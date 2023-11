Part-time students applauded for academic success

IU Kokomo honors part-time students.

KOKOMO, Ind. – Indiana University Kokomo honors part-time students who have earned a place on the Dean’s List for 2022. To qualify for the Dean’s List, each student must maintain a minimum 3.5 grade point average (GPA) on a 4.0 scale.

Those honored, listed by hometown, are:

Anderson

Jennifer Lynn Morris

Bourbonnais, Illinois

Rebecca Harmon

Carmel

Erika Anderson-West

Haydee Dunn

Converse

Keri Devers

Ellettsville

Ronald Martin

Callissa Marie McNicholas

Evansville

Victoria Lynn Reitmeyer

Fishers

Jeanette Marie Sheppard

James Weigle

Flora

Rachel Leah DePriest

Minda Douglas

Fort Wayne

Tori Schoore

Frankfort

Levi A. Jenkins

Grace Lynn Keller

Gas City

April Austin

Greenfield

Ryan David Roller

Hope

Tanner J. Walls

Indianapolis

Chase Thomas Andrews

Allexa M. Antrobus

Katiara McConnell

Jason Lloyd Query

Kempton

Kimberly Sue Groves

Kokomo

Eliza Jayne Barkley

Sarah E. Becker

Brennan Christopher Buchanan

Maryann Bush

Wesley Alan Crabb

Noe David Dominguez

Zachery Robert Fanning

Teresa Ferren

Patrick Reed Harris

Nicholas A. Hayes

Megan Breanne Henry

Sarah Elise Logan

Debra Lynn Lytle

Trisha L. Norfleet

Taylor O’Banion

Gary Allen Purcell III

Chloe Louise French Redman

Chad Lewis Thompson

Kari Lynnette Uhle

Samantha Vent

Desmon D. Williams

Olivia Rose Wright

Lafayette

Jennifer Ledman

Lebanon

Jenny Garst

Logansport

Carrie S. Hayden

Tammy Ann Thacker

Megan Zeider

Marion

Rhett Godwin

Nikki Lee Persinger

Memphis, Tennessee

Rebecca Gonzalez

Muncie

Jason Paul Donati

Myrtle Beach, South Carolina

Kristy Miller

Nabb

Katilyn Ryanne Horstman

Noblesville

Anthony William Isenberger

Osceola

Matthew Sowers

Peru

Joseph G. Behny

Katelyn Dunham

Michelle Lee Eisaman

Emily Tigler

Phoenix, Arizona

Jeremy Steven Vandergriff

Rising Sun, Maryland

Jennifer Marie McKaughan

Rochester

Jace Dean Bixler

Rockville, Maryland

Dayeon Hong

Russiaville

Joseph Paul Branham

Kelly Paden

Seattle, Washington

Patrick Taylor

Tipton

Laurie Ann Stoops

Wabash

Jacob Tyler Morris

Warren

Kendra Kathlene Pinkerton

Westfield

Devin Michael Kuaana

Jordan Paige Majors

Gregory Allen Stone

York, South Carolina

Alexis Saubert

