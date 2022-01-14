Nearly 800 students earn chancellor’s list, dean’s list honors for fall

KOKOMO — Seven hundred eighty-three full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the fall 2021 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.
They include:
Akron
Shelby LeAnn Stakelbeck
Alexandria
Reiley Paige Hiser
Clarissa Anne Kepner
Madison Moore
Mary Kaitlin Sayre
Amboy
Rachel M. Gunion
Marlie Sue Newhouse
Anderson
Isabella C. Rolston
Arcadia
Brianne Ashley Brindley
Angelica Marie Montgomery
Claire Renae Schildmeier
Mackenzie Jean Tackett
Argos
Leslie Rae Einspahr
Atlanta
Karly M. Dean
Auburn
Erica Lorraine Bolinger
Sidney Kaylynn Gerig
Avilla
Karly Kirkpatrick
Avon
Ella G. Fanning
Adesuyi Temitope Adefegha
Lina Ahmed
Bargersville
Rebecca Dick
Bloomington
Hayden P. Duvall
Simon Hulser
Kristen N. Ridner
Borden
McKenna Brooklynn Ray
Bourbonnais, Illinois
Rebecca Harmon
Bringhurst
Briley Ann Blocher
Morgan Paige Clark
Emma Marie Dennison
Shaley Miran Sines
Brownsburg
Madyson Renee Cochran
Silvia Satula Sr.
Bunker Hill
Aubree P. Dedaker
Corey Joseph Oaf
Jacob N. Pierson
Logan Nicholas Smith
Natalie C. Tubb
Tyler Thomas Yoars
Burlington
Kelsey Elizabeth Hammond
Molly Rich
Burnettsville
Obadiah Jones
Camden
Madison Claire Dyke
Mason Thomas Gottshall
Tristan Douglas Robinson
Carmel
Luke Andrew Barnes
Allisen Jocelyn Bishop
Katherine Quinn Davidson
Samantha de Bie
Katelyn Nicole Hall
McKaylie Ann Kantz
Alena Nusbaum
Dori Hannah Rees
Alexandra Nicole Reiff
Dustin Theis
Mikayla Anne Tosiff Tom
Churubusco
Kelsi Janet Hoot
Cicero
Alexis Danielle Gilbert
Peyton Lyn Zebrauskas
Clarks Hill
Alanya Marie Cole
Cold Spring, Minnesota
Heaven Leigh Douglas
Colfax
Kaela Louise Erwin
Columbia City
Annamarie Naomi Yager
Converse
Kaylynn Marie Alexander
Casey Jo Clark
Bethany Lynn Curtis
Madyson Raigh Dedman
Katherine Marie Fincher
Aubrianna Payge Mitchell
Madeline Grace Nall
Ella M. Ridgeway
Hunter James Weedling
Crawfordsville
Tamara Louise Montgomery
Christina Lynn Pritchett
Crete, Illinois
Austin Angel Ramirez
Crown Point
Erica Nicole Packwood
Culver
Braxton R. Conley
Cutler
Madison Jo Miller
Ashlyn Pullen
Lacy Salgat
Darlington
Brittney Lynn Robbins
Decatur
Brandon Bultemeier
Delphi
Kaitlyn Brown
Trenton Howard Haynes
Rebecca Lynn Titus
Braxton Erik Thompson
Denver
Austin Bradly Carter
Nathan Thomas Maynard
Sharlie Renee See
Melissa Troyer
Dunkirk
Trinity M. Current
Maria Babb
Edwardsburg, Michigan
Jocelyn Hack
Elkhart
Gracie Tucker
Elwood
Garrett Michael Elder
Hailey M. Howell
Evansville
Emily Noel Stevens
Fairmount
Parker Keith Amburgey
Farmland
Ryder Jacob Jones
Ferdinand
Faith Suzanne Zazzetti
Fishers
Linda Chang
Ayden Taylor Gulley
Connor Ryan Lancashire
Simret Tesfamicael
Maly Virginia Webster
Flora
Gabrielle M. Fewell
Ross A. Filbrun
Madison Lynn Graybill
Anna Grace Routt
Alisyn Raylee Scott
Emily Scott
Forest
Kayla Josephine Faulkner
Fort Wayne
Ellie Jean Garland
Darriyn Hackbarth
Bryce Jacob Jennings
Kaley A. Lyons
Olivia Offenberger
Carson Michael Pocock
Lanie Irene Pocock
Fowler
Audrey Taylor Strawsma
Frankfort
Janette Aguilera Martinez
Jessica Ann Akard
Jose Omar Alanis
Nallely Alanis
Landon Alder
Jaylyn M. Barker
Hailey Elyse Campbell
Dayana Campos-Salinas
Madison Ruth Cooper
Savannah Cooper
Gustavo A. Garcia
Berenice Garcia Hernandez
Analisa Hernandez-Valdes
Jalynn Kidwell
Jonny Lopez Regalado
Kallie R. Mennen
Serena Nicole Morgan
Jessica Balderas Munoz
Caitlin Michelle Pearcy
Allison N. Robbins
Arisbeth A. Rosales
Chassidy Jolee Russell
Alexis G. Schrimsher
Tanner J. Scott
Brendan Elliott Smith
Coltyn Paul Vandegriff
Megan Breann Wall
Kaylea Whitcomb
Hunter Michael Wik
Madalynn Kay Wyrick
Franklin
George Hoskins II
Frankton
Cristen J. Courtney
Kelsey Hall
Fulton
Ginger S. Slisher
Galveston
Cole Wayne Carden
Cody Duane Harden
Kellyn Marie Johnson
Yazmin Louck
Alison Jane Pyle
Kelsey L. Roller
Gas City
Alec James Barney
Chloe R. Barney
Joshua Dakin
Chloe Leanne Sessoms
Mackenzie Michelle Skeens
Greentown
Aliya Katherine Barends
Audrey Fay Bates
Holden C. Booher
Noah B. Brown
Rylie Grace Davison
Ethan John Duchateau
Olivia Lynn Ellis
Gabriel Jackson Franks
Ella J. Kantz
Nancy Belle Riddell
Jessica A. Roberts
Isabel Rose Shepherd
Kathleen Eliza Smith
Ariel B. Stevens
Gwendolyn Michelle Tyler
Caleb Thomas Vogl
Olivia Grace Vogl
Ethan Marcus Wilcox
Taylor Scott Yoder
Greenwood
Erick Bunch
Ethan Carmean
Gracie Jade McCullars
Haslett, Michigan
Gabrielle Marie Orlando
Hope
Jadalen Amanda Asher
Caleb Albert Leuellen
Houston, Texas
Evan Michael Doran
Huntington
Logan James Vander Velden
Huntley, Illinois
Riley Kathryn Seibert
Indianapolis
Jordyn Colleen Adomatis
Allison Armstrong
Sarah Rochelle Ashcraft
Tahj Christian Borom
Leah Estell Coe
Reese Olivia Johnson
Grace Elizabeth Lindvall
Jason McCrorie
Blessing A. Olukotun
Doris J. Prather
Katherine E. Seiwert
Madalyn Rose Travis
Nadine Laura Tregnago
Ashley Trone
Joshua Unland
Majd Watson
Ingalls
Jocilyn Claus
Rusti Nicole Ray
Jonesboro
Ellie Logan Alcala
Alyson L. Glaser
Sierra Marie Tietjens
Kempton
Paul Allen Reehling Jr
Marlene Regalado Alanis
Kewanna
Micah Robert Colvin
Alicen Corrine Harsh
Amelia Jo Lowry
Kirklin
Jacob Thomas Holton
Kokomo
Tiwaa Ababio
Allison Lynn Abney
Lauren Rebecca Abney
Kaela Justice Noel Adams
Miranda I. Addison
Carter Stephen Adkins
Kolby Blake Ahnert
Kelly Alford
Parker Ava Mackinsey Allen
Emily Grace Akers
Nolan Gabriel Arnold
Katherine Jean Asher
Kurt Avergonzado
Blake Ian Banter
Alec Timothy Barreira
Benjamin David Beachy
Haelie Elizabeth Bellaw
Makayla Lynn Blount
Katherine Renae Boike
Courtney L. Brackett
Cole Braun
Garrison Todd Brege
Alexander P. Brink
Logan Benson Brittain
Erika Lavon Brogdon
Jacob A. Brown
Riley James Brown
Brennan Christopher Buchanan
Chandler Eli Buck
Christian Hailey Bunce
Kyle Richard Burdette
Peter Sayers Burton
Maryann Bush
Emma Grace Byrum
James Hunter Cain
Drew Dee Caldwell
Cheyenne Alexis Carter
Marlie Mei Chaffee
Dustin Alan Chase
Barrington Walker Christopher
Aliya Serenity Clark
Chardonnay Rose Clark
Ty William Collier
Shalihn Jade Compton
Emily Conyers
Cindy Rose Cornelius
Logan Catherine Cox
Angelina Cremoni Phelps
Jada Critchlow
Alexis Marie Crow
Madison Elizabeth Culbreth
Kimberly Jo Cumbo
Dayna Michelle Damewood
Sophia Marie Davidson
Brenton Mark Davisson
Keith Aaron Dell
Lindsay R. Dewey
Gavin Robert Dirks
Cassie Michelle Dispennett
Chelsea Duke
Katharine Estella Evans
Carleigh Madison Feldhouse
Caleb Daniel Felger
Karlee Nicole Finicle
Veronica L. Fiscus
Kayla Marie Fogle
Kenzie N. Fouch
Shelby Ralynn Friend
Sophie Maxine Galloway
Brooklyn Kay Garber
Kathia Giselle Garcia
Kendal Fay Gentry
Macy Mikayla Gerber
Tyler L. Gilbert
Jarod Daniel Gillespie
Brenda Grimm
Tinelle Jean Groover
Jessica Leigh Hamilton
Levi William Hanny
Maison Claire Hardin
Hannah Harrell
Madelina Elaine Harris
Isabel R. Harsh
Kaylee Hartman
Hayden Conner Herring
Haiden Laine Hiatt
Isaac Fulton Hogsett
Mary Inger Hogsett
Hannah K. Hopkins
Christiana Dawn Hopper
Lileigh Horner
Bailey Deanne Howard
Evan G. Hoy
Dustin Huddleston
Payton J. Irwin
Kaitlyn Brianne Isaac
Alexis Christine James
Caleb Johnson
Henry J. Johnson
Lauren Michelle Johnson
Vivianne Johnson
Kevin N. Jones
Matthew Foster Kaiser
Michael Ellis Kaster
Ken S. Kessler
Morgan Elizabeth Koon
Macaela Renee Kuntzman
Nolan Lapp
Hailey Lynne Law
Maryam Tomilola Lawal
Kolbie Reese Lawson
Casey Elizabeth Lechner
Vinh Teng Lee
Grace E. Lefler
Alexander Ethan Leicht
Amelia Leicht
Molly Shannon Lewis
Brenna Grace Liston
Kearah Anne Little
William T. Lovelace
Angelique Ana Luna
Shanelle L. Majors
Stephen Michael Markley
Kaitline Elizabeth Martin
Levi J. Marx
Emma Rose McGregor
Kelci Rae McKay
Saundra V. McKinney-Rosemont
Lauren Kay McLeland
Courtney C. Meek
Hannah Mendenhall
Evan Stanton Monize
Kelsey Lynn Montgomery
Destiny A. Moore
Madison Drew Moore
Blake Edward Martin
Renn Westley Martin
Iliana Mehmeti
Laura Ann Miles
Brittney Rae Morton
Sydney Barrett Murphy
Zebulon Thomas Murray
Jena Lynne Myers
Owen Rheo Myers
Madelyn Rose Nelson
Claire Elizabeth Nichols
Sarah A. Napier
Taylor O’Banion
Landry Reece Ozmun
Ava Clare Page
Lillian Rose Parker
Destiny Marie Parkison
Zachary Paschal
Sydney Pattison
Joseph A. Paul
Karen Josefina Pegg
Claire E. Pepka
Andrew Rehall Pervez
Alexis Ranee Pier
Stephanie Powe
Shyzeadriea M. Prater
Shiloh Lee Pullen
Sierra Lynn Pyle
Jada Quillen
Brianna Nicole Ramsey
Timothy M. Renken
Sawyer Ashton Michael Reynolds
Kelsey E. Rhoades
Zaide William Rhoton
Lexi Lou Richard
Brycen Gem Richmond
Julia Alaina Riddle
Cole Riley
Kaleb Matthew Roberson
Alexa Shae Roberts
Grace Catherine Roberts
Shayne Matthew Roth
William Alan Roth
Rylea N. Royer
Alissa Claire Russell
Hannah Nichole Sandefur
Courtney B. Sanford
London Warren Schaal
Samuel L. Scimia
Benjamin David Scott
Morgan Paige Scruggs
Christian Michael Sexton
Brandi Nicole Sheefel
Madeline Rose Sinnamon
Alyvia J. Smith
Elizabeth Paige Smith
Grace Isabella Smith
Haleigh Elizabeth Smith
Lynn Alexis Smith
Emma Lee Earline Snyder
Hayden Robert Sordelet
Nicholas Scott Sottong Sr.
Bailey K. Stanley
Dylan James Steele
Ashley Ann Thompson
Nicholas Russell Thomson
Arayleah Townsend
Trevor Wayne Townsend
Mason Lee Townsley
Meg Aaron Tuberty
Cobyn Clay Tuggle
Teagan Maree Turley
Casey William Switzer
Casey Vail
Ayla Dian Vandergriff
Kaelyn Aubrey Vandiver
Maya Makena Valadez
Jackson Paul Wages
Zoe S. Wainscott
Dajah Shafawn Walker
Tao Wang
Anissa Katherine Washington
John Scott Wasmuth
Emma Joelle Watson
James William Webster
Kaylee Colleen Weeks
Daniel Anthony Allender West
Joseph Isaac White
Katie Mae White
Sarah Elizabeth White
Trevor Bryant White
Jessica Renee Williams
Kayla Winger
Sean D. Witter
Alexis Brooke Wood
Coby Rae Woodring
Victoria L. Wunderlich
Monica Zavala
Zoie Elaine Zimmerman
La Fontaine
Courtney Michelle Andrick
Homero Lopez Martinez
Leshly Lopez Martinez
Courtlin Isabelle Poe
Kloe Robyn Smith
Lafayette
MaKail Elizabeth Arnold
Brent Isaac Bellah
Christine E. Biang
Kendra Marie Brewer
Jayden Klaire Emenhiser
Iris Merary Escobedo-Dominguez
Evalin Rose Hair
Melody D. Hemig
Mallory Rose Johnson
Kurtis Kuhn
Benjamin Glen McPherson
Ana Yessenia Medrano Alvarez
Megan M. Moore
Samantha Ann Music
Alilexus Oswalt
Marques Jamaal Rayford
Claire Rice
Sara Elizabeth Schwenk
Abigail Talcott
Nolan T. Talley
Ayraina Nichelle Tanner
Yoselin Yobana Tepehua Cuatlatl
Miranda Jane Tyner
Lagos, Nigeria
Mary Adewunmi Dada
LaGrange
April Kay Chrisman
Lagro
Aubree Rae Lambert
Lapel
Kimberly Joest
Luke Patrick Richardson
Lebanon
Lisa Elaine Rhoades
Logansport
Savannah Besimah Adair
Dheyanira Jesslin Alarcon
Lesley Alcala
Mallori J. Alder
Kaylee Elizabeth Balasa
Addison Cathleen Brown
Tifany N. Burnett
Elizabeth Gail Byrum
Abigail Nicole Coryea
Juan Ramon Castillo Zamudio
Carla Ann Beard
Diana Jhaneth Bernal
Daima Linet Fermoselle
Makenzie Fowler
Salem Ann Nicole Hanawalt
Caitlyn Nicole Hare
Walker Keith Holcomb
Ethan Jeffrey Hostetler
Jordan Elliot Hostetler
Nay Htetoo
Curtis Todd Dong Kook Hubenthal
Lilith Margaret Foreman Jay
Haley Rachelle Johnson
Molly J. Kelly
Luke Austin Kitchel
Michael Jael Larios
Madison Alexandria Looker
Ella Elizabeth Lucy
Blake Thomas Martin
Macie Renae Moon
Cassidy Muller
Tucker Ryan Platt
Edward Cece Preston
Jessica Alea Renee Reinhart
Bryce Michael Reish
Alayna Rippy
Anthony Rodriguez Sanchez
Wendy Sandoval Nunez
Adilene Rodriguez Rodriguez
Mikayla Rogers
Patience See
Tasha Lynn Stark
Dustin Stone
Tammy Ann Thacker
Erica Michelle White
Megan Zeider
Louisville, Kentucky
Sydney Noelle Tierney
Lucerne
Jonathan Robert Beckley
Macy
Olivia Grace Boldry
Elizabeth Ann Deeds
Alexander Jason Masters
Robert Eugene Moore
Haven Skyanne Vorhees
Shelby Lynn Walker
Marion
Megan L. Althouse
Tanner Ballinger
Logan Thomas Barley
Jackson Maurice Bush
Taylor Nicole Fleece
Lacey Dee Hale
Miah Noel Hudson
Brittany Elizabeth Kemp Gould
Mariah Misson
Karly Riggs
Christopher James Weaver
Michigantown
Jasmine Itzel Gomez
Middletown
Courtney Ashley Baty
Kathryn Rose Cole
Richard Dylan Cole
Monon
Jaylin Grace Rowe
Monterey
Madison Ann Shedrow
Monticello
Tegan Alexis Altman
Nathan James Lee Burcham
Kyonga Dawn Byrd
Jaquelin Castillo Santiago
Jonathan George Haygood
Jennifer Elizabeth Serratos
Mulberry
Catherine Rose Shedron
Muncie
Braydon Matthew Alan Lake
Katelyn Grace Leonhard
Samantha Ann Olubajo
Newmarket, Ontario, Canada
Brandon Lee Clarke
Noblesville
Samantha Marie Barentine
Meghan K. Bartelson
Alex Michael Carie
Austin Douglas Carie
Matthew Lea Cunningham
Victoria Yazmeen Dittmar
Nathan Lee Driesen
Benjamin David Earl
Kyle David Earl
Ricardo A. Esquivel
Kaitlin Noel Garner
Maibrunn Ann Hartline
Abigail Helms
Xavier David Hines
Ashley Nicole Houghtalen
Caitlin Grace Kinkead
Anna Christina Kiser
Lucas Micheal Letsinger
Riley Renee Marcum
Raegen Monk
Renat Nahornyi
Mackenzie Elizabeth Pedigo
Lia Grace Roudebush
Connor Schweck
Emily Grace Sims
Audrey Michelle Soel
Archie Joesph Tarzwell
Jourdyn Alexis Terrell
Olivia Caryn Terry
Kinzie Leigh Whipple
Jasmine Paige Wilson
North Manchester
Samantha Kissell
Margaret Jean Myers
Halie Renee Wampler
Otterbein
Ashlyn Pritchett
Peru
Anbrea Piper Adams
Christopher Matthew Alexander
Brayden Michael Bockover
Kaylee Monique Bohn
Jose Ramon Bojorquez
Hannah Elaine Burton
Noah Anthony Claus
Jessica Rae Conner
Malarye Sierra Jo Crowley
Kirsta Ann Davis
Michelle Lee Eisaman
Olivia Nichole Feltenberger
Jared Matthew Giek
Addasyn Klare Hines
Haley Holycross
Alexanne Jia Lun Hough
Abby MeShelle Jewell
Kaitlyn Jones
Bryan Michael Kay
Amy Lunceford
Austin Anthony Martino
Alyssa Vera Maston
Lilah Elaine Maynard
Kathryn Allen Peck
Julia Marie Joanne Petzold
Betsy Michelle Powell
Andrew Jacob Robinson
Alexander Nicholas Smith
Zane T. Smith
Jamie Rose Stoll
Bridgette Josephine Thomas
Faith Truax
Grace Ann Tubb
Jacob M. Van Baalen
Braxton Matthew Wilhelm
Madison E. Winegardner
Plymouth
Brooke Lynn May
Reynolds
Ryanna Marie Criswell
Rochester
Aleksandr Andrianov
Alexia Marie Gohn
Jakob Dane Good
Hannah Hunting
Maddison C. Meyer
Maegan Elizabeth Pendley
Charlie Pocock
Sydney Nicole Robison
Amber Victoria Willard
Rossville
Allyson Dunk
Brecken Good
Darci Lyn Mohler
Evan Allen Price
Royal Center
Liagh Ann Raisor
Sadye Beth Shedron
Olivia Lauren Freels
Russiaville
Dominic Bauer
Zoe Addison Blumm
Makayla Ray Bugher
Cassie Victoria Elizabeth Cregar
Coralyn M. Cregar
Jessica Marie Curtis
Zoe Leila Damron
Cheryl Mae Dashiell
Breanna Marie DeWeese
Matthew Ryan Duke
Alex Lee Herren
Emma Elizabeth Kahn
Tillie M. Kanable
Logan James Mace
Madison Elaine Middleton
Sara Nicole Penrod
Lauren E. Piske
Emily Kathryn Richard
Janae A. Quinn
Alyson Kathleen Williams
Skyler Milton Workman
Sharpsville
Kylee K. Fernung
Karly Angelle McKay
Eden Morrison
John W. Parkison
Emma Jean Piske
Brenna Shae Taitano
Sheridan
Brooke Michelle Bishop
Kaylee Virginia Blackledge
Alisa Marie Bowman
Cody R. Ells
Collin Ryan Ells
Alexis Leigh Hartman
Aydan Lee Hartman
Lucas Michael Martin
Allacyn Marie Rogers
Sims
Korinne Ann Perkins
South Bend
Kashlin Amari Biffle
Star City
Jo Ann Runk
Summitville
Hanna Irene Young
Swayzee
Jennifer Lynn Dowling
Owen Nash Johnson
Olivia Grace Middlesworth
Savannah Kaye Rose
Chloe Sue Vanwinkle
Sweetser
Rachel Irene Arens
Randall Mason McKinney
Syracuse
Casey Breann Schroeder
Templeton
Kelsey Lynn Coffman
Thorntown
Kara Danielle Funk
Tipton
Bret M. Cummins
Adam Kent Dell
Emily Christine Derheimer
Morgan E. Earl
Tera Noelle Gotschall
Garrett Wiley Graves
Kimberly Ann-Nicole Hearn
Jossie Marie Helmerick
Jared Christopher Hickman
Rachel Marie Majors
Ava Elizabeth Newcom
Brittany Emma Ryan
Marcus Andrew Shaffer
Lauren Irene Shively
Parker Noelle Walsh
Alec Peyton Weddell
Valerie Ziegler
Trenton, Ohio
Mason D. Whiteley
Twelve Mile
Alexa Nicole Quillen
Upland
Brianna Nicole Enriquez
Veedersburg
Tyler Jae Bowling
Vincennes
Andrea Paul Williams
Wabash
Kelsey Paige Burnham
Cassidy Joy Carter
Lyndsey Rose Carter
Payton Thomas Deeter
Isaiah Christopher Eis
Cameron Scott Gibson
Kaitlyn Elizabeth Jones
Taylor Ann Mettler
Trinnity Jo Mitchell
Kenda Marie Mullen
Makenna Jae Norman
Morgan Brianne Owens
McKenzie Carolynn Roth
Jordan James Sisco
Summer Dawn Sisco
Daisy Wren Sparks
Hope Olivia Unger
Walton
Dixon Michael Collins
Katelyn Renae Deeds
Delanie C. Deeter
Megan N. Dishon
Shelby Danielle Renee Fouch
Sergio Gonzalez Jr.
Alexis Paige Jackson
Jon Raderstorf
Warsaw
Ciara Catherine Stout
Wauwatosa, Wisconsin
Riley O’Brien Garczynski
West Chester, Ohio
Brady Christian Youtsler
West Lafayette
Brian Richard Butzen
Kale Ethan Kottkamp
Bailie Christine McCall
Quirsten Tenille Nixon
Amanda Jo Shearer
Catherine Teresa Stahly
Westfield
Gabriel Ibrahima Agbo
Christopher Joe Browder
Eden Greer Combs
Jacob Carson Crabtree
Zoe B. Evans
Parker Jude Kalis
Leanna Rose Lome
Jordan Paige Majors
Andrew Michael Meriwether
Benjamin Ryan Walker
Whitestown
Brooke Ann Hendricks
Winamac
Alexis Ann Reutebuch
Nikki Marie Watts
Windfall
Isabelle L. Abney
Emily M. Byers
Jaide Nicole Cassity
Alexander Franklin Porter
Zionsville
Samuel Trent Hinshaw
Katherine Ann Wright
Education is KEY at Indiana University Kokomo.