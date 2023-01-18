Students honored for fall semester academic success

KOKOMO, Ind. — In the fall 2022 semester, 794 full-time Indiana University Kokomo students earned chancellor’s list or dean’s list honors. Chancellor’s list students earned a 4.0 grade point average (GPA), while dean’s list students earned a minimum 3.5 GPA on a scale of 4.0, while carrying at least 12 credit hours throughout the grading period. Students are listed by hometown.
They include:
Alexandria
Abigail Jo Ellis
Bailey Lee Anne Freel
Clarissa Anne Kepner
Emily M. Leever
Amboy
Holly Lorene Hunter
Lilly L. Maple
Mykenzie Kay Robison
Anderson
Drew Brown
Jacob Robert Friis
Katie Elizabeth Jones
Emma Perry
Heather Shanahan
Jaeden J. Shirley
Lindsey Nicole VanDevander
Arcadia
Angelica Marie Montgomery
Kylie Allison Porter
Atlanta
Hunter Michael Wik
Auburn
Jade M. Allen
Erica Lorraine Bolinger
Aurora
Jonathan Evan Hartford Sanders
Bedford
Austin Holbrook
Bloomington
Hayden P. Duvall
Lauren Desiree Miller
Kristen N. Ridner
Bluffton
Leslie Sprankles
Boggstown
Julia Sanders
Bolingbrook, Illinois
Mya Hernandez Urbina
Bringhurst
Morgan Paige Clark
Emma Marie Dennison
Makayla Ellis
Yesenia Garcia-Bautista
Mason D. Salts
Brookston
Olivia Newcom
Brownsburg
Madyson Renee Cochran
Brownstown
Matthew Stuckwisch
Bunker Hill
Corey Joseph Oaf
Jacob N. Pierson
Logan Nicholas Smith
Burlington
Kelsey Elizabeth Hammond
Adrian Jamison
Molly Rich
Lauren Marie Spraker
Burnettsville
Obadiah Jones
Camby
Blessing A. Olukotun
Camden
Madison Claire Dyke
Alexis Mary Kelly
Samuel Jacob Robinson
Carmel
Danielle Andrea Adams
Julia R. Benner
Katherine Quinn Davidson
Samantha de Bie
Brandon Edwards
Tori L. Frew
McKaylie Ann Kantz
Brittany Kaylynn Lake
Savanna Isabel McGee
Martha Araceli Romero
Andrea Ruiz Ramis
Dustin Theis
Mikayla Anne Tosiff Tom
Lauren Ann West
Churubusco
Kelsi Janet Hoot
Cicero
Luke Andrew Barnes
Alexis Danielle Gilbert
Seth A. Handy
Michelle Alexandra Landis
Grace Elizabeth Richardson
Cincinnati, Ohio
Cade Combs
Columbia City
Annamarie Naomi Yager
Columbus
Tierra Nicole Miller
Connersville
Laina McKay Fields
Converse
Kaylynn Marie Alexander
Katherine Marie Fincher
Aubrianna Payge Mitchell
Ella M. Ridgeway
Hunter James Weedling
Culver
Braxton R. Conley
Cutler
Ella Catherine Heflin
Jilian R. Herron
Allison Sue Kuns
Ashlyn Pullen
Lacy Salgat
Dayton, Ohio
Lily Kathryn Spahr
Decatur
Brandon Bultemeier
Delphi
Shelby M. Stern
Rebecca Lynn Titus
Rachel Dawn Yancey
Demotte
Alexis Kate Broyles
Denver
Austin Bradly Carter
Nathan Thomas Maynard
Seth Ireland
Melissa Troyer
Dunkirk
Trinity M. Current
East Chicago
Ramiro R. Gonzalez
Edinburgh
Kendal Rose Williams
Edwardsburg, Michigan
Jocelyn Hack
Elkhart
Gracie N. Tucker
Elwood
Corinne Nicole Chimel
Sarah Beth Chimel
Madyson Deckard
Garrett Michael Elder
Arionna Mckenzie Cheyenne Hoffman
Hailey M. Howell
Evansville
Emily Noel Stevens
Fairfield, California
Rachel Irene Arens
Fairmount
Parker Keith Amburgey
Emily Hood
Gabrielle Nicole Spence
Farmland
Ryder Jacob Jones
Ferdinand
Faith Suzanne Zazzetti
Fishers
Bikramjit Dhillon
Ravneet Dhillon
Dana Hackney
Matthew Anthony Iacobucci
Jackson Preston
Flora
Ashley Nicole Duff
Gabrielle M. Fewell
Megan M. Fultz
Matthew Gill
Anna Grace Routt
Emily Scott
Cory Wayne Seward
Floyds Knobs
Kyle E. Poates
Forest
Kayla Josephine Faulkner
Fort Wayne
Bryce Jacob Jennings
Kaley Alayne Lyons
Lea C. Mummert
Adhir Narendra Patel
Lanie Irene Pocock
Allison Marie Richman
Fowler
Audrey Taylor Strawsma
Frankfort
Chasity Danyalle Akard
Jessica Ann Akard
Nallely Alanis
Landon Alder
Jaylyn M. Barker
Alexis Adonis Calderon Flores
Hailey Elyse Campbell
Jovani Guijosa
Jordan Ty Henderson
Anahi Regalado Hernandez
Taylor Leann Joiner
Jalynn Kidwell
Serena Nicole Morgan
Arlyn Annaly Nerio Gallegos
Kyle Pickard
Arisbeth A. Rosales
Chassidy Jolee Russell
Reagan Brooke Spangler
Yuridiana Valdez-Mejia
Coltyn Paul Vandegriff
Dahlia Vera-Angeles
Megan Breann Wall
Kaylea Whitcomb
Frankton
Cristen J. Courtney
Kelsey Hall
Kathryn Thresher
Fulton
Ginger S. Slisher
Galveston
Shaye Elizabeth Blickenstaff
Cole Wayne Carden
Yazmin Pearl Louck
Elisabeth L. Pennington
Alison Jane Pyle
Sarah Kristine Rankert
Carlie K. Ritchie
Morgan E. Summers
Gas City
Chloe R. Barney
Katelyn Renee Ramey
Brielle Nicolle Remmenga
Chloe Leanne Sessoms
Gaston
Kylie Nicole Antrim
Goshen
Andrew Doan Huynh
Greensburg
Hannah E. Koors
Greentown
Aliya Katherine Barends
Audrey Fay Bates
Bailey Dahl
Ethan John Duchateau
Makayla Jordan Franks
Allison Danielle Hanner
Jennifer Kay Hattabaugh
Ella Jane Kantz
Kelsi Marie Leffel Langley
Michelle Martinez
Gracie Lynn McClain
Kayla Renee Paul
Mia Rice
Isabel Rose Shepherd
Kathleen Eliza Smith
Gwendolyn Michelle Tyler
Clarissa Sophia Vasquez
Ethan Marcus Wilcox
Taylor Scott Yoder
Greenwood
Ethan Carmean
Haslett, Michigan
Gabrielle Marie Orlando
Hillsboro
Lillianne F. Fishero
Hoffman Estates, Illinois
Victor C. Fujiu
Hope
Jadalen Amanda Asher
Caleb Albert Leuellen
Huntington
Logan James Vander Velden
Alyssa Wells
Huntley, Illinois
Riley Kathryn Seibert
Indianapolis
Maranda Nicole Bayer
Tahj Christian Borom
Amaya Lorraine Burris
Duvessa Faulkenberg
Skyler Clayton Lehner
Jordan Riggs
Katherine E. Seiwert
Madalyn Rose Travis
Aniya SaVaughn Washington
Emily Nicole Whiteman
Jonesboro
Ellie Logan Alcala
Kansas, Illinois
Kenyona Lynn Young
Kempton
Jeremiah Albert Hackett
Paul Allen Reehling Jr.
Marlene Regalado Alanis
Ella M. Wolfe
Kewanna
Micah Robert Colvin
Alicen Corrine Harsh
Amelia Jo Lowry
Johnathan Paul Henry Seno
Kirklin
Jacob Thomas Holton
Joseph B. Orange
Addyson Kay Weaver
Knox
Molly Ann Salyers
Kokomo
Allison Lynn Abney
Amanda M. Acosta
Blessing Opeyemi Adepoju
Carter Stephen Adkins
Kaiya Mckenzie Allen
Madyson Lynn Alley
Adylynn Altman
Dylan Gorman Anthony
Brianna Arent
Dawn Lynn Armstrong
Brianna R. Ayres
Austin Robert Bammerlin
Blake Ian Banter
Karmin Alene Banter
Mea Rose Banter
Cameron Michael Barber
Alec Timothy Barreira
Abigail Bieghler
Sydnie Lyn Boley
Destiny Elaine Booth
Dakota Lynn Borman
Courtney L. Brackett
Aiden Joseph Brandenburg
Beth Breedlove
Garrison Todd Brege
Elise Janel Breisch
Logan Benson Brittain
Audrey Britton
Clayton William Brubaker
Cassie Grace Bryan
Chandler Eli Buck
Nicole Dawn Burdette
Emma Grace Byrum
Abigail Lee Carman
Makaila Lin Carpenter
Nathan James Carpenter
Marlie Mei Chaffee
April Kay Chrisman
Asa Christie
Barrington Walker Christopher
Aliya Serenity Clark
Mariah N. Clark
Samuel Monroe Cleaver
Joshua Tyler Cochran
Madison Nicole Collins
Madisyn Christine Connolly
Aidan James Conrad
Carly Rose Conwell
Kristy Craig
Alexis Creal
Bethany Lynn Curtis
Brenton Mark Davisson
Keith Aaron Dell
Kory Anderson Dillon
Cassie Michelle Dispennett
Rachel A. Eby
Stephanie Ann Edwards
Mitchell Phillip Eltzeroth
Cyrus Michael Felger
Elizabeth Grace Felker
Veronica L. Fiscus
Kayla Marie Fogle
Rachel M. Foster
Gabriel Jackson Franks
Collin Thomas Free
Noah Gallaher
Sophie Maxine Galloway
Kathia Giselle Garcia
Michael Corey Garrett
Bridget Anne Gauthier
Evan A. Gaylor
Jennifer Cheeyeene Gibson
Tyler L. Gilbert
Hailey Lynne Gillem
Jarod Daniel Gillespie
Henderson Clayton Glover
Alexandra Kay Grecu
Olivia Katherine Grecu
Brenda Grimm
Tinelle Jean Groover
Riley LeeAnn Hair
Myah Jayd Halter
Maison Claire Hardin
Tina Marie Harrell
Rebecca Harris
Shawn Harris
Kebrina Kae Harrison
Andrew Jacob Hartman
Tyler Lee Heflin
Jaeden Dantrel Hero
Haiden Laine Hiatt
Asha N. Hochstedler
Isaac Fulton Hogsett
Mary Inger Hogsett
Irelind LeeAnn Holaday
Hannah K. Hopkins
Lileigh Horner
Brody Ireland
Payton J. Irwin
Sydney Lane Jansen
Caleb Johnson
Cybil Ellen Johnson
Kaitlynn Paige Johnson
Lauren Michelle Johnson
Layla Eboni Johnson
Vivianne Nikkole Johnson
Adora R .Jones
Isaiah Kanable
Colton Drake Kimbrough
Layla Maeve Kinnaman
Morgan Elizabeth Koon
Evan Robert Kretz
Anh Quynh La
Michael LaFleur
Johnathon Shane Landis
Lalana Scout Langley
Nicole LaTourrette
Kolbie Reese Lawson
Caden J. Lechner
Taylor Danielle Lee
Jairus Linden Leeman
Grace E. Lefler
Alexander Ethan Leicht
Molly Shannon Lewis
Karyna Lohinova
Thomas Luke Lott
William T. Lovelace
Garrett Michael Lupoi
Jenna Renee Main
Shanelle L. Majors
Ashlyn Elizabeth Markley
Stephen Michael Markley
Kelsey Paige Martin
Brooke Lynn May
Adrienne McQuiston
Courtney C. Meek
Jared Thomas Melton
Alia Marie Miller
Clayton Wayne Miller
Chad Andrew Monize
Evan Stanton Monize
Kelsey Lynn Montgomery
Adam Gregory Moore
Destiny A. Moore
Madison Drew Moore
Zebulon Thomas Murray
Sarah Alice Napier
Madelyn Rose Nelson
Larissa Evelyn O’Rourke
Olivia Offenberger
Morgan Ann Ousley
Ava Clare Page
Jethro Isaac Parado
Lillian Rose Parker
Jill Rakeshkumar Patel
Grant Davis Patterson
Claire E. Pepka
Makala Renay Pfefferkorn
Alexis Ranee Pier
Alexander Franklin Porter
Lorelei Aubrey Porter
Stephanie Powe
Syenna Powell
Harley Pugh
Sierra Lynn Pyle
Austin Angel Ramirez
Trenton Aaron Rawls
Timothy M. Renken
David Franklin Reynolds
Kaitlyn Marie Robison
Faith C. Rock
Matias Reid Rodriguez
Taylor Kristine Roesler
Alissa Claire Russell
Hannah Nichole Sandefur
Courtney B. Sanford
Brittney Santiago
Andrea Lee Saylor
Taylor Rae Schmidt
Benjamin David Scott
Alexis Marie Sheets
Cooper James O’Bryant Sicking
Taylor Alexis Simmons
Madeline Rose Sinnamon
Joanna Briann Skuse
Angel Smalley
Alexis Marie Smith
Alyvia J. Smith
Grace Isabella Smith
Haleigh Elizabeth Smith
Justin A. Smith
Lameka Laswan Smith
Sarah Smith
Emma Lee Earline Snyder
Hayden Robert Sordelet
Dylan James Steele
Marissa R. Steward
Victoria Christine Stewart
Graham L. Stoll
Sarah Stonebraker
Casey William Switzer
Haley N. Taylor
Mackenzie Lynn Taylor
Faith Irene Tebbe
Ethan Thatcher
Natalie Ann Thomson
Nicholas Russell Thomson
Mason Lee Townsley
Cheyanne A. Trlak
Rachel Morgan Truman
Meg Aaron Tuberty
Kaelyn Aubrey Vandiver
Dajah Shafawn Walker
Morgan C. Walker
Gavin Cole Wallace
Anissa Katherine Washington
John Scott Wasmuth
Emma Joelle Watson
Olivia Ann Waymouth
Kaylee Colleen Weeks
Amber White
Ellie Leona White
Madisyn Taylor White
Mallorie Williams
Kayli Mae Wireman
Sean D.Witter
Coby Rae Woodring
Megan Michelle Zurcher
La Fontaine
Courtney Michelle Andrick
Alyssa Marie Bitzel
Victoria Jo Holloway
Homero Lopez Martinez
Leshly Lopez Martinez
Matthew S. Nose
Courtlin Isabelle Poe
Kloe Robyn Smith
Lafayette
Christine E. Biang
Kendra Marie Brewer
Karsyn Bruce
Jayden Klaire Emenhiser
Kaela Louise Erwin
Evalin Rose Hair
Melody D. Hemig
Shaton Doloris Hill
Evan G. Hoy
Mallory Rose Johnson
Hailey Lynne Law
Ana Yessenia Medrano Alvarez
Megan M. Moore
Miah Suzanne Moore
Gabrielle Anne Nank
Alilexus Oswalt
Abigail Talcott
Lagro
Aubree Rae Lambert
Ashley Lyons
Laketon
Kayden Michelle Cruz
Lapel
Luke Patrick Richardson
Lebanon
Holly Elizabeth Barker
Linden
Makayla DeLayne Helmerick
Lizton
Alexis Hewitt
Lock Haven, Pennsylvania
Kara Ashley Walters
Logansport
Lesley Alcala
Mallori J. Alder
Kaylee Elizabeth Balasa
Casey Lee Benedict
Addison Cathleen Brown
Paris Kennedy Butler
Elizabeth Gail Byrum
Jordyn E. Campbell
Anthony Carden
Zachary Allen Carden
Juan Ramon Castillo Zamudio
Aissa Shantal Nayeli Condori Valdivia
Emily Margaret Conrad
Abigail Nicole Coryea
Daima Linet Fermoselle
Makenzie Fowler
Abigail Jo Henderson
Aliah Destiny Hines
Ella M. Hobson
Maggie Jolee Hopper
Ethan Jeffrey Hostetler
Jordan Elliot Hostetler
Luke Austin Kitche
Michael Jael Larios
Kylee Paige Lindsey
Madison Alexandria Looker
Guadalupe Lopez
Christina Helena Miller
McKenna Alyn Moore
Tucker Ryan Platt
Natalya Marie Reynoso
Alayna Rippy
Isa Rizvi
Adilene Rodriguez Rodriguez
Mitchelle Rodriguez
Odalis Jazmin Ruiz-Mendez
Patience See
Erika G. Serna
Mya Brooklyn Shively
Latisha Lynn Ann Sivits
Elizabeth Paige Smith
Gavin Clyde Smith
Margarita De Jesus Solis
Dustin Stone
Erica Michelle White
Lowell, Michigan
Joshua James Montgomery
Lynn
Amber Nicole Johnson
Macy
Olivia Grace Boldry
Robert Eugene Moore
Shelby Lynn Walker
Madison, Wisconsin
Madeline Grace Zamber
Mahomet, Illinois
Jonathan Latham
Marion
Tanner Ballinger
Logan Thomas Barley
Justin Isaiah Clariett
Jennifer Jo Dean
Joshua Allen Dickensheet
Ashlyn Marie Douglas
Trey Jordan Eskridge
Taylor Nicole Fleece
Paeyton Louise Frye
Miah Noel Hudson
Kayli Parker
Miranda Riggs
Stacie Rodgers
Shelbi Shafer
Laci Shae Stone
Madison Lee Taylor
Christopher James Weaver
McFarland, Wisconsin
Sophia Kvalheim
Mexico
Hannah Hall
Lysandra Rachel Morris
Miami, Florida
Rasoul Khaledi
Michigantown
Jasmine Itzel Gomez
Middletown
Kathryn Rose Cole
Christina Marie West
Monterey
Madison Ann Shedrow
Monticello
Jaquelin Castillo Santiago
Yaritzi Abigail Correa
Mulberry
Parker R. George
Catherine Rose Shedron
Muncie
Braydon Matthew Alan Lake
Katelyn Grace Leonhard
Sierra Danielle Marvin
Newmarket, Ontario, Canada
Brandon Lee Clarke
Noblesville
Karedis Nichole Araujo
Samantha Marie Barentine
MaryClare Burch
Seth Valentine Calvert
Macy M. Davidson
Megan Dorsch
Nathan Lee Driesen
Benjamin David Earl
Kyle David Earl
Ricardo Augusto Esquivel
Kaitlin Noel Garner
Abigail Helms
Xavier David Hines
Ashley Nicole Houghtalen
Sophia F. Huffman
Emma Belle Justen
Matthew Kado
Alexis Diane Ketring
Anna Christina Kiser
Lucas Micheal Letsinger
Riley Renee Marcum
Alyssa Darcie McGann Polendo
Raegen Monk
Mohamad Oyoun Elsoud
Mackenzie Elizabeth Pedigo
Grace Elizabeth Peters
Lia Grace Roudebush
RJ Rundle
Connor Martin Schweck
Gurinder Sembhi
Audrey Michelle Soel
Adrian Antoniu Suster
Olivia Caryn Terry
Delaney Grace Wente
Lydia Hope Wente
Kinzie Leigh Whipple
Jasmine Paige Wilson
Emily Brianna Xolio-Chigo
North Manchester
Samantha Kissell
Margaret Jean Myers
Maria Claudia Ramos Hernandez
Halie Renee Wampler
Osceola
Taylor Ryan Yoder
Peru
Christopher Matthew Alexander
Alana C. Bell
Brayden Michael Bockover
Jose Ramon Bojorquez
Malarye Sierra Jo Crowley
Thalya Mercedez Del Real
Parker Thomas Deniston
Kali Keagan Ditto
Libbey Rae Edwards
Alexandra Eleanor Eisaman
Elizabeth Enyeart
Olivia Nichole Feltenberger
Lindsay G. Flanery
Drake Harvey Guyer
Jade Danyel Hall
Taylor Hoover
Caleb Reed Jones
Katherine Ellen Kramer
Ellie Brooke Lebrija
Jacob E. Loftus
Amy Lunceford
Alyssa Vera Maston
Lilah Elaine Maynard
Brynn Michael Miller
Kelsey Morgan
Kellen Joseph Mullins
Landon Gregory Nelson
Shianne Rochelle Newman
Jenifer Rae Paxton
Ameliya Rayne Price
Alexander Nicholas Smith
Jacob Dean Stoll
Elaina Marie Sylvain
Grace Ann Tubb
Darren Ulerick
Grace Ann Uttinger
Jacob M. Van Baalen
Wendy Meredith Wagner
Gwendolyn Mae Werner
Kaci Madison Whann
Kaylie Grace Williams
Madison E. Winegardner
Brendan Alan Worley
Plainfield, Illinois
Caleb J. Majors
Plymouth
Annastasia Hutchings
Reynolds
Ryanna Marie Criswell
Roann
Makayla Jean Proffitt
Jailyn Renae Smith
Rochester
Aleksandr Andrianov
Kimberly Kay Banic
Marshall Lee Fishback
Nikki J. Maricle
Kennedy Musselman
Charlie Pocock
Alivia Grace Riegle
Sydney Nicole Robison
Gabriel Joseph Scorsone
Jennifer L. Sheets
Emma Stinson
Rossville
Allyson Dunk
Brecken Good
Benton Joseph Zink
Royal Center
Gage Michael Cripe
Mariah Day Hines
Liagh Ann Raisor
Russiaville
Skylar Leigh Anthony
Dominic Bauer
Haley Berry
Layla Boggs
Kraig Ray Bugher
Carlie Mae Campbell
Allison Coffman
Coralyn M. Cregar
Zoe Leila Damron
Marissa Hilker
Macaela Renee Irons
Garrett Ray Johnson Jr.
Henry J. Johnson
Tillie M. Kanable
Nolan Reed Kessler
Logan James Mace
Madison Elaine Middleton
Devin Moredock
Sara Nicole Penrod
Lauren E. Piske
Chloe Louise Schmidt
Joshua Ryan Smith
Angela Soupley
Ashley Jo Swing
Kayla Dawn Ulery
Zoe Addison Werner
Alyson Kathleen Williams
Maleah Renae Winger
Sharpsville
Emily M. Cage
Kylee K. Fernung
Karly Angelle McKay
Emma Jean Piske
Jacob Daniel Shively
Brenna Shae Taitano
Shepardsville
Bryce A. Stateler
Sheridan
Cody R. Ells
Abigail Grace Hartman
Aydan Lee Hartman
Katelyn McMillan
Allacyn Marie Rogers
Sims
Korinne Ann Perkins
South Bend
Gabriella Catherine Arndt
Spencerville
Joseph Isaac White
Springfield, Illinois
Moriah Mae Crawford
Summitville
Blayklee K. Stitt
Hanna Irene Young
Swayzee
Jennifer Lynn Dowling
Olivia Grace Middlesworth
Madison Reynolds
Sweetser
Matthew Lamar Hershberger
Logan David Schultz
Syracuse
McKenna Audrey Hartley
Casey Breann Schroeder
Templeton
Kelsey Lynn Coffman
Terre Haute
Tyler Yocom
Tipton
Lainey Deann Armes
Emma Crawford
Kaelin Maxine Crawford
Dezaray Marie Dagey
Noah J. Dane
Adam Kent Dell
Tera Noelle Gotschall
Garrett Wiley Graves
Nicholas David Hughes
Ashley Michelle Nightenhelser
Harmony Nixon
Brittany Emma Ryan
Lauren Irene Shively
Alexander Townsend
Parker Noelle Walsh
Grayson Patrick Weddell
Twelve Mile
Jason Trey Young
Vincennes
Andrea Paul Williams
Wabash
Joshua Lee Baker
Maggie Ball
Tonya Renee Brown
Cassidy Joy Carter
Lyndsey Rose Carter
Payton Thomas Deeter
Treavor Floor
Carly Jacqueline Hawkins
Stephen Jay Madaris
Daisy Wren Sparks
Holly Jean Stein
Hope Olivia Unger
Mason Yentes
Walkerton
Sean Cadwell
Walton
Katelyn Renae Deeds
Megan Nicole Dishon
Sergio Gonzalez Jr.
Erick Joseph Hardy
Lauren Kay Mcleland
Tate Sterling Robertson
Kaylin Alexis Silcox
West Lafayette
Brian Richard Butzen
Piper Christina Darr
Westfield
Elaina C. Anderson
Eden Greer Combs
Mikayla Rose Crabtree
Zoe B. Evans
Evan Hassett
Breanna Koester
Emma Elizabeth Novak
Alexander Parra Andrade
Brooke Aline Rundle
Whitby, Ontario, Canada
Kaiya Bogers
Willowbrook, Illinois
Michael Velasquez
Winamac
Keira Jade Bucinski
Brandy Rebecca Rená Hayes-Manning
Daniel Karson Kasten
Kayla J. McDaniel
Windfall
Jace Allan Cassity
Gavin Drew Helvey
Kaitlin Elizabeth Tentler
Zionsville
Katherine Ann Wright
Education is KEY at Indiana University Kokomo.