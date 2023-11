Part-time students commended for academic success

A building with fall leaves at sunset

KOKOMO, Ind. – Indiana University Kokomo honors part-time students who have earned a place on the Dean’s List for 2021. To qualify for the Dean’s List, each student must maintain a minimum 3.5 grade point average (GPA) on a 4.0 scale.

Those honored, listed by hometown, are:

Carmel

Sara Ashley McCoy

Weiming Shao

Chicago, Illinois

Kathryn Clark

Katiara Mahlunn Felgenhauer

Churubusco

Amanda Evagene Papenbrock

Ellettsville

Callissa Marie McNicholas

Evansville

Victoria Lynn Reitmeyer

Fort Wayne

Sarah Helen Pringle

Frankton

Tatum Paige Hadley

Gaston

Courtney Marie Swain

Greentown

Thomas Luke Lott

Hope

Tanner J. Walls

Indianapolis

Chase Thomas Andrews

Allexa M. Antrobus

Maranda Nicole Bayer

Rebecca Ivy Gerstorff

Kokomo

Marcus James Bradley

Courtnee Jenee Cossell-Smallwood

Avia Lauren Dow

Andrew Thomas Finicle

Ciara Fowler

Collin Thomas Free

Brandon Hearn Hargraves

Megan Breanne Henry

Madilynne Marie Lamp

Sarah Logan

Debra Lynn Lytle

Stephanie Eileen Maus

Michelle L. Rawlins

Taylor Alexis Simmons

Vanessa Ruth Spicer

Chad Lewis Thompson

Kaitlianna Jean Tucker

Roger Vade Williams

Christopher Collin Willis

La Fontaine

Jared Benjamin Smith

Lafayette

Jennifer Ledman

Alexis Saubert

Lincoln, Nebraska

Kelley Stilwell

Logansport

Mikenna Rachelle Landis

Marion

Ashley N. Pence

Memphis, Tennessee

Rebecca Gonzalez

Michigantown

Heather Marie Sacha

Morristown

Amy Catherine Sidebottom

New Palestine

Carissa Dalton-Southgate

Noblesville

Anthony William Isenberger

Jenna Alice Waterman

Jay Richard White

Pendleton

Justin Lee Reed

Peru

Joseph G. Behny

Kyle River Emelio

Lisa Marie Rummel

Phoenix, Arizona

Jeremy Steven Vandergriff

Rising Sun, Maryland

Jennifer Marie Cotton

Rochester

Paige Marie Eriks

Brenda Kitch Purkey

Rossville

Keli Rae Anthrop

Russiaville

Joseph Paul Branham

Kyle Nathan Copenhaver

Kelly Paden

Katelyn Scott Workman

Tipton

Noah J. Dane

Westfield

Parker Jay Harris

Gregory Allen Stone

Winamac

Brenda A. Westfall Salinas

Zionsville

Bethany Morningstar

Education is KEY at Indiana University Kokomo.