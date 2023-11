Nearly 800 students earn chancellor’s list, dean’s list honors for fall

Two women work in a lab

KOKOMO — Seven hundred eighty-three full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors for the fall 2021 semester. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.

Akron

Shelby LeAnn Stakelbeck

Alexandria

Reiley Paige Hiser

Clarissa Anne Kepner

Madison Moore

Mary Kaitlin Sayre

Amboy

Rachel M. Gunion

Marlie Sue Newhouse

Anderson

Isabella C. Rolston

Arcadia

Brianne Ashley Brindley

Angelica Marie Montgomery

Claire Renae Schildmeier

Mackenzie Jean Tackett

Argos

Leslie Rae Einspahr

Atlanta

Karly M. Dean

Auburn

Erica Lorraine Bolinger

Sidney Kaylynn Gerig

Avilla

Karly Kirkpatrick

Avon

Ella G. Fanning

Adesuyi Temitope Adefegha

Lina Ahmed

Bargersville

Rebecca Dick

Bloomington

Hayden P. Duvall

Simon Hulser

Kristen N. Ridner

Borden

McKenna Brooklynn Ray

Bourbonnais, Illinois

Rebecca Harmon

Bringhurst

Briley Ann Blocher

Morgan Paige Clark

Emma Marie Dennison

Shaley Miran Sines

Brownsburg

Madyson Renee Cochran

Silvia Satula Sr.

Bunker Hill

Aubree P. Dedaker

Corey Joseph Oaf

Jacob N. Pierson

Logan Nicholas Smith

Natalie C. Tubb

Tyler Thomas Yoars

Burlington

Kelsey Elizabeth Hammond

Molly Rich

Burnettsville

Obadiah Jones

Camden

Madison Claire Dyke

Mason Thomas Gottshall

Tristan Douglas Robinson

Carmel

Luke Andrew Barnes

Allisen Jocelyn Bishop

Katherine Quinn Davidson

Samantha de Bie

Katelyn Nicole Hall

McKaylie Ann Kantz

Alena Nusbaum

Dori Hannah Rees

Alexandra Nicole Reiff

Dustin Theis

Mikayla Anne Tosiff Tom

Churubusco

Kelsi Janet Hoot

Cicero

Alexis Danielle Gilbert

Peyton Lyn Zebrauskas

Clarks Hill

Alanya Marie Cole

Cold Spring, Minnesota

Heaven Leigh Douglas

Colfax

Kaela Louise Erwin

Columbia City

Annamarie Naomi Yager

Converse

Kaylynn Marie Alexander

Casey Jo Clark

Bethany Lynn Curtis

Madyson Raigh Dedman

Katherine Marie Fincher

Aubrianna Payge Mitchell

Madeline Grace Nall

Ella M. Ridgeway

Hunter James Weedling

Crawfordsville

Tamara Louise Montgomery

Christina Lynn Pritchett

Crete, Illinois

Austin Angel Ramirez

Crown Point

Erica Nicole Packwood

Culver

Braxton R. Conley

Cutler

Madison Jo Miller

Ashlyn Pullen

Lacy Salgat

Darlington

Brittney Lynn Robbins

Decatur

Brandon Bultemeier

Delphi

Kaitlyn Brown

Trenton Howard Haynes

Rebecca Lynn Titus

Braxton Erik Thompson

Denver

Austin Bradly Carter

Nathan Thomas Maynard

Sharlie Renee See

Melissa Troyer

Dunkirk

Trinity M. Current

Maria Babb

Edwardsburg, Michigan

Jocelyn Hack

Elkhart

Gracie Tucker

Elwood

Garrett Michael Elder

Hailey M. Howell

Evansville

Emily Noel Stevens

Fairmount

Parker Keith Amburgey

Farmland

Ryder Jacob Jones

Ferdinand

Faith Suzanne Zazzetti

Fishers

Linda Chang

Ayden Taylor Gulley

Connor Ryan Lancashire

Simret Tesfamicael

Maly Virginia Webster

Flora

Gabrielle M. Fewell

Ross A. Filbrun

Madison Lynn Graybill

Anna Grace Routt

Alisyn Raylee Scott

Emily Scott

Forest

Kayla Josephine Faulkner

Fort Wayne

Ellie Jean Garland

Darriyn Hackbarth

Bryce Jacob Jennings

Kaley A. Lyons

Olivia Offenberger

Carson Michael Pocock

Lanie Irene Pocock

Fowler

Audrey Taylor Strawsma

Frankfort

Janette Aguilera Martinez

Jessica Ann Akard

Jose Omar Alanis

Nallely Alanis

Landon Alder

Jaylyn M. Barker

Hailey Elyse Campbell

Dayana Campos-Salinas

Madison Ruth Cooper

Savannah Cooper

Gustavo A. Garcia

Berenice Garcia Hernandez

Analisa Hernandez-Valdes

Jalynn Kidwell

Jonny Lopez Regalado

Kallie R. Mennen

Serena Nicole Morgan

Jessica Balderas Munoz

Caitlin Michelle Pearcy

Allison N. Robbins

Arisbeth A. Rosales

Chassidy Jolee Russell

Alexis G. Schrimsher

Tanner J. Scott

Brendan Elliott Smith

Coltyn Paul Vandegriff

Megan Breann Wall

Kaylea Whitcomb

Hunter Michael Wik

Madalynn Kay Wyrick

Franklin

George Hoskins II

Frankton

Cristen J. Courtney

Kelsey Hall

Fulton

Ginger S. Slisher

Galveston

Cole Wayne Carden

Cody Duane Harden

Kellyn Marie Johnson

Yazmin Louck

Alison Jane Pyle

Kelsey L. Roller

Gas City

Alec James Barney

Chloe R. Barney

Joshua Dakin

Chloe Leanne Sessoms

Mackenzie Michelle Skeens

Greentown

Aliya Katherine Barends

Audrey Fay Bates

Holden C. Booher

Noah B. Brown

Rylie Grace Davison

Ethan John Duchateau

Olivia Lynn Ellis

Gabriel Jackson Franks

Ella J. Kantz

Nancy Belle Riddell

Jessica A. Roberts

Isabel Rose Shepherd

Kathleen Eliza Smith

Ariel B. Stevens

Gwendolyn Michelle Tyler

Caleb Thomas Vogl

Olivia Grace Vogl

Ethan Marcus Wilcox

Taylor Scott Yoder

Greenwood

Erick Bunch

Ethan Carmean

Gracie Jade McCullars

Haslett, Michigan

Gabrielle Marie Orlando

Hope

Jadalen Amanda Asher

Caleb Albert Leuellen

Houston, Texas

Evan Michael Doran

Huntington

Logan James Vander Velden

Huntley, Illinois

Riley Kathryn Seibert

Indianapolis

Jordyn Colleen Adomatis

Allison Armstrong

Sarah Rochelle Ashcraft

Tahj Christian Borom

Leah Estell Coe

Reese Olivia Johnson

Grace Elizabeth Lindvall

Jason McCrorie

Blessing A. Olukotun

Doris J. Prather

Katherine E. Seiwert

Madalyn Rose Travis

Nadine Laura Tregnago

Ashley Trone

Joshua Unland

Majd Watson

Ingalls

Jocilyn Claus

Rusti Nicole Ray

Jonesboro

Ellie Logan Alcala

Alyson L. Glaser

Sierra Marie Tietjens

Kempton

Paul Allen Reehling Jr

Marlene Regalado Alanis

Kewanna

Micah Robert Colvin

Alicen Corrine Harsh

Amelia Jo Lowry

Kirklin

Jacob Thomas Holton

Kokomo

Tiwaa Ababio

Allison Lynn Abney

Lauren Rebecca Abney

Kaela Justice Noel Adams

Miranda I. Addison

Carter Stephen Adkins

Kolby Blake Ahnert

Kelly Alford

Parker Ava Mackinsey Allen

Emily Grace Akers

Nolan Gabriel Arnold

Katherine Jean Asher

Kurt Avergonzado

Blake Ian Banter

Alec Timothy Barreira

Benjamin David Beachy

Haelie Elizabeth Bellaw

Makayla Lynn Blount

Katherine Renae Boike

Courtney L. Brackett

Cole Braun

Garrison Todd Brege

Alexander P. Brink

Logan Benson Brittain

Erika Lavon Brogdon

Jacob A. Brown

Riley James Brown

Brennan Christopher Buchanan

Chandler Eli Buck

Christian Hailey Bunce

Kyle Richard Burdette

Peter Sayers Burton

Maryann Bush

Emma Grace Byrum

James Hunter Cain

Drew Dee Caldwell

Cheyenne Alexis Carter

Marlie Mei Chaffee

Dustin Alan Chase

Barrington Walker Christopher

Aliya Serenity Clark

Chardonnay Rose Clark

Ty William Collier

Shalihn Jade Compton

Emily Conyers

Cindy Rose Cornelius

Logan Catherine Cox

Angelina Cremoni Phelps

Jada Critchlow

Alexis Marie Crow

Madison Elizabeth Culbreth

Kimberly Jo Cumbo

Dayna Michelle Damewood

Sophia Marie Davidson

Brenton Mark Davisson

Keith Aaron Dell

Lindsay R. Dewey

Gavin Robert Dirks

Cassie Michelle Dispennett

Chelsea Duke

Katharine Estella Evans

Carleigh Madison Feldhouse

Caleb Daniel Felger

Karlee Nicole Finicle

Veronica L. Fiscus

Kayla Marie Fogle

Kenzie N. Fouch

Shelby Ralynn Friend

Sophie Maxine Galloway

Brooklyn Kay Garber

Kathia Giselle Garcia

Kendal Fay Gentry

Macy Mikayla Gerber

Tyler L. Gilbert

Jarod Daniel Gillespie

Brenda Grimm

Tinelle Jean Groover

Jessica Leigh Hamilton

Levi William Hanny

Maison Claire Hardin

Hannah Harrell

Madelina Elaine Harris

Isabel R. Harsh

Kaylee Hartman

Hayden Conner Herring

Haiden Laine Hiatt

Isaac Fulton Hogsett

Mary Inger Hogsett

Hannah K. Hopkins

Christiana Dawn Hopper

Lileigh Horner

Bailey Deanne Howard

Evan G. Hoy

Dustin Huddleston

Payton J. Irwin

Kaitlyn Brianne Isaac

Alexis Christine James

Caleb Johnson

Henry J. Johnson

Lauren Michelle Johnson

Vivianne Johnson

Kevin N. Jones

Matthew Foster Kaiser

Michael Ellis Kaster

Ken S. Kessler

Morgan Elizabeth Koon

Macaela Renee Kuntzman

Nolan Lapp

Hailey Lynne Law

Maryam Tomilola Lawal

Kolbie Reese Lawson

Casey Elizabeth Lechner

Vinh Teng Lee

Grace E. Lefler

Alexander Ethan Leicht

Amelia Leicht

Molly Shannon Lewis

Brenna Grace Liston

Kearah Anne Little

William T. Lovelace

Angelique Ana Luna

Shanelle L. Majors

Stephen Michael Markley

Kaitline Elizabeth Martin

Levi J. Marx

Emma Rose McGregor

Kelci Rae McKay

Saundra V. McKinney-Rosemont

Lauren Kay McLeland

Courtney C. Meek

Hannah Mendenhall

Evan Stanton Monize

Kelsey Lynn Montgomery

Destiny A. Moore

Madison Drew Moore

Blake Edward Martin

Renn Westley Martin

Iliana Mehmeti

Laura Ann Miles

Brittney Rae Morton

Sydney Barrett Murphy

Zebulon Thomas Murray

Jena Lynne Myers

Owen Rheo Myers

Madelyn Rose Nelson

Claire Elizabeth Nichols

Sarah A. Napier

Taylor O’Banion

Landry Reece Ozmun

Ava Clare Page

Lillian Rose Parker

Destiny Marie Parkison

Zachary Paschal

Sydney Pattison

Joseph A. Paul

Karen Josefina Pegg

Claire E. Pepka

Andrew Rehall Pervez

Alexis Ranee Pier

Stephanie Powe

Shyzeadriea M. Prater

Shiloh Lee Pullen

Sierra Lynn Pyle

Jada Quillen

Brianna Nicole Ramsey

Timothy M. Renken

Sawyer Ashton Michael Reynolds

Kelsey E. Rhoades

Zaide William Rhoton

Lexi Lou Richard

Brycen Gem Richmond

Julia Alaina Riddle

Cole Riley

Kaleb Matthew Roberson

Alexa Shae Roberts

Grace Catherine Roberts

Shayne Matthew Roth

William Alan Roth

Rylea N. Royer

Alissa Claire Russell

Hannah Nichole Sandefur

Courtney B. Sanford

London Warren Schaal

Samuel L. Scimia

Benjamin David Scott

Morgan Paige Scruggs

Christian Michael Sexton

Brandi Nicole Sheefel

Madeline Rose Sinnamon

Alyvia J. Smith

Elizabeth Paige Smith

Grace Isabella Smith

Haleigh Elizabeth Smith

Lynn Alexis Smith

Emma Lee Earline Snyder

Hayden Robert Sordelet

Nicholas Scott Sottong Sr.

Bailey K. Stanley

Dylan James Steele

Ashley Ann Thompson

Nicholas Russell Thomson

Arayleah Townsend

Trevor Wayne Townsend

Mason Lee Townsley

Meg Aaron Tuberty

Cobyn Clay Tuggle

Teagan Maree Turley

Casey William Switzer

Casey Vail

Ayla Dian Vandergriff

Kaelyn Aubrey Vandiver

Maya Makena Valadez

Jackson Paul Wages

Zoe S. Wainscott

Dajah Shafawn Walker

Tao Wang

Anissa Katherine Washington

John Scott Wasmuth

Emma Joelle Watson

James William Webster

Kaylee Colleen Weeks

Daniel Anthony Allender West

Joseph Isaac White

Katie Mae White

Sarah Elizabeth White

Trevor Bryant White

Jessica Renee Williams

Kayla Winger

Sean D. Witter

Alexis Brooke Wood

Coby Rae Woodring

Victoria L. Wunderlich

Monica Zavala

Zoie Elaine Zimmerman

La Fontaine

Courtney Michelle Andrick

Homero Lopez Martinez

Leshly Lopez Martinez

Courtlin Isabelle Poe

Kloe Robyn Smith

Lafayette

MaKail Elizabeth Arnold

Brent Isaac Bellah

Christine E. Biang

Kendra Marie Brewer

Jayden Klaire Emenhiser

Iris Merary Escobedo-Dominguez

Evalin Rose Hair

Melody D. Hemig

Mallory Rose Johnson

Kurtis Kuhn

Benjamin Glen McPherson

Ana Yessenia Medrano Alvarez

Megan M. Moore

Samantha Ann Music

Alilexus Oswalt

Marques Jamaal Rayford

Claire Rice

Sara Elizabeth Schwenk

Abigail Talcott

Nolan T. Talley

Ayraina Nichelle Tanner

Yoselin Yobana Tepehua Cuatlatl

Miranda Jane Tyner

Lagos, Nigeria

Mary Adewunmi Dada

LaGrange

April Kay Chrisman

Lagro

Aubree Rae Lambert

Lapel

Kimberly Joest

Luke Patrick Richardson

Lebanon

Lisa Elaine Rhoades

Logansport

Savannah Besimah Adair

Dheyanira Jesslin Alarcon

Lesley Alcala

Mallori J. Alder

Kaylee Elizabeth Balasa

Addison Cathleen Brown

Tifany N. Burnett

Elizabeth Gail Byrum

Abigail Nicole Coryea

Juan Ramon Castillo Zamudio

Carla Ann Beard

Diana Jhaneth Bernal

Daima Linet Fermoselle

Makenzie Fowler

Salem Ann Nicole Hanawalt

Caitlyn Nicole Hare

Walker Keith Holcomb

Ethan Jeffrey Hostetler

Jordan Elliot Hostetler

Nay Htetoo

Curtis Todd Dong Kook Hubenthal

Lilith Margaret Foreman Jay

Haley Rachelle Johnson

Molly J. Kelly

Luke Austin Kitchel

Michael Jael Larios

Madison Alexandria Looker

Ella Elizabeth Lucy

Blake Thomas Martin

Macie Renae Moon

Cassidy Muller

Tucker Ryan Platt

Edward Cece Preston

Jessica Alea Renee Reinhart

Bryce Michael Reish

Alayna Rippy

Anthony Rodriguez Sanchez

Wendy Sandoval Nunez

Adilene Rodriguez Rodriguez

Mikayla Rogers

Patience See

Tasha Lynn Stark

Dustin Stone

Tammy Ann Thacker

Erica Michelle White

Megan Zeider

Louisville, Kentucky

Sydney Noelle Tierney

Lucerne

Jonathan Robert Beckley

Macy

Olivia Grace Boldry

Elizabeth Ann Deeds

Alexander Jason Masters

Robert Eugene Moore

Haven Skyanne Vorhees

Shelby Lynn Walker

Marion

Megan L. Althouse

Tanner Ballinger

Logan Thomas Barley

Jackson Maurice Bush

Taylor Nicole Fleece

Lacey Dee Hale

Miah Noel Hudson

Brittany Elizabeth Kemp Gould

Mariah Misson

Karly Riggs

Christopher James Weaver

Michigantown

Jasmine Itzel Gomez

Middletown

Courtney Ashley Baty

Kathryn Rose Cole

Richard Dylan Cole

Monon

Jaylin Grace Rowe

Monterey

Madison Ann Shedrow

Monticello

Tegan Alexis Altman

Nathan James Lee Burcham

Kyonga Dawn Byrd

Jaquelin Castillo Santiago

Jonathan George Haygood

Jennifer Elizabeth Serratos

Mulberry

Catherine Rose Shedron

Muncie

Braydon Matthew Alan Lake

Katelyn Grace Leonhard

Samantha Ann Olubajo

Newmarket, Ontario, Canada

Brandon Lee Clarke

Noblesville

Samantha Marie Barentine

Meghan K. Bartelson

Alex Michael Carie

Austin Douglas Carie

Matthew Lea Cunningham

Victoria Yazmeen Dittmar

Nathan Lee Driesen

Benjamin David Earl

Kyle David Earl

Ricardo A. Esquivel

Kaitlin Noel Garner

Maibrunn Ann Hartline

Abigail Helms

Xavier David Hines

Ashley Nicole Houghtalen

Caitlin Grace Kinkead

Anna Christina Kiser

Lucas Micheal Letsinger

Riley Renee Marcum

Raegen Monk

Renat Nahornyi

Mackenzie Elizabeth Pedigo

Lia Grace Roudebush

Connor Schweck

Emily Grace Sims

Audrey Michelle Soel

Archie Joesph Tarzwell

Jourdyn Alexis Terrell

Olivia Caryn Terry

Kinzie Leigh Whipple

Jasmine Paige Wilson

North Manchester

Samantha Kissell

Margaret Jean Myers

Halie Renee Wampler

Otterbein

Ashlyn Pritchett

Peru

Anbrea Piper Adams

Christopher Matthew Alexander

Brayden Michael Bockover

Kaylee Monique Bohn

Jose Ramon Bojorquez

Hannah Elaine Burton

Noah Anthony Claus

Jessica Rae Conner

Malarye Sierra Jo Crowley

Kirsta Ann Davis

Michelle Lee Eisaman

Olivia Nichole Feltenberger

Jared Matthew Giek

Addasyn Klare Hines

Haley Holycross

Alexanne Jia Lun Hough

Abby MeShelle Jewell

Kaitlyn Jones

Bryan Michael Kay

Amy Lunceford

Austin Anthony Martino

Alyssa Vera Maston

Lilah Elaine Maynard

Kathryn Allen Peck

Julia Marie Joanne Petzold

Betsy Michelle Powell

Andrew Jacob Robinson

Alexander Nicholas Smith

Zane T. Smith

Jamie Rose Stoll

Bridgette Josephine Thomas

Faith Truax

Grace Ann Tubb

Jacob M. Van Baalen

Braxton Matthew Wilhelm

Madison E. Winegardner

Plymouth

Brooke Lynn May

Reynolds

Ryanna Marie Criswell

Rochester

Aleksandr Andrianov

Alexia Marie Gohn

Jakob Dane Good

Hannah Hunting

Maddison C. Meyer

Maegan Elizabeth Pendley

Charlie Pocock

Sydney Nicole Robison

Amber Victoria Willard

Rossville

Allyson Dunk

Brecken Good

Darci Lyn Mohler

Evan Allen Price

Royal Center

Liagh Ann Raisor

Sadye Beth Shedron

Olivia Lauren Freels

Russiaville

Dominic Bauer

Zoe Addison Blumm

Makayla Ray Bugher

Cassie Victoria Elizabeth Cregar

Coralyn M. Cregar

Jessica Marie Curtis

Zoe Leila Damron

Cheryl Mae Dashiell

Breanna Marie DeWeese

Matthew Ryan Duke

Alex Lee Herren

Emma Elizabeth Kahn

Tillie M. Kanable

Logan James Mace

Madison Elaine Middleton

Sara Nicole Penrod

Lauren E. Piske

Emily Kathryn Richard

Janae A. Quinn

Alyson Kathleen Williams

Skyler Milton Workman

Sharpsville

Kylee K. Fernung

Karly Angelle McKay

Eden Morrison

John W. Parkison

Emma Jean Piske

Brenna Shae Taitano

Sheridan

Brooke Michelle Bishop

Kaylee Virginia Blackledge

Alisa Marie Bowman

Cody R. Ells

Collin Ryan Ells

Alexis Leigh Hartman

Aydan Lee Hartman

Lucas Michael Martin

Allacyn Marie Rogers

Sims

Korinne Ann Perkins

South Bend

Kashlin Amari Biffle

Star City

Jo Ann Runk

Summitville

Hanna Irene Young

Swayzee

Jennifer Lynn Dowling

Owen Nash Johnson

Olivia Grace Middlesworth

Savannah Kaye Rose

Chloe Sue Vanwinkle

Sweetser

Rachel Irene Arens

Randall Mason McKinney

Syracuse

Casey Breann Schroeder

Templeton

Kelsey Lynn Coffman

Thorntown

Kara Danielle Funk

Tipton

Bret M. Cummins

Adam Kent Dell

Emily Christine Derheimer

Morgan E. Earl

Tera Noelle Gotschall

Garrett Wiley Graves

Kimberly Ann-Nicole Hearn

Jossie Marie Helmerick

Jared Christopher Hickman

Rachel Marie Majors

Ava Elizabeth Newcom

Brittany Emma Ryan

Marcus Andrew Shaffer

Lauren Irene Shively

Parker Noelle Walsh

Alec Peyton Weddell

Valerie Ziegler

Trenton, Ohio

Mason D. Whiteley

Twelve Mile

Alexa Nicole Quillen

Upland

Brianna Nicole Enriquez

Veedersburg

Tyler Jae Bowling

Vincennes

Andrea Paul Williams

Wabash

Kelsey Paige Burnham

Cassidy Joy Carter

Lyndsey Rose Carter

Payton Thomas Deeter

Isaiah Christopher Eis

Cameron Scott Gibson

Kaitlyn Elizabeth Jones

Taylor Ann Mettler

Trinnity Jo Mitchell

Kenda Marie Mullen

Makenna Jae Norman

Morgan Brianne Owens

McKenzie Carolynn Roth

Jordan James Sisco

Summer Dawn Sisco

Daisy Wren Sparks

Hope Olivia Unger

Walton

Dixon Michael Collins

Katelyn Renae Deeds

Delanie C. Deeter

Megan N. Dishon

Shelby Danielle Renee Fouch

Sergio Gonzalez Jr.

Alexis Paige Jackson

Jon Raderstorf

Warsaw

Ciara Catherine Stout

Wauwatosa, Wisconsin

Riley O’Brien Garczynski

West Chester, Ohio

Brady Christian Youtsler

West Lafayette

Brian Richard Butzen

Kale Ethan Kottkamp

Bailie Christine McCall

Quirsten Tenille Nixon

Amanda Jo Shearer

Catherine Teresa Stahly

Westfield

Gabriel Ibrahima Agbo

Christopher Joe Browder

Eden Greer Combs

Jacob Carson Crabtree

Zoe B. Evans

Parker Jude Kalis

Leanna Rose Lome

Jordan Paige Majors

Andrew Michael Meriwether

Benjamin Ryan Walker

Whitestown

Brooke Ann Hendricks

Winamac

Alexis Ann Reutebuch

Nikki Marie Watts

Windfall

Isabelle L. Abney

Emily M. Byers

Jaide Nicole Cassity

Alexander Franklin Porter

Zionsville

Samuel Trent Hinshaw

Katherine Ann Wright

