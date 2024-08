Meet IU Northwest’s Class of 2024

Indiana University Northwest will confer 626 degrees on Wednesday, May 8, 2024.

The Class of 2024 will collectively receive 33 associate degrees, 501 bachelor’s degrees and 92 master’s degrees.

This year’s Northwest graduating class stands alone among all IU campuses with…

The highest percentage of underrepresented persons of color (43.8 percent)

The highest percentage of first-generation students (42.5 percent)

The youngest graduate (15 years old)

The most diverse of all IU campuses, this year’s class consists of 26.7% (166) Hispanic/Latino and 13.5% (84) African American graduates.

The most popular degree is a Bachelor of Arts while the second most frequent degree is the Bachelor of General Studies. Over 45 percent of this year’s graduates are above the age of 25 and the oldest student graduating is 65.

Congratulations to all of this year’s graduates! Here’s a list of every person in the Class of 2024, organized by college:

College of Arts & Sciences Daisy Abuzead Abbie Danielle Gelon Autumn Marie Pickens Jemiece A Adamson Ragha Madhavi Gondu Alexander Ray Pier Andrew Vincent Airey Kira Angel Grabinski Nicholas Poulos Muaz Alfrhan Angelina Danielle Griffin Oscar Emilo Ramos Sana Alfrhan Erica Noelle Habas Thomas Paul Ranz Hassan Ali Kaori Hamatani Nolan Cade Ray Tristen Allen Kerollos M Hanna Tatyanna N Reed Cassie Jean Allison Kellie Anne Bufkin Zachary Charles Regeski Lheanna Jayde Anderson Brooke Marie Hardin Jaivion Reid Isabel Andrade Sara Harmsen Emily Reynolds Matthew James Andrews Pearl Frances Heffner Brittany Rias Gabriela Aponte Rayyan Amir Hejazin Sammi Riley Elaiza Marie Araiza Joshua K Henderson Noah Alexander River-Jansky Alejandra Margarita Arauz Brian Manuel Hernandez Emma Jeanette Roberts Ella Woods Stacy Holden Zachary Daniel Rocha Bilal Syed Arfeen Cara Hubster Gabriella Rodriguez Isabel Marie Arndt Eliana Huizar Elliott M Rossiano Kira Rose Arredondo Milene Hurtado Hailey Aprile Rotondi Karla Arreguin Marah Fawzi Ibrahim Lauren Ashley Ruiz Amnah Asghar Jason Philip Isaksen Cheryl M. Ruselink Duaa M Babar Ahmad Javed Ahmed Ferass Safadi Hayley Nicole Badgley Bionca Jimenez Caitlin Therese Salazar Kelly Baer Allison A Kaldon Catia Analiss Salazar Brandi Leigh Baird Evan David Kara Christina M Sanchez Chinna Manikanta Bandaru Steven L Keller Mariah Angelique Sanders Breyah C Barnes John Emil Kertis Lissette Jesus Sayan Thompson Amani A Batarseh John Patrick Murphy Kick Lexi Seneczko Karle Lynn Bateman Dara Kovacevic Anas Shafiq Ada Bavaro Ashton Bryce Krstevski Malek Salah Shuaibi Angel Rose Blankenship Madelynn Kurgan Mehak Kaur Sidhu Justina Booker Kionne Phillip DaShaun Layne Robert Allen Siegfried Shawn Bradley Tabitha Renee Balcitis Abby Smith Liliana Brito-Castellanos Jessica Lillian Leidy Faith Smith Lynda Burton Dana Rene Levitan Grace Angeline Smith Erika Ruth Carstens Von Lillard Shawn Angela Smith Keerthana Chit Reddy Antonia Marie Linnane Xavier Staples Alexis Christlieb Meghan Anastasia Long Hope E Stone Elizaveta Cicori Alan E Luna Kaitlyn Marie Sudac Nina Marie Cima de Villa Aasia Naseem Malik Daniel Benjamin Suprenant Cathy Yvonne Clark Samantha Mary Mantoan Ayman Tebry Darnice Collier Isabelle Marcou Laura Elizabeth Tegtman Baleigh Curlin TJ Marshall Haylee Anne Thomas Marija Cvetanoski Andrea Martinez Dianne Nichols Paige Marie Cyr Matthew J Mattingly Britany Logan Tilson Marija Damceska Michael Joseph Mazur Catelyn Trafny Brandon Alexander Davis Tifani A Meadows Ariel Trevino Anna Katarina Delahunty Matthew Michael Mergenthaler Janica Van Ghunt Paul William Dieckmann Annemarie Miley Summer Vanaman Cecily Dronebarger Isabella Ana Morales Arman Kahn Vaughn Maya Yazmin Ducker Abigail Marie Moss Hailey Veschak Jeremiah Dunn Yolonda Moss Jennifer Walkowiak Alondra Echeverria Cinthia M Munoz Margaret Louise Walters Samira Kreischer Yareli Munoz Corbin Lane McIntosh Warner Trinity Evans Yousef Nammari Joshua N Washington Fernando Joaquin Flores Duha B. Nassar Sydni Charlene Weisbrodt Logan Bryce Foster Marija Naumoska Tameka White Kaitlyn Nicole Foutz Jessica Navarro Romel Earl Whiteside Kelly Frost Khaya Ebang Njumbe Cheyenne Kayla Wiggins James Gaddy Lillianna Marie Norris Taylor June Wilson Aparna Gadhi Freddie Ortega Toilisa M. Wright Michael L Gaines Skyla Osborne Joshua Yarbrough Heather Gamble Brittany Owens Patrice D Young Cecilia Gabriela Garcia Kristina Pamucar Amira Zahabi Ivano Garza Johncarlo Perez Daniel Zielinski College of Health & Human Services Eric Felix Aceves Gavin Gibson Jamie N Naccarato Shella M Acha Kaitlyn Gilbert Jasmine J Naper Bethany Adams Lydia Elaine Gill Hannah Newton Saher Afzal Aiyana Michelle Glover Nakeshia Norman Aashna Agrawal Jennifer Gonzalez Erendira Bernal Odle Adenike Roseline Akinbote Kirsten Jamila Goodwin Esteban Xavier Olmo Desiree Alleyne Emilia Goreski Julia L Olmos Vanessa Almanza Nevaeh Lynn Govert Ashley Elizabeth O’Malley Cresencia Alvarez Iesha Graham Amy Joelle Ontiveros Dasiana Marion Anderson Emily Rose Gronli Jack Pride Opilka Andreina Anguiano Yessenia Guerra Katelyn Ashley Orcutt Gavina Marie Arce Faith Amelia Guess Alyssa Nicole Ortiz Nena V Arreola Falicia Gutierrez Laura Marcela Ospina Hoda M Askar Peyton Ann Halfeldt Erica Nicole Papenfus Amya Aviles Brianna Harangody Jasmine Maricela Pardo Kayla Baadsgaard Clarissa Haro Melissa Marie Perales Sarah Lynn Bader Salaheldean Yousef Hassan Mason James Perea Deja Bailey Cory Lee Haston Rachael Morgan Pilarski Marija Bajmakoska Natasha Hatcher Monika Renee Puskac Jessica Baker Valarie Hawkins Sabrina Qadri Nina Balash Antoine Hawkins Monica Marie Quiroz Brendan Bailey Balling Tori Hayter Lauren Alysse Ramirez Anna E Banaski Jordan Elyse Hedger Elizabeth Rios Tenika A Barr Katherine Claire Hergenrother Elizabeth Rochon Abril Y Barraza Colton Hernandez Dylan Michael Rouhselang LaDonna Bazziel Jannelli Hernandez Samantha Calpatura Ruder Talibrianna L Becktemba Judith Hernandez Allison Mary- Frances Ruhe Isabelle Bednarowski Richard A Hernandez Brianna Alexis Ruiz Jackie Bell Lizbeth Hernandez Helena Octavia Ruiz Madison S Berbig Lorea’l Hill Maria Ruiz Armando Bernal Heather Ann Holt Lauren Sadus Josh Blade Beth Horton Noemi Salas Corinne Elizabeth Blastick Taiyauna Howard Astero Salpigidis Elizabeth Ann Boster Lucero Milagros Huerta Citlaly Paola Sandoval Emily Louise Bowen Eleni Iliou Brisa N Sanford Alana Boykin Maredda Irvin Kylee Breanne Scheidt Alayna Brown Brittni S Jackson Ashley Nicole Schoon Abigail Renee Bryant Teddian Jackson Rashida Scotland Jose Bugarin Bobby Thomas James Alexis Serrano Brittany Marie Burbridge Lauren Michele Jimenez Ariana Eve Setlak Zay Byrd Tiffany Johnson Eric Shanahan Yosselyn Campos JJ Johnson Anna Slosser Barbara Carbajal Jacye Jordan Jones Shemeatria Lashan Smith Anhet Nayeli Cardenas Chamira Christine Jones Emily Ann Soeka Lizette Castaneda-Ramirez Gina Kapinos Sabina Maria Solarczyk Reyna Nicole Cavazos Gurmeet Kaur Irelynn D Solomey Sarah Elizabeth Cavazos Destiny K Kiest Desirae Lynn Soto Lauren Nicole Chambers Ryan Klespies Leslie Ann Sotres Deion Norvel Charleston Sara Loran Klompmaker Amanda Spitalniak Sara Ashley Cofer Danielle Kmiec Riley Ann Stanley Madalyn Marie Collins Morgan A Kobitka Camryn Nicole Stassin Nyla Maria Collins Michelle Kobli Alyssa Lynn Stiener TyJae’ Nicole Combs Izabela Kolevska Gavin Matthew Stuckey Precious Kolleena Conrad Emma Stephanie Kudlo Aliza Jane Tannish Genevieve Crowe Noah B Lamore Dakota L Taylor Amanda Lynn Cruse Allena Langford Alexandra Nicole Terpstra Adrian Luis Cruz Nada Latinovich Geneiya Ray-Lynn Thomas Angela Marie Damarjian Jamillat Lawanny Alexia Thompson Jordan De Laurentis Baylie Tyleen Lawson Jessica Tippy Melissa Lynn DeGroot Angelica Grace Lazaro Corral Victoria Travis Carley Lynn DeKock Latisha Leday Ada Trejo Isabella Del Real LaShawn R Lewis Stephanie Trevino Victoria Santina Delgado April Morgan Lindemann Keith Upshaw Ariana Desiderio Jada K Lockett Erica Valadez Natasha Despotoski Katy Marie Long Daisy O Valdez Sukhkaran Singh Dhrim Tyaisha Keona Lowe Taylor E VanDommelen Jaden Dillon Cristian Luna Sidney VanHessen Jordyn Taylor Dooley Abigail J Lutz Natalija Vasileska Lisa Doran Sydney Rose Macek Elisabeth Anne Vaught Meggan Leigh Downs Toree M Mahler Jaqueline Vega Madison Destiny Dugan Nikole Rose Malachowski Desiree Vera Sarah Suzanne Dunn Sydney Jade Maley Shanece Nicole Walker Brooke Ashleigh Durkin Alyssa Rose Martin Jailynn Alecia Walker Nicole Eckstrom Shana Martin Dee Washington Iyanla BesJea’ Edwards Adrian Jacob McClellan Sarah Wauchop Dejanae La’Shae Ellis Danielle Kae McClelland Amanda Renae Weinand Emily J Eriks Cora McCoy Julia Wellinski Keila Escalera Ryan Daniel McLaughlin Lily Williams Leslie Alejandra Esquivel Alaiya Melton Sylvia Dennis Williams Alyssa Marie Evolga Denisse Mendez Marcie Williamson Heather M Fabish Abbey Meseberg Kira Lyn Wilson Rachel Fesko Melissa Carlina Messere Laparish Wilson Kathryn Fiorio Faith Katelyn Mischka Josh Arden Winfrey Shelby Catherine Flick Skylar Olivia Mitchell Kaylee M Wireman Shawna Faith Foreman LaJuana Unique Mitchell Alyssa Wisner Ariston Wolfgang Fouch Shikha Ajitkumar Modi Paige Katharine Wisner Caroline Frahm Camryn Molden Paige Raeanne Wood Ramon Gandarilla Brandy Moore Caitlin Justine Wynne Olivia Lynn Ganser Jessica Moreno Rebecca Lynne Yagelski Alejandra Garcia James J Morris Miranda Leigh Yester Mona Lisa Garcia Lauren Lashae Mosley Dawn Ivey Young Jenna Garza Cheyenne N Moton Maura Renee Zelivetz Tiffany Michelle Gavrilos Ciera Ashley Moulesong Nathalie Zepeda Errol Michael Geberin School of Business & Economics Agustin T Aceves Alyssa Mary Jones Cecelia Phillips Ethan Garry Ashmore Priya Karnam Vitaliy Prots Amanda Marie Baker Gurpreet Kaur Jeshua Emmanuel Pugh Anthony Ray Berkley Allen Anthony Kostecki David Quimby Jordan Masato Bibbs Madison Taylor Koziatek Ryan W Renner Blake Booker Kelly Landry Matthew John Reyes Bryce Bryce Broviak Angela Leon Daniel S Riordan Lorena Isabel Carbajal Natalia K Lesko Sebastian Rodriguez Alaina Ann Chalifoux Jason Jeffery Licht Brenda Ann Rosendaul Scott James Crawley Leticia Lopez William August Roser Rebecca Cruz Elijah Jon Love Julian Jireh Salgado Aleksandar Damceski John Michael MacDonald Brian Schiemann Arbanee Davis Jake Martin Daniel Schmidt Triniti Nicole Davis Elizabeta Martinoska Safoora Shad Tyler Joseph Davis Mark Mason Sarah S Sharhan Jennifer Celeste Dejanovich Edward James McCracken Ruhani Sharma Sam J Delahunty Nikolas Eric Meadows Jasmine Mariah Shreve Milan Milos Djuric Payton Therese Mendez Vikram Singh David Henry Dravet Miranda Menzyk Alex Tam Ayah Elayyan Jeff Miles Ryan Edward Thomas Aiden Kent Fleming Rebecca Anne Mitchell Susana Tirado Mary Liliana Garcia Monica Del Rocío Muñoz Francisco Torres Carley Hamilton Patricia Munoz Angeles Vasquez Allison May Hathaway Nikola Muvceski Fernando Villa Mendez Raina Marie Hertl Devin O’Brien Guillermo Villagrana Drew Hillan Matthew Conner Oresik Branka Vukotic Lynzie Nicole Hoffman Saham Manuel Paniagua Jake Weitzel Franketta Hogan Sydney Alyse Pasternak Marquis Jalon White Alyssa Kathleen Housty Jeffrey Stanton Patterson Alani Michelle Yeager Jennah Rae Jacobi Michelle Pham Ashley Nicole Yester Lucia Jiang Kayla Michele Phelps Jennifer Younker School of Education Claire J Bailey Megan Dawn Hinch Abbeygail Baltudis Jessica Ann Leslie Alyssa Bass Amy Christine Matthis Michael Allen Bennett Angelica Maria Moya Tabbitha Lee Blair Chris Michael Murphy Yuliana Campos Alicia C Myers Michael Joseph Cleary Marissa Eilene Myers Desiree Davis Kaitlyn Renée Pecoski Allie Drake Joshua Matthew Rappa Kailey Brianne Belt Russ Rommelfanger Dejuan Dianté Eskew Denise Romo Umaimah Fatima Leah C Scartozzi Jessica Flores Caroline Clairice Scheidt Paige Frederick Celeste Marie Schreiber Stephanie Alyse Garcia Savannah L Schuljak Dominique Andrea Gardner-Israel Hailey Love Best Temeria Y Griggs Saenovia L Smith Grace Nicole Hammons Hannah Wagner Gracie Paige Hansen Nicholas Dean Winland School of the Arts John Anthony Anguiano Kaitlin Amanda Nichols Audrianna N Beristain Arial S Petersen Caleb Ori Bernard Kathlyn Frances Poncher Summer Nel Audie Boezeman Cicily Diana Porter Kylie K Cooper Stephanie Grace Puente Davion Davis Sanja D Radoja Bella Solé Garcia Grace Lily Rau Christsian Taylor Hill Bianca Roman Amar H Issa Sorenn Lucille Schwartz Jackie Lukes Abigail Lynn Svitko John Patrick Mastej Drew Christian Testa Max Donovan Mclean Samantha Walker Labor Studies Abby Aguilera Taneisha Marie Neal Tyler Micheal Geenen Callie Scipio Whitney Herrold Anneliese Sonon Whitley Nicole Krebbs

Read more about IUN’s Class of 2024