Nicole Jones

Matthew Foster Kaiser

Michael Ellis Kaster

Naomi Michelle Keller

Ryan Wayne Keller

Ken S. Kessler

Caiden Riley Kirby

Elora C. Klepinger

Jadon Nathaniel Kosberg

Evan E. Kozienski

Alexis Abreyelle Kranz

Sieara Renee Langley

Felisha Lapan

Nolan Lapp

Hailey Lynne Law

Maryam Tomilola Lawal

Vinh Teng Lee

Alexander Ethan Leicht

Naomi H. Leuck

Mason Tucker Lewis

Molly Shannon Lewis

Brenna Grace Liston

Kearah Anne Little

Shanna Marie Mannion

Chelsea LaDonna Marley

Blake Edward Martin

Kaitline Elizabeth Martin

Lucas Michael Martin

Renn Westley Martin

Levi J. Marx

Nathan J. McDaniel

Emma Rose McGregor

Sydney Aleece McIlrath

Kelci Rae McKay

Phoenix Laraye McKee

Saundra V. McKinney-Rosemont

Lauren Kay Mcleland

Iliana Mehmeti

Grace L. Meissnest

Hannah Mendenhall

Andrea Mendez Rodriguez

Sammie Lee Miles III

Madelyn Rose Millikan

Destiny A. Moore

Nathaniel Addison Moore

Sarah Grace Morin

Brittney Rae Morton

Violence Erika Mullins

Sarah Kathryn Murdock

Sydney Barrett Murphy

Zebulon Thomas Murray

Jena Lynne Myers

Shelby Rene Myers

Shailyn Andrea Nash

Claire Elizabeth Nichols

Christian K. O’Donnell

Cullen Reilly O’Marrah

Landry Reece Ozmun

Ava Clare Page

Lillian Rose Parker

Cynthia Marie Parrow

Sierra Nicole Peete

Karen Josefina Pegg

Claire E. Pepka

Andrew Rehall Pervez

Alexis Ranee Pier

Alyssa Ann Pier

Jaycee Makaylah Polk

Jaylan M. Polk

Lorelei Aubrey Porter

Stephanie Powe

Melissa Dawn Pruitt

Shiloh L. Pullen

Sierra Lynn Pyle

Morgan Elise Reecer

Dori Hannah Rees

Sawyer Ashton Michael Reynolds

Tisha Marie Riggleman

Cole Riley

Alexa Shae Roberts

Grace Catherine Roberts

Miranda Leighanne Rood

Shayne Matthew Roth

Lucie D. Rothrauff

Rylea N. Royer

Alissa Claire Russell

Isaac Daniel Sanders

Courtney B. Sanford

Wesley Blane Satterfield

London Warren Schaal

Samuel L. Scimia

Benjamin David Scott

Morgan Paige Scruggs

Christian Michael Sexton

Brandi Nicole Sheefel

Madeline Rose Sinnamon

Alyvia J. Smith

Grace Isabella Smith

Justin A. Smith

Brianna Erin Smitley

Elizabeth Sokeland

Baylie N. Stanley

Preston Stewart

Shaylie M. Stucker

Casey William Switzer

Rachel Marie Szymczak

Terin Micheal Tharp

Nicholas R. Thomson

Mackenzie Marie Thornsbury

Mason Lee Townsley

Melissa Troyer

Rabia Ummad

Austin Michael Ventura

John Wasmuth

Emma Joelle Watson

Nikki Marie Watts

Shelby Claire Waymire

Olivia Ann Waymouth

James William Webster

Kaylee C. Weeks

Keaton Alan Weiss

Joseph Isaac White

Katie Mae White

Alexis Anna Wiggers

Eric Michael Willhite

Kayla Winger

Sean D. Witter

Victoria L. Wunderlich

Morgan Renae Wymer

Monica Zavala

Zoie Elaine Zimmerman

Megan Michelle Zurcher

La Fontaine

Courtney Michelle Andrick

Alyssa Marie Bitzel

Mary Elizabeth Guisewhite

Leshly Lopez Martinez

Kirsten Renee Pecsenye

Kloe Robyn Smith

Lafayette

MaKail Elizabeth Arnold

Jennifer Rebecca Baute

Brent Isaac Bellah

Christine E. Biang

Kendra Marie Brewer

Kristin M. Cavaletto

Dolores Dondle

Ashlyn Drake

Chelsie Garrison

Evalin Rose Hair

Shaton Doloris Hill

Kurtis Kuhn

McKinsey Danielle Martin

Ana Yessenia Medrano Alvarez

Alilexus Oswalt

Yadira E. Salazar

Sara Elizabeth Schwenk

Brook Renee Switzer

Abigail Renee Trownsell

Alexis Dashay Vardiman

Maggin Cherrel Webb

Troy M. Weger

LaGrange

April Kay Chrisman

Lancaster, New York

Thomas Scott

Lapel

MacKenzi Frances Crosley

Allison Haley Lehman

Luke Patrick Richardson

Lebanon

Holly Elizabeth Barker

Katlin Hart

Lisa Elaine Rhoades

Lock Haven, Pennsylvania

Kara Ashley Walters

Logansport

Savannah Besimah Adair

Kaylee Elizabeth Balasa

Carla Ann Beard

Paris Kennedy Butler

Elizabeth Gail Byrum

Samantha Alaine Carmany

Juan Ramon Castillo Zamudio

Natasha M. Corcoran

Abigail Nicole Coryea

Chase Fisher

Makenzie Fowler

Krista L. Frye

Ethan Jeffrey Hostetler

Jordan Elliot Hostetler

Scott Robert Jarvis

Lilith Margaret Foreman Jay

Paige Joelle Johansen Schrum

Haley Rachelle Johnson

Michael Jael Larios

Hsa Mu Lei

Allison Kate Molencupp

Cassidy Muller

Anthony But Ornsri

Alexander Khamkhoun Phommakhot

Bryce Michael Reish

Natalya Marie Reynoso

Adilene Rodriguez Rodriguez

Mikayla Rogers

Beidy L. Rubio Lopez

Patience See

Alyson D. Shoemaker

Joseph Bruce Snay

Tasha Lynn Stark

Dustin Stone

Valeria Zarate

Macy

Haven Skyanne Vorhees

Marion

Megan L. Althouse

Brooke Marie Clifton

Kody Lynn Cowgill

Eric Emery

Tyler Jordan Fairchild

Taylor Nicole Fleece

Alicyn Kathryn Gary

Miah Noel Hudson

Carli Lee Jones

Kaitlyn Elizabeth Jones

Kaylee Brooke Kierstead

Rudi Janee Marin-Enyeart

Curtis Maxey

Michael Lee McKee

Mariah Misson

Jasmin Marie Marian Reed

Haley Reschke

Karly Riggs

Abigail Lavone Shaw

Matthew A. Walker

Matthews

Katie Marie Stanley

Mexico

Trevor R. Linn

Michigantown

Cody Lee Hettmansperger

Justin David Pelling

Ashley N. Ragan

Middletown

Macee Lee Rudy

Milwaukee, Wisconsin

Riley O’Brien Garczynski

Monticello

Tegan Alexis Altman

Nathan James Lee Burcham

Jaquelin Castillo Santiago

Jonathan George Haygood

Gabrielle E. Lane

Montpelier

Robert Adam Cochran

Mulberry

Nolan Phillip Deboy

Catherine Rose Shedron

Muncie

Jessica C. Howlett

Katelyn Grace Leonhard

Victoria Renee Mattucci

Calvin J. Rausch

Emmanuelle Kerene Elvira Tano

Jenna Renee Winters

New Whiteland

Jessyca Lynn Napier

Noblesville

Austin Douglas Carie

Kathryn Rose Cole

Richard Dylan Cole

Victoria Yazmeen Dittmar

Kyle David Earl

Ricardo A. Esquivel

Joshua Edward Farmer

Kaitlin Noel Garner

Alexis Danielle Gilbert

Tyler David Horner

Caitlin Grace Kinkead

Anna Christina Kiser

Mark William Landis

Mersadez Lynn-Eva McGann-Polendo

Paige Ann Noble

Lisa Suzanne Reed

Lia Grace Roudebush

Connor Schweck

Daniil Antonovich Svintsitskiy

Archie Joesph Tarzwell

Olivia Caryn Terry

Joselyn Liujia van de Venter

Lyndsey Marie Weaver

Delaney Grace Wente

Coby Rae Woodring

North Manchester

Maria Claudia Ramos Hernandez

Samantha Kissell

Drew Rylee Thompson

Halie Renee Wampler

Aaron S. Wilson

Ora

Alexis Grove

Otterbein

Ashlyn Pritchett

Pendleton

Hailey Rene Jackson

Brooke Ashley Wyman

Peru

Anbrea Piper Adams

Kaylee Monique Bohn

Jose Ramon Bojorquez

Anna Madeline Boyer

Hannah Elaine Burton

Madalyn Rose Carpenter

Danielle Marie Chapman

Noah Anthony Claus

Malarye Sierra Jo Crowley

Parker Thomas Deniston

Madison T. Edwards

Michelle Lee Eisaman

Jared Matthew Giek

Haley Holycross

Morgan Nicole Hoover

Alexanne Jia Lun Hough

Janét Johnston Lynn Johnston

Brandi Jones

Kaitlyn J. Jones

Nathan Krisher

Amy Lunceford

Jenna Renee Main

Austin Anthony Martino

Alyssa Vera Maston

Rachel Nichole Meehan

Zoe L. Musselman

Chase Allen Ogle

Adhir Narendra Patel

Kathryn Allen Peck

Betsy Michelle Powell

William Cole Radel

Gracie E. Ressett

Amber Lynn Rhymer

Andrew Jacob Robinson

Meagan M. Sarver

Chad Nathaniel Smith

Zane T. Smith

Jamie Rose Stoll

Anthony Strohecker

Faith Truax

Addison N. Vincent

Braxton Matthew Wilhelm

Madison E. Winegardner

Avery Erna Withrow

Dinah R. Wray

Plainfield

Renee Delaney Hudspeth

Plymouth

Brooke Lynn May

Rensselaer

Jaylen Scott Gilbert

Roann

Spencer Blake Enyeart

Jessika Krom

Rochester

Aleksandr Andrianov

Alexia Marie Gohn

Jakob Dane Good

Hannah Hunting

Maddison C. Meyer

Maegan Elizabeth Pendley

Alivia Grace Riegle

Sydney Nicole Robison

Jennifer L. Sheets

Amber Victoria Willard

Ryley Working

Rossville

Carly Disinger

Allyson Dunk

Darci Lyn Mohler

Anna Marie Winn

Royal Center

Liagh Ann Raisor

Sadye Beth Shedron

Russiaville

Haley Berry

Zoe Addison Blumm

Gavin Bugher

Carlie Mae Campbell

Coralyn M. Cregar

Emilee Nicole Cregar

Breanna Marie DeWeese

Alex Lee Herren

Tillie M. Kanable

Hannah Grace Lushin

Logan James Mace

Patrick Armand Mills

Abigail Grace Pasquale

Rebecca Penrod

Sara Nicole Penrod

Janae A. Quinn

Brittany Marie Siscel

Casey Vail

Alyson Kathleen Williams

Sharpsville

Aaron H. Holman

Elise M. Leonard

Karly Angelle McKay

John W. Parkison

Lilly A. Ragan

Brenna Shae Taitano

Emily M. Terry

Sheridan

Brooke Michelle Bishop

Autumn Danielle Kinkead Bundy

Alexis Leigh Hartman

Allacyn Marie Rogers

Andrea E. Stephan

Sims

Korinne Ann Perkins

Somerset

Brooke Nicole Law

South Bend

Kashlin Amari Biffle

Star City

Alysa Ann Penicaro

Summitville

Cody Wayne Grimme

Katie Alane Harris

Blayklee K. Stitt

Swayzee

Logan Scott Deaton

Olivia Grace Middlesworth

Sweetser

Matthew Lamar Hershberger

Templeton

Kelsey Lynn Coffman

Thorntown

Kara Danielle Funk

Tipton

Elliot Thomas Barnett

Haley B. Bitner

Katherine Renae Boike

Kaelin Maxine Crawford

Bret M. Cummins

Adam Kent Dell

Haley DeLong

Emily Christine Derheimer

Morgan E. Earl

Paige L. Eby

Kimberly Ann-Nicole Hearn

Tayler R. Henry

Rachel Dawn Moore

Hunter Reynolds

Brittany Emma Ryan

Lauren Irene Shively

Haley Alexandra Shook

Alexander Townsend

Grayson Patrick Weddell

Payton Joseph Wiggington

Kaitlyn Williams

Valerie Ziegler

Upland

Nathaniel A. James

Urbana

Jacob Carson Watkins

Van Buren

Jessica Renee Pattison

Veedersburg

Hannah Hudson

Victoria Island, Lagos, Nigeria

Kartikey Bhatia

Vincennes

Andrea Paul Williams

Wabash

Kennedy Jade Brackett

Kelsey Paige Burnham

Cassidy Joy Carter

Payton Thomas Deeter

Sterling Lee DeLauter

Cameron Scott Gibson

Skyler Caleb Hall

Taylor Ann Mettler

Kenda Marie Mullen

Makenna Jae Norman

Haley Rae O’Brien

Makayla Jean Proffitt

Kailynn Anne Richardson

Kassity Alexis Simpson

Jordan James Sisco

Summer Dawn Sisco

Daisy Wren Sparks

Hope Olivia Unger

Walton

Hannah Marie Bowers

Dixon Michael Collins

Delanie C. Deeter

Megan N. Dishon

Emily Lyn Donovan

Andrew K. Dowell

Sergio Gonzalez Jr.

Alma Gonzalez

Kassi D. Hardy

Alexis Paige Jackson

Warsaw

Ciara Catherine Stout

West Lafayette

Brianne Nicole Abrahamson

Luke Brennen Bame

Manuel Johannes Cardenas Rivera

Allison Ireland-Haight

Kale Ethan Kottkamp

Quirsten Tenille Nixon

Krystina Rush

Amanda Jo Shearer

Catherine Teresa Stahly

Tao Wang

Westfield

Bailey Burnworth

Eden Greer Combs

Jacob C. Crabtree

Mikayla Rose Crabtree

Zoe B. Evans

Gabriel Mason Henderson

Meghan Shelby Hetzner

Parker Jude Kalis

Emily Marie Matthews

Amanda Marie Moran

Muragizi Ndeba

Sarais Carolina Rincon Morales

Benjamin Ryan Walker

Wheatfield

Damian King Hayes

Winamac

Tiffani Shorter

Windfall

Jaide Nicole Cassity

Taylor Davis

Jossie Marie Helmerick

Jacob Schill

Zionsville

Samuel Trent Hinshaw

Education is KEY at Indiana University Kokomo.